Чартерные перевозки, применяемые в России, могут стать регулярными. Соответствующее предложение было выдвинуто в рамках выработки системного решения проблемы срывов выполнения чартерных рейсов в высокий туристический сезон, пишет газета «Известия».

По данным ее источников, разработку мер по решению этой проблемы Минтранс России ведет совместно с Росавиацией и рядом общественных организаций. Также обсуждаются предложения по усилению контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их выполнением и повышение эффективности санкций к авиакомпаниям-нарушителям. Предполагается, что новые меры вступят в силу в 2018 году.

Прокомментировать для «Полит.ру» выдвинутые инициативы согласился Олег Смирнов, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР. По его оценке, замена чартеров регулярными рейсами была бы серьезной ошибкой.

«Чартерные и регулярные рейсы – это виды авиаперевозок, принятые во всем мире. Инициаторы перевода чартерных рейсов в регулярные просто не понимают специфики мировой гражданской авиации, не понимают, почему родились чартерные перевозки и не стали регулярными, и считают, что перевод чартеров в регулярные рейсы пойдет на пользу выполнению полетов. Но это полный вздор.

Надо сказать, что к чартерным и регулярным перевозкам требования безопасности абсолютно одни и те же, никаких поблажек чартерам по безопасности полетов нет. Тут отличие в другом – в сугубо рыночной составляющей, соотношении цены с качеством. Так вот, качество у чартерных рейсов такое же, как у регулярных, но цена меньше.

Табло с информацией о вылетах в аэропорту Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Почему? Потому что чартерные перевозки обычно строятся следующим образом: турфирма заключает с авиакомпанией договор на чартерные перевозки в определенные пункты. При этом в договоре сразу же бывает обозначено, какая часть доходов отдана авиакомпании, а все, что остается сверх того, идет турфирме. В результате авиакомпания уже не заботится о поиске пассажиров, что стоит очень больших денег и не всегда приводит к успеху. Этим занимается турфирма – она организует туры, которые состоят не только из авиаперевозок, но и из размещения в отелях, и так далее.

В итоге она предлагает туры, которые удешевляют авиаперевозку – потому что в чартерных рейсах, как правила, заняты полностью все кресла в самолете. Что весьма редко бывает на регулярных рейсах – на регулярных загрузка салона самолета на 70% считается отличной. Чартерные же рейсы заполняются на 90% с чем-то или почти на 100%, а это дает серьезные доходы. И как раз вот это сочетание цены меньшей, чем на регулярных рейсах, и качества полета по безопасности ровно такого же, как на регулярных, делает чартеры привлекательными. Именно это и привело весь мир к использованию такого инструмента, как чартерные перевозки.

Туристы перед посадкой на рейс elBarto / pixabay.com

У нас в России он тоже прижился. Вспомните «Трансаэро»: чартерные перевозки по всему земному шару производили поначалу фурор среди пассажиров. Загрузку этих рейсов обеспечивали турфирмы, они платили «Трансаэро» хорошие деньги за эти перевозки. А у «Трансаэро» при этом абсолютно не болела голова из-за того, где брать пассажиров. То же самое можно наблюдать и сейчас: чартерные перевозки осуществляются с таким же успехом, особенно в известные курортные места. Турфирмы знают, куда нужны чартеры и где будет полная загрузка.

Поэтому чартерами надо пользоваться. Я понимаю обеспокоенность тех, кого тревожат задержки и срывы чартерных рейсов – об этом в последнее время много говорят. Но это совсем другой вопрос. Для его решения у нас существуют государственные регулирующие органы, Минтранс, который обязан этим заниматься, обязан регулировать воздушное сообщение так, чтобы задержек рейсов не было. А это значит – надо обеспечить необходимым количеством самолетов, чтобы компании обязательно имели резервный самолет на случай технической неисправности (такое требование уже есть, потому что техника, конечно, отказывала и всегда будет по каким-то причинам отказывать); нужна компенсация пассажирам всех неприятностей, которые возникают при задержках рейсов (а это и обеспечение местами в отелях, еда и питье для пассажиров и прочее). Вот за этим регулирующим органам надо следить.

Но это же надо работать, серьезно думать обо всем. А у нас в регулирующих органах работают и такие «эффективные менеджеры», которые нос от самолета не могут толком отличить, вообще не знают авиации. Вот они и предлагают такие «простые меры». Но простых мер в авиации не бывает. Не надо думать: «А давайте заменим чартерные перевозки регулярными, и все будет о’кей!». Ничего о’кей не будет, потому что регулярные рейсы будут иметь стоимость перевозки для туристов значительно более высокую, чем чартерные. А значит, пассажиров станет меньше – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И еще одно обстоятельство: регулярные перевозки требуют особых отношений с аэропортами. Если даже на регулярном рейсе будет загрузка не 300 человек, а 120, а 180 мест останутся пустыми, самолет обязан будет лететь. А значит, по авиакомпании наносится колоссальный финансовый удар. Она таким образом быстро оказывается на грани краха.

Так что предложение превратить чартерные перевозки в регулярные – неумное, непрофессиональное, непросчитанное, непродуманное решение. Нам необходимо не это – необходимо наводить порядок в авиакомпаниях, которые выполняют чартерные полеты. Наводить его с помощью жесткого контроля за ними со стороны регулятора. Потому что когда российские туристы сидят в Турции или Египте без помощи, брошенные какой-либо нашей чартерной компанией, то тут уже должно вмешаться государство. Компания может оправдываться, но пассажиры-то все равно страдают от ее действий или бездействия. И государство должно решать, как вызволить туристов оттуда. Этот вопрос уже переходит из экономического в политический и в вопрос имиджа нашей страны как авиационной державы.

Так что я считаю, превращение чартерных перевозок в регулярные не принесет ничего, кроме отрицательных последствий для многих авиакомпаний. И сам принцип чартерных перевозок в мире широко используется, другие страны от них не отказываются, а, наоборот, развивают чартерные перевозки – вместе с развитием туризма в особенности. Ну, и не только для туризма они нужны: вот, например, в следующем году у нас будет большое событие – Чемпионат мира по футболу. Регулярными рейсами всех, кто захочет попасть туда, не увезешь. Поэтому в дополнение к регулярным перевозкам будут заказывать и чартерные – в тех же авиакомпаниях, которые выполняют регулярные. И я считаю, что так и надо делать – это взаимовыгодно и удобно.

Пассажиры в аэропорту Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Так что и регулярные, и чартерные полеты нужно продолжать развивать – но для этого надо принять те меры, о которых мы уже говорили. А белой вороной России в авиационном мире выглядеть ни к чему. Весь мир пользуется чартерами, а мы вдруг отказываемся от этого инструмента, у нас опять «особый путь»? Не нужно нам особого пути – авиация, как никакой иной вид транспорта, вмонтирована в международные правила и порядки. И авиация Россия летает по всему земному шару – ни железная дорога, ни автомобильный транспорт этого делать не могут. Поэтому она действует по международным правилам.

Россия входит в состав Международной организации гражданской авиации, где состоят 190 стран мира. В рамках этой организации чартерные перевозки поощряются соответствующими правилами, и выпадать из этого ряда правил абсолютно неуместно», – сказал Олег Смирнов.