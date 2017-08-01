С 1 января 2018 года из списка исследований при диспансеризации исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи, а также изменят частоту и методику проведении онкологического скрининга и длительность консультирования пациентов.

О новых методах выявления рака, которые при этом будут использоваться, рассказал газете «Известия» главный эксперт Минздрава России по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов. Он подчеркнул, что если взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года, однако есть исследования, которые нужно проводить чаще; а также рассказал о том, что для онкологического скрининга будет использоваться иммунохимический метод, точнее выявляющий опухоли и не требующий длительной подготовки и ограничений в питании.

Кроме того, Бойцов пояснил, что анализы крови и мочи и УЗИ исключается из обязательных для диспансеризации процедур потому, что анализы не дают четкой картины, а ультразвуковое исследование требует больших трудозатрат и является довольно дорогой процедурой.

Сергей Бойцов

«УЗИ – это большие трудозатраты и финансовые потери. К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. Там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно. Отмечу, что ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации», – приводит газета его слова.

Прокомментировать нововведения в области диспансеризации и сами ее принципы для «Полит.ру» согласился Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. По его оценке, диспансеризация как комплексное мероприятие в той форме, в которой она существует, не является научно обоснованной программой раннего выявления заболеваний.

«Диспансеризация – это такое комплексное мероприятие, которое плохо соответствует тому, что о нем знают граждане, и тому, что написано в учебниках. По большому счету, диспансеризация является сложной программой раннего выявления болезни. К сожалению, эта программа научно не обоснованна, и проще всего было бы, конечно, эту программу просто прекратить, сделать соответствующие научные изыскания и создать заново. Но наше Министерство здравоохранения вместо этого программу постоянно улучшает и расширяет, расширяет и улучшает. Хотя в действительности ее надо было бы сокращать.

То, что мы видим сейчас, – это смесь того, что надо было бы сделать, с тем, чего делать не надо было бы. То, что вызывает больше всего возражений у «людей с улицы», неспециалистов, а именно – прекращение УЗИ, электрокардиограммы и анализов крови и мочи – на деле как раз правильное мероприятие. Потому что эти методы были придуманы для того, чтобы диагностировать болезни, а не обследовать здоровых людей. Для здоровых это не годится – так же, как мед не годится для смазки мотора автомобиля.

В этом смысле те изменения, которые планируют внести в диспансеризацию, относительно разумны. Но в целом, повторю, программа диспансеризации является научно не обоснованной, и в таком виде не должна использоваться», – сказал Василий Власов.

Очередь в регистратуру в поликлинике / mskagency.ru

Говоря о намерении Минздрава увеличить частоту исследований на разные виды рака, он отметил, что необходимости в этой мере не видит. Более того, не исключено, что из-за ее применения будет причиняться вред, отметил эксперт, поскольку зачастую в результате диагнозы получают практически здоровые люди, а тем, кто действительно болен, становится трудно получить помощь.

«Решение увеличить число исследований на разные виды рака обоснованно только желанием сделать «что-нибудь хорошее», чтобы отдать деньги «хорошим людям». Ну, вот как с реновацией в Москве: вроде как объявляется, что станет лучше жителям города – и, одновременно, получается много денег отдать строителям. Такая же штука и с диагностикой рака. Большая часть методов ранней диагностики, которая присутствует в программе диспансеризации ив других профилактических мероприятиях, к сожалению, являются бессмысленной тратой денег.

А порой при этом наносится и огромный вред: многие практически здоровые люди получают диагнозы ранней стадии рака и подвергаются лечению. Естественно, у таких людей результаты лечения оказываются лучше, чем у больных, поскольку они-то практически здоровы. Но им самим, их здоровью наносится огромный вред. И очень важно, что в результате еще и другие люди, у которых действительно есть рак, испытывают трудности в том, чтобы получить помощь. У нас ведь с онкологической помощью большие проблемы, и когда выстраивается большая очередь, больным людям становится куда сложнее получить помощь», – объяснил Василий Власов.

Обсуждая вопрос о принципах обращения к врачу, эксперт высказал мнение, что делать это следует не периодически, а только при возникновении проблем. В то же время он отметил, что существует ряд исследований, которые имеет смысл проводить профилактически.

Детская поликлиника / mskagency.ru

«Люди должны обращаться к врачу тогда, когда они заболели. Если они чувствуют себя хорошо, не надо этого делать. Есть некоторые исследования, которые нужно проводить профилактически, и число их совсем невелико. Для этого точно нужно будет тратить меньше сил, чем на диспансеризацию, и в результате точно будет наноситься меньше вреда. Эти научно обоснованные методы – некоторые из них, по крайней мере – также входят в программу диспансеризации. Правда, другие научно обоснованные методы в эту программу не входят.

Так что диспансеризация – это такой паровоз в натуральную величину. Но не настоящий, а макет. И поэтому он не едет. В этом смысле диспансеризация не может считаться нормальной программой профилактики», – заключил Василий Власов.