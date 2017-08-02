Элла Памфилова на заседании Центризбиркома обвинила Евгения Ройзмана в том, что тот не собирался начинать кампанию — у него так и не был открыт избирательный счет, а подсчет подписей депутатов, которые были сданы другими кандидатами, показал, что возможность набрать необходимое число подписей все-таки была.

При этом накануне в интервью «Коммерсанту» Памфилова заявила, что является сторонницей реформы муниципального фильтра, например, разрешения депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов или снижения количества необходимых подписей. Обе эти новации, в принципе, позволили бы Ройзману участвовать в выборах.

И что, если Памфилова добьется внесения правок к 2018 году, можно ли будет считать кампанию Ройзмана в целом удачной?