Вскоре за ошибки в документах, поданных для регистрации на выборах в Госдуму, кандидатов будут исключать из списка партии еще до его заверения. В случае же выдвижения партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов ЦИК должен будет исключить из списка их всех, но до заверения самого списка. Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в поправках в выборное законодательство, которые одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Поправки в правительстве начали готовить после того, как Конституционный суд в апреле признал, что Основному закону противоречат некоторые положения закона о выборах депутатов Госдумы. В частности, они дали право Центральной избирательной комиссии в сентябре 2016 года снять с выборов в Госдуму всех одномандатников "Российской партии пенсионеров за справедливость". В ее партийном списке оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата, поэтому весь список и был забракован.

Списки кандидатов в Госдуму от "Партии пенсионеров" cikrf.ru

Адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которые как раз от Партии пенсионеров выдвигались в Госдуму, посчитали, что закон нарушает их конституционное право быть избранными и обратились в Конституционный суд. Они заявили, что ЦИК должен исключить кандидатов только в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. В итоге конституционные судьи заняли их сторону в споре — а правительство обязано выполнять решение КС.

Впрочем, сам Трунов признает, что нововведение вряд ли что-то принципиально изменит. По его словам, в 2016 году Партия пенсионеров пострадала не столько из-за несправедливого законодательства, сколько из-за искусственно создаваемых проблем. По его словам, компенсировать ущерб могла бы только отмена итогов голосования и назначение новых выборов, но на это рассчитывать не приходится.

Трунов рассказал, что сейчас несколько десятков бывших кандидатов из списка Партии пенсионеров заканчивают сбор документов, необходимых для того, чтобы обратиться в суд с коллективным иском о возмещении причиненного вреда. Конституционный суд постановил, что несостоявшиеся кандидаты имеют право на такое возмещение, если их права были нарушены. Пока что такой судебной практики не существует, так что желающих обратиться в суд не очень много — но, вполне вероятно, если суды общей юрисдикции окажутся на их стороне, то, вполне вероятно, за компенсацией начнет обращаться все больше снятых кандидатов.

Отметим, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова тоже зачастую является сторонником изменения выборного законодательства. В интервью «Коммерсанту», которое опубликовано в среду, она заявила, что, к новым парламентским выборам в России, возможно, будет новый закон о выборах. «Нужно понять, оно (законодательство) требует косметических доработок или все-таки кардинальных. Если кардинальных — то в виде кодекса или целого вида поправок, которые сняли бы противоречия. Поэтому работа не сиюминутная. Думаю, что к следующему парламентскому циклу будет новое законодательство».

Рассказала она и о своем отношении к муниципальному фильтру, о котором в последнее время идет так много дискуссий. Обновленный фильтр, по мнению Памфиловой, должен стать системой «отсеивания проходимцев». «Главное, должна быть система, которая упорядочивает политический процесс, но не убивает конкуренцию», — заявила она.