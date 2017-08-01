Топ новостей 1 августа
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Мосгорсуде перед заседанием по делу «банды GTA» произошла перестрелка, власти Москвы утвердили список домов под снос, а житель Новосибирска напал на памятник Николаю II.
В Мособлсуде произошла стрельба перед заседанием по делу «банды GTA»
Из Мособлсуда эвакуировали людей после произошедшей там стрельбы перед заседанием по делу «банды GTA». Бандиты попытался напасть на конвой в лифте. В результате ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя. Пять нападавших - фигуранты дела - были убиты.
Ну и да, по теме дня: ни на что не намекаю, но когда меня возили после 26 марта на апелляцию в Мосгорсуд, со мной было 8 конвоиров— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 августа 2017 г.
В Московском областном суде произошла перестрелка. Сообщается, что подсудимый по делу "банды ГТА" напал на конвой. Один человек ранен pic.twitter.com/UIdDJbkzVE— Лентач (@oldLentach) 1 августа 2017 г.
В утвержденную программу реновации жилья в Москве вошли 5144 дома
В утвержденный список реновации жилья в столице вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир. Наибольшее число включенных в программу домов расположено в Восточном административном округе - 1055 зданий, при этом только в районе Кузьминки в реестр попали 284 дома. Программа переселения рассчитана до 2032 года.
Утвердил программу реновации пятиэтажек. В нее вошли 5144 дома, в которых живет 1 миллион москвичей https://t.co/Ib75QvJc6g— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2017 г.
Собянин утвердил программу реновации пятиэтажек - Москва, Реновация - МК https://t.co/RVj86LUKME pic.twitter.com/HR011RmcGs— Мишин Владимир (@Kemer7770) 1 августа 2017 г.
В Кремле предостерегли от поставок оружия Украине
Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе, отказавшись комментировать слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что региону нужно поставлять противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие для обороны от сепаратистов.
Песков: Поставки оружия США на Украину спровоцируют напряженность.— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 1 августа 2017 г.
Все знают - поставки оружия Россией на Донбасс способствуют миру.
Три НКО-«иноагента» получили президентские гранты
В этом году на реализацию своих проектов получили президентские гранты 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны, три из них имеют статус иностранных агента. Так, «"Левада-центр" потратит 2 млн рублей на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, "Самарская губерния" – 7 млн рублей на ресурсные центры по работе со старшим поколением, а Центр развития НКО – 3 млн рублей на дистанционные курсы для НКО».
- Тебе чо правда, Путин в этом году грантов не дал?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 августа 2017 г.
- Даааааа... pic.twitter.com/N3LVgPr2Zh
Блоггер-бабушка pic.twitter.com/aDtHlLtEhG— La Russie parle (@Russia_calls) 1 августа 2017 г.
Институт Гайдара опроверг прогноз МЭР о резком росте ВВП
Аналитики Института экономической политики имени Егора Гайдара, РАНХиГС и Всемирной академии внешней торговли представили противоречащий выводам МЭР прогноз. По их мнению, оснований ждать в этом году и в течение следующих лет ускорения темпов экономического роста нет, и не следует ожидать роста даже в 2% ВВП в год в следующие три года.
Национальный парк Сочи возглавила вероятная племянница Рогозина
Минприроды уволило директора национального парка в Сочи Николая Пеньковского, назначив на эту должность журналиста Дарью Филиппову, которую экологи считают племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. До назначения она всего месяц проработала замминистра природы Крыма, имея образование декоратора. Эксперты уверены, что это связано с желанием властей построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.
Племянница вице-премьера Рогозина возглавила сочинский зоопарк— Сталингулаг (@StalinGulag) 1 августа 2017 г.
История успеха в России:
1. Родился в семье чиновника
2. Возглавил чтоугодно
84% россиян назвали себя счастливыми
ВЦИОМ заявил, что счастливыми считают себя 84% россиян. «Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился — 84% в июне – июле (в марте – апреле — 85% — исторический максимум)», — говорится в сообщении. Среди 18–24-летних зафиксировано наибольшее число счастливых - 87%.
И Путина поддерживают 84%. Вывод: по мнению ВЦИОМ, чтобы быть счастливым, надо всего лишь поддерживать Владимира Владимировича. pic.twitter.com/1FRRF13xP3— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 августа 2017 г.
Работающие пенсионеры получат прибавку в 200 рублей
С 1 августа работающие пенсионеры дополнительно получат к страховой части пенсии 222,81 рубля. Надбавку получат около 14,3 млн человек. Это пенсионеры по старости и по инвалидности, за которых их компании в прошлом году платили страховые взносы.
Я, конечно, не Навальный, но и ты не 25 тысяч прожиточного минимума.— Alex S (@Alex_Semesh) 1 августа 2017 г.
В Сергиевом Посаде уволили из школы оппозиционного «учителя года — 2012»
Преподаватель Александр Демахин из Сергиева Посада, победивший в конкурсе «Учитель года России» в 2012 году, уволен из гимназии Ольбинского. Он утверждает, что причиной увольнения стало его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».
5 лет назад Путин вручил А. Демахину премию "Учитель года", а сейчас его уволили из гимназии Сергиев-Посада за то, пошел на выборы от ЯБЛОКА— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 1 августа 2017 г.
Мужчина попытался разбить топором памятник Николаю II в Новосибирске
В Новосибирске мужчина топором ударил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Он был открыт 16 июля у собора Александра Невского. Мужчина не смог скрыться и был доставлен в полицию. Сейчас его мотивы выясняются.
Сегодня неизвестный с топором напал на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Теперь цесаревич выглядит так pic.twitter.com/J7oMG0m3Z5— Открытая Россия (@openrussia_org) 1 августа 2017 г.