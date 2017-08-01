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01 августа 2017, 20:02
Белый дом Дональд Трамп отставки-назначения США
Александр Гусев

«Команда президента Трампа трещит по швам»

Энтони Скарамуччи
Энтони Скарамуччи

Энтони Скарамуччи, финансист из Нью-Йорка, 10 дней назад назначенный главой Белого дома по коммуникациям, уволен со своего поста. Об этом со ссылкой на источники сообщила американская газета The New York Times. Позже журналистам информационного агентства Reuters  подтвердили эти сведения в администрации президента.

Источники The New York Times напомнили, что отставка последовала за «довольно грубым» высказыванием Скарамуччи о других старших сотрудниках администрации президента США и спустя несколько часов после того, как Трамп привел к присяге нового руководителя аппарата Белого Дома Джона Келли.

«Скарамуччи посчитал, что будет лучшим позволить главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и дать ему возможность собрать свою собственную команду», – приводит информационное агентство РБК перевод отрывка из заявления Белого дома.

Напомним, Келли был назначен главой аппарата Белого дома в последних числах июля 2017 года (как утверждали источники Reuters в Белом доме, это было сделано с целью установления в Белом доме «большей дисциплины»). Он сменил на этом посту Рейнса Прибуса. Скарамуччи же, по сообщениям СМИ, критиковал именно Прибуса.

Вскоре после назначения Скарамуччи в знак протеста против него, как утверждали источники The New York Times, ушел в отставку официальный представитель администрации американского лидера Шон Спайсер. Он также отозвался о назначении Скарамуччи как о «серьезной ошибке».

 
Шон Спайсер, бывший представитель администрации Белого дома

Добавим: это не первая отставка в команде президента США Дональда Трампа, последовавшая вскоре после назначения. 

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию вокруг назначения и отставки Скарамуччи и в целом кадровую политику президента США Дональда Трампа согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, доктор политических наук, главный научный сотрудник института Европы РАН. По его мнению, чехарда с отставками и назначениями, которая происходит в момента прихода Трампа к власти, будет продолжаться долгое время – возможно, до конца четырехлетнего президентского срока.

«Отставки в Белом доме сейчас происходят практически каждый день. Поэтому в отставке Энтони Скарамуччи ничего странного нет, учитывая сложный, противоречивый характер господина президента Соединенных Штатов. С конца января, то есть практически с момента инаугурации Дональда Трампа (а инаугурация, напомню, состоялась 20 января) череда отставок практически не прекращается. Команда президента, что называется, трещит по швам.

Первым был снят с поста господин Майкл Флинн, советник по национальной безопасности, фигура достаточно серьезная. Ну, а дальше, как говорится, пошло-поехало. О чем это может свидетельствовать? В первую очередь о том, что не очень понятна концепция выбора команды. С одной стороны, Трамп заявляет о том, что она у него сбалансированная, не русофобская (и это он подчеркивал неоднократно). С другой стороны, мы же видим, что в этой команде три четырехзвездочных генерала – абсолютные русофобы. Господин Джеймс Мэттис, глава Пентагона, как говорится, просто брызжет слюной. Да и госсекретарь Рекс Тиллерсон не отличается большой любовью к нашей стране.

 
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис по кличке  "Бешеный Пес" / flickr.com

Сейчас уже поговаривают о том, что Тиллерсона «спишут», уберут с поста главы Госдепа еще до конца года. Так что череда отставок, мне кажется, будет продолжаться. И, в первую очередь, из-за достаточного строптивого и неуравновешенного нрава господина президента. Он ведь почти непрогнозируемый. А с другой стороны, достаточно серьезно давление политического лобби Соединенных Штатов, которое не оставляет попыток насолить Трампу.

Понятно, что ни о каком импичменте речь идти не может, потому что за господином Трампом стоят достаточно серьезные силы. Так что никто его спихивать с пьедестала не будет, но крови попортят. Ну, как говорится, «на то в пруду и щука, чтобы карась не дремал». Вот карась тут – это Трамп, а щуки – то политико-экономическое лобби, те финансово-промышленные группы, которые следят за ним и фактическим им манипулируют, не давая ему возможности свободного маневра.

Словом, эти две составляющие – характер, менталитет Трампа и попытки политико-экономического лобби Соединенных Штатов «рулить» и внешней, и внутренней политикой – и определяют происходящее. Трамп же в этой ситуации – заложник. Его будут вынуждать освобождаться от той части команды, которая не вписывается в общую канву. Речь не идет о том, что эти люди не справляются с работой – они достаточно профессиональны, многих их них мы знаем. Но они не вписываются в ту линию, которую политический истеблишмент Соединенных Штатов сейчас пытается выработать.

Трамп занят в основном текущими делами, а вот что касается общего тренда движения Соединенных Штатов, то там бразды правления находятся в руках этого финансово-промышленного лобби, которое стоит за спиной у Трампа. И совсем необязательно, чтобы эти люди сидели на Уолл-стрит – они сидят везде. И они, конечно, им манипулируют и меняют членов команды. Это делает не Трамп, я вас уверяю. Тот же Флинн, который ушел в отставку, вообще-то приятель Трампа и  долгое время с ним сотрудничал и состоял в дружеских отношениях. Но, несмотря на это, он попал под жернова первым, потому что встречался с российским послом Кисляком. Это ему вменили в вину, хотя ничего за этим нет: все встречаются с послами – послы для того и существуют, чтобы с ними встречались. Но эту историю раздули.

И все отставки людей более мелкого, чем Флинн, калибра, в сущности, лишь подчеркивают эти обстоятельства: что Трамп несамостоятелен и будет делать все, что ему скажут. Поэтому мы не видим и никаких подвижек в нашу сторону. Более того, Владимир Путин на днях уже заявил, что разочарован политикой Трампа. Мол, он надеялся на то, что мы выстроим отношения. Но мы же давно об этом говорили – еще в период предвыборной кампании заявляли, что ничего хорошего от Трампа ждать не стоит. Ну, по крайней мере, так считали те эксперты, кто достаточно хорошо знает Соединенные Штаты.

Да, кто-то пил шампанское за победу Трампа. Но мы предупреждали с самого начала, что никакого улучшения отношений не будет. Что Трамп – человек очень непоследовательный, нелогичный, плюс банкрот, которого на выборах поддержали, дали большие деньги. Его практически содержат с 1990-х годов. Ну, а когда человек подневольный, чего от него можно ждать? Ровным счетом ничего. Поэтому и будет происходить отставка за отставкой.

Ну, и происходящее, кроме того, говорит, что еще не выработан курс новой президентской администрации. Так что чехарда будет продолжаться. Как долго? Я полагаю, все четыре года президентства Трампа Соединенные Штаты будут жить в этой чехарде. Потому что единый курс не выработан, нет понимания, куда движется страна и как им руководить миром. В США же миром хотят руководить – везде быть первыми, определять повестку дня. А между тем даже у себя не могут разобраться. Эта непродуманность, отсутствие логики и конструктивизма стимулирует чехарду с отставками», – сказал Александр Гусев.

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