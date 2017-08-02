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2 августа 2017, среда, 11:22
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02 августа 2017, 09:07
Великобритания госбюджет интернет Конституционный суд Ливия нефть Николас Мадуро преступность стрельба США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 2 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Банда выбрала смерть в суде» пишет о том, как обвиняемые в 17 убийствах были убиты при попытке бежать из-под стражи.

«Сбережения выходят из моды»: рост зарплат с начала года не делал население богаче, но провоцировал больше тратить.

«Муниципалитеты отстояли право на тепло»: Верховный суд не увидел нарушения в передаче коммунальных объектов МУПам.

В статье «Гадис Гаджиев предложил расширить понятие "судимость"» объясняется, почему в Конституционном суде возник спор вокруг уголовных сведений.

РБК в статье «Перестрелка в Мособлсуде» сообщает главное о «банде ГТА» и попытке ее побега.

Сможет ли нефть закончить гражданскую войну в Ливии, рассказывается в статье «Эльдорадо в Африке».

«Известия»: «Мораторий по умолчанию». Проект бюджета на 2018-2020 годы не предусматривает разморозки накопительной части пенсии.

«В России появится национальная система фильтрации интернета»: для россиян подготовят «белые списки» доверенных сайтов.

«Samsung Pay начинает работу с "Миром"»: Благодаря бесконтактным технологиям оплаты карта национальной платежной системы получит новое конкурентное преимущество.

«Газета.ru»: «В спорных ситуациях крайним делают конвоира». Ветеран конвойной службы рассказал о нестыковках в официальной версии стрельбы в Мособлсуде.

Еще одна статья по события в Мособлсуде: «Душили и стреляли. Как пытались сбежать члены "банды ГТА"».

«Бедные, но счастливые»: число счастливых россиян держится на историческом максимуме — 84%.

«"Хрюши" проиграли в качестве»: президентский грант не получила «Молодая гвардия» и институт НОДа.

The Economist: «Изгнание Энтони Скарамуччи не восстановит порядок в Белом доме» (The ousting of Anthony Scaramucci will not restore order to the White House). Но некоторая польза от отставки директора по коммуникации в аппарате американского Белого дома Энтони Скарамуччи может быть.

«Криптовалютная гражданская война: совершенствуя биткойн» (A crypto-currency civil war: Making Bitcoin work better). Компромисс по поводу дальнейшего развития биткойна может оказаться неустойчивым.

Bloomberg: «Экономика европейской территории движется вперед» (The Euro-Area Economy Is Steaming Ahead). Экономика европейского блока демонстрирует признаки ускорения и стабилизации.

«Венесуэла отказалась от любых притязаний на то, чтобы считаться демократией» (Venezuela Abandons Any Claim to Democracy). Президент Венесуэлы Николас Мадуро рискует столкнуться с координированным давлением со стороны соседей.

The Wall Street Journal: «Экономика еврозоны ускорилась, повышая мотивацию ЕЦБ к самоустранению» (Eurozone Economy Speeds Up, Boosting Case for ECB Taper). Экономика еврозоны демонстрирует такие темпы роста, что Европейский центробанк, вероятно, захочет уже в этом году убрать некоторые свои стимулы.

«Brexit может вывести из Британии 17 000 рабочих мест в банковском секторе» (Brexit Could Shift 17,000 Banking Jobs Out of Britain). По прогнозам некоторых экспертов, вскоре после отделения Британии от ЕС из нее начнут уходить рабочие места, связанные с банковским делом.

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