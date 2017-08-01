Опрос ВЦИОМ показал: подавляющее большинство россиян, 84%, считают себя счастливыми людьми. Опрос, пожалуй, больше всего интересен даже не этой цифрой, а тем, с чем опрошенные связывают ощущение счастья.

В первую очередь — семья (33%), здоровье и жизнь близких (22%), дети (14%) и, наконец, хорошая работа (13%).

Даже если опрошенные отвечали первое, пришедшее в голову, чтобы от них побыстрее отвязались, все ответы связаны с индивидуальными ценностями. Никто не счастлив из-за величия страны, из-за балета, космоса или чего-то подобного. Даже хорошая работа — это, скорее всего, не чувство сопричастности к созиданию чего-то большого, а уверенность в завтрашнем дне. И куда делся «природный коллективизм» россиян?