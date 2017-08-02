Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, разделился надвое: теперь существует как «обычный» биткоин, так и его обновленная версия «биткоин кэш». Это обеспечило рост работоспособности сети, объединяющей владельцев криптовалюты, и ускорение проведения транзакций.

Между тем, по сообщению информационного агентства «REGNUM», не все участники сети биткоинов перешли на новый протокол. Оно также отмечает, что в связи с появлением биткоин кэш старая валюта, «классический» биткоин, подешевел на 5,5%.

Прокомментировать происшедшее для «Полит.ру» согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его оценке, происшедшее может повториться и само по себе показывает, почему криптовалюты – вещь достаточно рискованная.

«Биткоин разделился для того, чтобы улучшить прохождение транзакций – цель состояла именно в этом. Дело в том, что в технологии биткоина есть ограничения, которые не позволяют увеличивать число транзакций в единицу времени больше определенного. И разделение на две цепочки призвано именно улучшить транзакционные возможности.

Что же получилось? Технологически это «разделение» было сделано так, что владельцы «старых» биткоинов становятся владельцами криптовалюты двух видов: у них остается классический биткоин, но и появляется новый вид криптовалюты – так называемый биткоин кэш.

Стоимость этих криптовалют существенно различается, причем стоимость классического биткоина упала – но зато «возникла» стоимость биткоина кэша. А в сумме, как я понимаю, стоимость этих двух криптовалют в сравнении со стоимостью биткоина до разделения, практически не поменялась. К чему приведет появление биткоин кэш? К тому, что цепи теперь будут нарастать отдельно – и, соответственно, появится больше технологических возможностей для того, чтобы проводить с этими криптовалютами транзакции.

Такой сплит, кстати, объясняет, почему криптовалюты – вещь довольно рискованная. Грубо говоря, правила тут такие: в ходе игры сами правила могут меняться. Что и произошло сейчас. Никто не предупреждал, что это будет сделано, а ведь понятно, что подобного рода эмиссии могут приводить к изменению стоимости «старой» криптовалюты. Ну, в данном случае для владельцев биткоинов никакой катастрофы не произошло, так как суммарная стоимость новых и старых биткоинов сильно не изменилась», – сказал Сергей Романчук.

Отвечая на вопрос, что именно изменилось для рынка с появлением биткоин кэш и есть ли вообще какие-то перемены, эксперт признал, что перемену рынок все же ощутит.

«Ну, кое-что изменилось: теперь вместо биткоина есть две разные, отличающиеся друг от друга криптовалюты. Считайте, что произошла дополнительная эмиссия – «выпущена» дополнительная валюта, чтобы было «побольше места» для операций, чтобы можно было сделать их доступными для всех желающих. Потому что интерес к операциям с криптовалютами растет, а транзакции в биткоинах занимают очень долгое время. Ну, теперь с этим станет немного попроще. И подчеркну: можно будет пользоваться одной или другой версией биткоина, но надо помнить, что стоимость их сейчас существенно различна.

Использование биткоинов BTC Keychain

Это разделение действительно увеличит работоспособность системы, нарастить чисто транзакций, чего не позволяли сделать технологические ограничения. Могут ли и в дальнейшем происходить сплиты? Да, думаю, что если интерес публики к криптовалютам сохранится, ситуация может повториться. В целом теоретически что-то такое и предполагалось, так что сплиты, думаю, могут происходить и дальше.

По сути дела, речь идет о выпуске новой криптовалюты. Но в данном случае, так как это затронуло всех владельцев биткоинов (у них была, скажем, одна монетка, а теперь стало две разные), новая валюта была названа биткоин кэш. И в целом, если это окажется удачной практикой, могут быть и еще сплиты-разделения. Почему бы и нет?», – полагает Сергей Романчук.

Предполагается, что окончательный переход на новую систему криптовалют займет до суток.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», несмотря на падение курса биткоина, ажиотаж в отношении криптовалют в России сохраняется.

Как пояснял в беседе с «Полит.ру» Сергей Романчук, интерес россиян к этим инструментам вызвал тем, что на криптовалютах можно быстро заработать.

«Интерес россиян к криптовалютам вызван исключительно фактором роста, то есть возможностью быстро заработать на так называемых «инвестициях в биткоины» и другие криптовалюты. Это типичное поведение толпы, которое знакомо россиянам еще с 1990-х годов – с компании «МММ». Но дело в том, что никакого экономического смысла в обладании криптовалютами нет. Крипотовалюта не является обеспеченной ничем – это просто некоторое соглашение между людьми об использовании их. Просто придумана изящная схема, как использовать криптовалюты. Но то, насколько они популярны, зависит исключительно от маркетинга», – сказал Сергей Романчук.

Говоря о динамике курсов криптовалют, он отмечал, что они имеют много общего с динамикой спроса на акции «пирамид».

«Что касается динамики, то будто это луковицы тюльпанов, или акции «МММ», или криптовалюты, график мы видим один и тот же: сначала идет спекулятивный разгон цены, когда массовка включается в так называемые «инвестиции» без экономического смысла, а только по причине роста цен на соответствующий финансовый инструмент. Дальше происходит то, что на жаргоне называется «вынос лохов»: работает схема, которая предусматривает, что когда уже последний чистильщик обуви покупает акции, значит, их пора продавать», – уточнил эксперт.