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02 августа 2017, 11:52
Евросоюз
Анна Сакоян

ЕС: Граница раскола между севером и югом

Члены Европейского союза на завтраке в честь открытия саммита G20
Члены Европейского союза на завтраке в честь открытия саммита G20
g20.org

Bloomberg опубликовал обстоятельный материал о намечающемся политическом кризисе в ЕС. В основе этого потенциального кризиса — появление в поведении некоторых государств моментов, которые не нравятся доминирующим государствам.

Граница раскола еврозоны, к которой относятся большинство стран-участниц ЕС, пролегает между севером и югом. Намечающаяся новая граница политического раскола ЕС проходит между западной и восточной частью. По линии раскола еврозоны сейчас наблюдается некоторое улучшение. На прошлой неделе Греция вернулась на рынок облигаций. Но почти одновременно с выходом из финансового кризиса наметился кризис политический. На прошлой же неделе в Польше едва не приняли закон, компрометирующий независимость верховного суда. Это могло бы повлечь за собой первое в истории применение правил ЕС, касающихся пресечения действий участника в плане соблюдения правопорядка.

Польша и Венгрия, пишет автор, сейчас представляют собой главную угрозу политической стабильности в ЕС. Там у власти находятся популисты, которых ободрил приход к власти в США Дональда Трампа, а также решение Британии отделиться от ЕС. Этим восточным «популистам» автор противопоставляет «центр» в лице Германии и Франции, которые сплотились против восточных лидеров, что потенциально грозит им политической и экономической маргинализацией.

 
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон /www.g20.org

Центристская риторика сейчас усиленно эксплуатирует тему солидаризации в критических условиях (отделение Британии), во имя «защиты Европы, ее ценностей и правил». Центру, представляющему собой оплот европейского проекта, противопоставляется «мятежное ядро» в виде Польши и Венгрии, представляющие авторитарную угрозу для демократических институтов. Также к группе риска автор относит другие бывшие страны соцлагеря.

Для наглядности в тексте приводится инфографика, где перечисляются грехи восточноевропейских участников. Болгарии вменяется неэффективность борьбы с коррупцией и реформы судопроизводства. Чехия отказалась принимать беженцев. Венгрия тоже отказалась принимать беженцев и, кроме того, начала теснить иностранные НКО. В Польше подготовили закон, по которому правительство сможет увольнять неугодных судей из верховного суда. Кроме того, Польша тоже не захотела принимать беженцев. Румыния пыталась декриминализировать некоторые служебные нарушения чиновников.

Между тем, отмечает автор, здесь возникает чувствительная проблема суверенитета в условиях надгосударственного объединения. Особенно этот момент ощутим в том, насколько разные требования ЕС предъявляет своим участникам, с одной стороны, и государствам, которые только хотят вступить в его состав, с другой. Требования к желающим присоединиться очень строгие. Требования к готовым участникам гораздо мягче.

 
Демонстрация в Польше против санкций со стороны ЕС / flickr.com

Теоретически в Лиссабонском договоре есть 7-я статья, допускающая исключение провинившегося участника из процесса принятия решений. Но эта статья никогда прежде не задействовалась. По мнению автора, задействование этой статьи против Польши и Венгрии было бы полезно, потому что это бы повысило авторитет институтов ЕС, которые, по замыслу, должны обеспечивать соблюдение правил.

На самом деле тема бунтраства Польши и Венгрии обсуждалась и раньше. Больше года назад геополитический аналитик Джордж Фридман (George Friedman) опубликовал подробный материал на эту тему. Он писал о том, что Польша и Венгрия сильнейшим образом раздражают брюссельскую элиту. При этом фактически им трудно вменить что-либо серьезное. Они продолжают оставаться либеральными демократиями, как того требуют правила ЕС, в основе которых лежит идеология, выработанная в эпоху Просвещения.

Элиту, объясняет Фридман, настораживает то, что эта тенденция возникла в постсоветских странах. Еще один фактор недовольства — это то, что обе страны ведут себя крайне негостеприимно и разборчиво в плане приема иммигрантов. Тем самым они создают нехороший пример для других, более покладистых участников, которые, может быть, тоже не хотят мигрантов, но пока соглашаются. Более того, и в Венгрии, и в Польше руководство ставит на первое место национальные интересы, а потом уже интересы ЕС. Это тоже идет в разрез с интересами тех, кто ратует за большую интеграцию.

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