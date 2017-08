«Коммерсантъ» в статье «Местами возможен спад» пишет, что институт Гайдара учел метеорологическую обстановку в экономическом прогнозе.

«В роуминге заговорили по делу»: ФАС не отступается от сотовых операторов.

«Дистрибуторы ответят за таблетки»: Минздрав расширяет методы контроля за качеством лекарств.

«Правозащитники уступили только экологам»: завершился первый конкурс по распределению президентских грантов для НКО.

РБК: «Белый дом сообщил о подготовке ответа на высылку дипломатов». Трамп пока хранит молчание, вице-президент США Майк Пенс назвал действия Москвы «радикальными».

«Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России по версии Forbes»: состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова составляет сейчас примерно $16,8 млрд.

«Известия»: «Туристов пересадят на регулярные рейсы». Авиарейсы к популярным местам отдыха россиян могут получить статус регулярных.

«Доля импорта на прилавках упала до рекордного минимума»: в I квартале доля зарубежных товаров в рознице оказалась минимальной за все время наблюдений.

«"Почта России" доставит официальные e-mail от госорганов»: электронные извещения обойдутся ведомствам не дешевле бумажных рассылок.

«Газета.ru»: «Железного занавеса не будет». Великобритания объявила о запрете свободного въезда для граждан ЕС с 2019 года.

«Назад в 90-е: россияне вернулись в огороды». Россияне пытаются поправить материальное положение за счет урожая с огорода.

«Американцы дадут Украине угля»: стало известно, какую цену платит Украина за уголь из США.

The Economist: «Мексика становится пунктом назначения для мигрантов» (Mexico becomes a destination for migrants). Чем сильнее президент США Дональд Трамп ужесточает правила въезда в свою страну, тем больше мигрантов обращаются в поисках убежища в Мексику.

«Украинские иммигранты становятся двигателем польской экономики» (Ukrainian immigrants are powering Poland’s economy). Польские фирмы беспокоятся, что из-за безвизового въезда они могут оказаться в стороне от прочих стран ЕС.

Bloomberg: «Тактика Tesla в сравнении с обычными автомобильными дилерами» (Tesla’s Tactics Compared to Common Car Dealers). Компания Tesla любит позиционировать свои электромобили как нечто абсолютно новое на рынке. Однако тактика продвижения этих электромобилей очень напоминает обычные методы автомобильной торговли.

«Американские санкции — очередной подарок Путину» (U.S. Sanctions Are Another Gift to Putin). Россия склонна реагировать на западные санкции таким образом, который не учитывали авторы санкций.

The Wall Street Journal: «Британия теряет привлекательность в глазах граждан ЕС, ищущих работу» (U.K.’s Allure Fades for EU Citizens Looking for Work). Британия долгое время была точкой притяжения трудовых мигрантов из ЕС. Однако после ее решения выйти из ЕС и улучшения состояния еврозоны желающих получить работу в Британии стало меньше.

«Из-за раздора между ЕС и Польшей возникла угроза единству блока» (In EU-Poland Spat, Risks to Bloc’s Unity Loom). Противостояние между польским правительством и Еврокомиссией грозит стать новой угрозой целостности ЕС. Полемика вышла за пределы спора о политике: теперь на повестке оказался вопрос о природе европейского проекта.