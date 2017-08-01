Фонд президентских грантов внезапно принял решение прекратить финансировать байкерский клуб «Ночные волки». Об этом следует из итогов первого конкурса грантов в нынешнем году, пишет во вторник «Коммерсантъ».

Байкеры, которые известны своим агрессивным «патриотизмом» и поддержкой президента Владимира Путина, регулярно получают гранты с 2012 года. На этот раз от их имени было подано три заявки: две из них не прошли экспертизу фонда, а заявка на проведение детской елки была отклонена.

Встреча Владимира Путина со сторонниками, оказавшими оказавшими наибольшую поддержку в ходе его избирательной кампании. 5 марта 2012 archive.government.ru

Из-за несоответствия требованиям конкурса была отклонена заявка местной организации «Ночные волки Измайлово города Москвы» на проект «Твоя Россия». Он предполагал создание «Карты туристической истории», ориентированной на иностранцев, для этого требовалось 2,6 млн рублей. «Ночные волки Чечни» хотели провести межнациональный фестиваль путешественников «Побратим» за 3,8 млн рублей.

Также столичное подразделение организации «Ночные волки» подало традиционную заявку на проведение «детской новогодней елки в байк-центре», ее стоимость оценивалась в 9,5 млн рублей. Эта заявка все-таки была рассмотрена Фондом президентских грантов, но итог для «Волков» неутешительный: ее не удовлетворили. Решение уже утверждено координационным комитетом по распределению президентских грантов под руководством первого заместителя главы АП Сергея Кириенко.

Напомним, что «детская новогодняя елка в байк-центре» — достаточно странное мероприятие. Ранее, несмотря на получение грантов, байкеры продавали на нее билеты, причем недешевые.

Новогодняя елка в московском Байк-центре. Январь 2017 Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Член объединенного экспертного совета Елена Тополева-Солдунова объяснила «Коммерсанту», что решение не выделять гранты «Ночным волкам» могло стать следствием введения новой системы оценки проектов, когда привлекаются независимых эксперты, дающие заключения анонимно. «Это оценка не самой организации, плохая она или хорошая, а того, насколько ответственно НКО отнеслась к проработке своих проектов, особенно если проект ежегодный: он должен показывать динамику», — объяснила она.

Впрочем, не исключено, что проекты «Ночных волков» получат финансирование позже, на втором конкурсе, который пройдет до конца года. Заявки на участие во втором конкурсе Фонд президентских грантов принимает с 16 августа по 29 сентября.

Напомним, система подачи заявок на президентские гранты изменили весной 2017 года — Фонд упростил процедуру подачи заявок на получение грантов и процедуру сдачи отчетности, а также ввел новую систему оценки по десяти критериям, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Сам фонд-оператор президентских грантов в феврале этого года был заменил собою девять различных операторов по распределению президентских грантов.

Всего на первом этапе конкурса на реализацию своих проектов получили президентские гранты 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. При этом три НКО из списка имеют статус иностранных агента — это «Левада-центр», «Самарская губерния» и Центр развития НКО.

«Левада-центр» собирается потратить 2 млн рублей на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, «"Самарская губерния» — 7 млн рублей на ресурсные центры по работе со старшим поколением, а Центр развития НКО — 3 млн рублей на дистанционные курсы для НКО.

Основатель движения "Русь сидящая" Ольга Романова zekovnet.ru

Еще из неожиданных победителей можно назвать организацию «Русь сидящая». Ей выделено 3 млн рублей на программу «Безопасная Сибирь». Основатель и исполнительный директор движения Ольга Романова в интервью «Коммерсанту» призналась, что она «потрясена» этим.

Самый большой грант, 50 млн рублей, получил театральный фестиваль «Золотая маска».