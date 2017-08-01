Топ новостей 1 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Мосгорсуде перед заседанием по делу «банды GTA» произошла перестрелка, власти Москвы утвердили список домов под снос, а житель Новосибирска напал на памятник Николаю II.

Из Мособлсуда эвакуировали людей после произошедшей там стрельбы перед заседанием по делу «банды GTA». Бандиты попытался напасть на конвой в лифте. В результате ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя. Пять нападавших - фигуранты дела - были убиты.

Ну и да, по теме дня: ни на что не намекаю, но когда меня возили после 26 марта на апелляцию в Мосгорсуд, со мной было 8 конвоиров — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 августа 2017 г.

В Московском областном суде произошла перестрелка. Сообщается, что подсудимый по делу "банды ГТА" напал на конвой. Один человек ранен pic.twitter.com/UIdDJbkzVE — Лентач (@oldLentach) 1 августа 2017 г.

В утвержденный список реновации жилья в столице вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир. Наибольшее число включенных в программу домов расположено в Восточном административном округе - 1055 зданий, при этом только в районе Кузьминки в реестр попали 284 дома. Программа переселения рассчитана до 2032 года.

Утвердил программу реновации пятиэтажек. В нее вошли 5144 дома, в которых живет 1 миллион москвичей https://t.co/Ib75QvJc6g — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2017 г.

Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе, отказавшись комментировать слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что региону нужно поставлять противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие для обороны от сепаратистов.

Песков: Поставки оружия США на Украину спровоцируют напряженность.

Все знают - поставки оружия Россией на Донбасс способствуют миру. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 1 августа 2017 г.

В этом году на реализацию своих проектов получили президентские гранты 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны, три из них имеют статус иностранных агента. Так, «"Левада-центр" потратит 2 млн рублей на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, "Самарская губерния" – 7 млн рублей на ресурсные центры по работе со старшим поколением, а Центр развития НКО – 3 млн рублей на дистанционные курсы для НКО».

- Тебе чо правда, Путин в этом году грантов не дал?

- Даааааа... pic.twitter.com/N3LVgPr2Zh — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 августа 2017 г.

Аналитики Института экономической политики имени Егора Гайдара, РАНХиГС и Всемирной академии внешней торговли представили противоречащий выводам МЭР прогноз. По их мнению, оснований ждать в этом году и в течение следующих лет ускорения темпов экономического роста нет, и не следует ожидать роста даже в 2% ВВП в год в следующие три года.

Минприроды уволило директора национального парка в Сочи Николая Пеньковского, назначив на эту должность журналиста Дарью Филиппову, которую экологи считают племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. До назначения она всего месяц проработала замминистра природы Крыма, имея образование декоратора. Эксперты уверены, что это связано с желанием властей построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.

Племянница вице-премьера Рогозина возглавила сочинский зоопарк



История успеха в России:

1. Родился в семье чиновника

2. Возглавил чтоугодно — Сталингулаг (@StalinGulag) 1 августа 2017 г.

Молодые люди на прогулке / pixabay.com

ВЦИОМ заявил, что счастливыми считают себя 84% россиян. «Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился — 84% в июне – июле (в марте – апреле — 85% — исторический максимум)», — говорится в сообщении. Среди 18–24-летних зафиксировано наибольшее число счастливых - 87%.

И Путина поддерживают 84%. Вывод: по мнению ВЦИОМ, чтобы быть счастливым, надо всего лишь поддерживать Владимира Владимировича. pic.twitter.com/1FRRF13xP3 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 августа 2017 г.

С 1 августа работающие пенсионеры дополнительно получат к страховой части пенсии 222,81 рубля. Надбавку получат около 14,3 млн человек. Это пенсионеры по старости и по инвалидности, за которых их компании в прошлом году платили страховые взносы.

Я, конечно, не Навальный, но и ты не 25 тысяч прожиточного минимума. — Alex S (@Alex_Semesh) 1 августа 2017 г.

Александр Демахин / vk.com/bdtspb

Преподаватель Александр Демахин из Сергиева Посада, победивший в конкурсе «Учитель года России» в 2012 году, уволен из гимназии Ольбинского. Он утверждает, что причиной увольнения стало его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».

5 лет назад Путин вручил А. Демахину премию "Учитель года", а сейчас его уволили из гимназии Сергиев-Посада за то, пошел на выборы от ЯБЛОКА — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 1 августа 2017 г.

Памятник Николаю II в Новосибирске

В Новосибирске мужчина топором ударил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Он был открыт 16 июля у собора Александра Невского. Мужчина не смог скрыться и был доставлен в полицию. Сейчас его мотивы выясняются.