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01 августа 2017, 16:18
Венесуэла Николас Мадуро США
Анна Сакоян

Венесуэла. Санкции на фоне кризиса

Демонстрант перед парламентом Венесуэлы
Демонстрант перед парламентом Венесуэлы
wikipedia.org

В понедельник администрация президента США ввела санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло после того, как были объявлены результаты выборов в учредительное собрание (конституционную ассамблею) Венесуэлы. Конституционная ассамблея, по замыслу, должна получить право вносить изменения в конституцию, а также распускать парламент. Явка составила 42%. Оппозиция отказывается признавать исход выборов.

Wall Street Journal пишет, что Венесуэла находится на грани гражданской войны. Речи об установлении диалога «между режимом и оппозицией» в стране уже не идет. Этому, объясняет автор, немало способствует фактически колонизация Венесуэлы Кубой, произведенная еще при прежнем лидере Венесуэлы Уго Чавесе.

Все это, отмечает автор, необходимо учитывать в контексте объявления результатов голосования. Согласно опросам, около 80% граждан не одобряют саму идею конституционной ассамблеи. Оппозиция в воскресенье бойкотировала голосование на том основании, что им манипулирует Куба и что результаты фальсифицируются, а прозрачности нет. Главной своей задачей, оговаривает автор, оппозиция считает отстранение Мадуро от власти. Пока они еще пытаются сделать это мирным путем, однако вероятность, что им это удастся, крайне мала.

 
Венесуэла. "Марш миллионов" / flickr.com

Журнал Jacobin, который используют в качестве своей площадки левые американские интеллектуалы, описывает ситуацию с иных позиций. Прежде всего, автор подчеркивает, что нынешний кризис в Венесуэле — экономический, политический и институциональный — представляет собой крайне запутанную конфигурацию, разобраться в которой трудно даже местным наблюдателям, не говоря уже о внешних. Как вариант, ситуацию можно назвать стагнацией революции, то есть ситуацией, когда по итогам совершившегося переворота вдруг стало непонятно, что делать дальше.

Внешняя пропаганда представляет правление Мадуро как репрессивное, недемократичное и авторитарное. Кризис назревал уже давно формировался постепенно. В 2013 г. умер Уго Чавес, который был символом боливарианской революции. Примерно тогда же начали падать цены на нефть. Из-за этого у правительства Мадуро оказалось мало пространства для маневров. В дополнение к этой экономической уязвимости также имело место сопротивление консервативных элит, за которыми стоит поддерживаемся США оппозиция.

Затем последовали беспорядки на улицах, протесты, распространение черных рынков, нехватка продовольствия. Правительство Мадуро реагировало на это довольно хаотически, считая своим приоритетом подбор практических решений к конкретным проблемам вместо комплексных программ по решению более общих проблем. Этот подход, как часто бывает в таких случаях, представлялся наиболее безопасным. Но в итоге эта нерешительность обратилась против правительства, когда оппозиция одержала решительную победу в парламенте в 2015 г.

 
Венесуэла. Взлом магазина с  дефицитными товарами / argumentua.com

Окрыленная успехом, оппозиция начала добиваться доминирования и в остальных ветвях власти. Это выражалось в том, что она систематически нарушала предписания верховного суда и пыталась захватить исполнительную власть. Параллельно с этим они продолжали поощрять насильственные уличные протесты. Автор подчеркивает, что эта ситуация очень не похожа на историю про репрессивное правительство, которую транслируют мейнстримные международные СМИ.

 

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