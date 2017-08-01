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1 августа 2017, вторник, 20:15
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01 августа 2017, 18:00

Топ новостей 1 августа

Подозреваемый по делу "Банды ГТА"
Подозреваемый по делу "Банды ГТА"
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Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Мосгорсуде перед заседанием по делу «банды GTA» произошла перестрелка, власти Москвы утвердили список домов под снос, а житель Новосибирска напал на памятник Николаю II.

В Мособлсуде произошла стрельба перед заседанием по делу «банды GTA»

Из Мособлсуда эвакуировали людей после произошедшей там стрельбы перед заседанием по делу «банды GTA». Бандиты попытался напасть на конвой в лифте. В результате ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя. Пять нападавших - фигуранты дела - были убиты.

В утвержденную программу реновации жилья в Москве вошли 5144 дома

В утвержденный список реновации жилья в столице вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир. Наибольшее число включенных в программу домов расположено в Восточном административном округе - 1055 зданий, при этом только в районе Кузьминки в реестр попали 284 дома. Программа переселения рассчитана до 2032 года.

В Кремле предостерегли от поставок оружия Украине

Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе, отказавшись комментировать слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что региону нужно поставлять противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие для обороны от сепаратистов.

Три НКО-«иноагента» получили президентские гранты

В этом году на реализацию своих проектов получили президентские гранты 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны, три из них имеют статус иностранных агента. Так, «"Левада-центр" потратит 2 млн рублей на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, "Самарская губерния" – 7 млн рублей на ресурсные центры по работе со старшим поколением, а Центр развития НКО – 3 млн рублей на дистанционные курсы для НКО».

Институт Гайдара опроверг прогноз МЭР о резком росте ВВП

Аналитики Института экономической политики имени Егора Гайдара, РАНХиГС и Всемирной академии внешней торговли представили противоречащий выводам МЭР прогноз. По их мнению, оснований ждать в этом году и в течение следующих лет ускорения темпов экономического роста нет, и не следует ожидать роста даже в 2% ВВП в год в следующие три года.

Национальный парк Сочи возглавила вероятная племянница Рогозина

Минприроды уволило директора национального парка в Сочи Николая Пеньковского, назначив на эту должность журналиста Дарью Филиппову, которую экологи считают племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. До назначения она всего месяц проработала замминистра природы Крыма, имея образование декоратора. Эксперты уверены, что это связано с желанием властей построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.

84% россиян назвали себя счастливыми

 
Молодые люди на прогулке / pixabay.com

ВЦИОМ заявил, что счастливыми считают себя 84% россиян. «Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился — 84% в июне – июле (в марте – апреле — 85% — исторический максимум)», — говорится в сообщении. Среди 18–24-летних зафиксировано наибольшее число счастливых - 87%.

Работающие пенсионеры получат прибавку в 200 рублей

С 1 августа работающие пенсионеры дополнительно получат к страховой части пенсии 222,81 рубля. Надбавку получат около 14,3 млн человек. Это пенсионеры по старости и по инвалидности, за которых их компании в прошлом году платили страховые взносы.

В Сергиевом Посаде уволили из школы оппозиционного «учителя года — 2012»

 
Александр Демахин / vk.com/bdtspb

Преподаватель Александр Демахин из Сергиева Посада, победивший в конкурсе «Учитель года России» в 2012 году, уволен из гимназии Ольбинского. Он утверждает, что причиной увольнения стало его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».

Мужчина попытался разбить топором памятник Николаю II в Новосибирске

 
Памятник Николаю II в Новосибирске

В Новосибирске мужчина топором ударил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Он был открыт 16 июля у собора Александра Невского. Мужчина не смог скрыться и был доставлен в полицию. Сейчас его мотивы выясняются.

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