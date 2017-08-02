Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник побеседовал с журналистами. Наибольшее впечатления на них произвели его высказывания о перспективах взаимодействия с Северной Кореей. В частности, Тиллерсон отметил готовность к диалогу с КНДР и отсутствие притязаний на смещение северокорейского руководства.

Washington Post подчеркивает, что США, по словам Тиллерсона, не ставят перед собой цели сместить северокорейское правительство или использовать по отношению к КНДР военную силу. Также они не собираются форсировать процесс воссоединения между корейским севером и югом. Вместо этого США планируют использовать «мирное давление» на КНДР в связи с ее ядерной программой.

CNN оговаривает, что, как сказал Тиллерсон, США готовы вести переговоры с Северной Кореей, но только в том случае, если она прекратит разработку ядерного оружия. Он также подчеркнул, что испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные КНДР в июле, были «неприемлемы». Кроме того, Тиллерсон оговорил, что США вовсе не считают себя врагом Северной Кореи или угрозой ее безопасности, а вот Северная Корея представляет угрозу для США. CNN напоминает, что сходной стратегии придерживался и предыдущий президент США Барак Обама. Он тоже изъявлял готовность вступить в переговоры с КНДР, если она откажется от своих ядерных амбиций. Правда, успеха эта стратегия не возымела.

Здание в котором находиться ядерный реактор / IBTimes.com

CNN отмечает, что эти высказывания Тиллерсона находятся в контексте его предстоящей поездки в Азию, где он собирается развивать свою стратегию «мирного давления». В этом сценарии значительная роль отводится Китаю, на долю которого приходится 90% северокорейской торговли. Сейчас США пытаются добиться от него ужесточения позиции в отношении КНДР. Президент США Дональд Трамп уже недавно выражал в своем Твиттере недовольство тем, что Китай недостаточно усердно сотрудничает с США в давлении на северокорейское руководство.

Журнал Time в связи с высказываниями Тиллерсона напоминает, что ранее администрация Трампа говорила, что рассматривает разные возможности воздействия на КНДР, в том числе и военные. Однако с военным вмешательством есть проблема. В опасной близости к КНДР находятся союзники США Южная Корея и Япония. Там, в частности, присутствуют американские военные. В случае вооруженного конфликта КНДР будет бить по этим странам. Поэтому фактически сейчас рассматриваются только дипломатические подходы.

Северная Корея. Пуск ракеты / youtube.com

BBC комментирует, что повышенный интерес США к КНДР объясняется тревогой, вызванной июльскими ракетными испытаниями. Дело в том, что, судя по этим испытаниям, КНДР теперь обладает технической возможностью нанести удар по материковой части США. Теперь усилия прилагаются к тому, чтобы предотвратить такой удар. Важное дополнительное условие — это избегание прямой конфронтации. Это значит, что попытки воздействия на КНДР будут в основном экономическими. Однако судя по тому, каких успехов достигли северокорейские военные технологии, едва ли стоит рассчитывать на то, что эти попытки действительно заставят КНДР отказаться от ядерного оружия.