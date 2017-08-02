Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила в интервью газете «Коммерсантъ», что муниципальный фильтр на губернаторских выборах «в нынешнем виде» необходимо отменять.

«Тема фильтра — одна из самых горячих, и мы над ней интенсивно работаем, консультируясь с партиями. Мы договорились с Сергеем Кириенко, что я, как член рабочей группы, в ближайшее время соберу экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты», — рассказала Памфилова.

«Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение», — заявила глава ЦИКа.

«Необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах», — резюмировала глава ЦИКа.

У Памфиловой даже есть несколько предложений: среди возможных вариантов есть снижение количества необходимых подписей до 5% «или даже ниже», другой вариант — разрешить депутатам подписываться не за одного, а за нескольких кандидатов. «Могут быть более радикальные предложения», — заверила Памфилова.

Сбор подписей для кандидатов Избирком Иркутской области

Еще одна реформа, о проведении которой сказала Памфилова — перенос единого дня голосования с сентября, постольку сейчас, уверена она, низкая явка на выборах вызвана в том числе и те, что заметная часть кампании.

Впрочем, говорила Памфилова не только про реформы. Так, например, оказалось, что она не прочь зарегистрировать Вячеслава Мархаева кандидатом на выборах в Бурятии, где он считается главным соперником врио губернатора, но для прохождения муниципального фильтра ему не хватило буквально нескольких подписей. «Отложили решение рабочей группы на пятницу. Попросили коммунистов, чтобы представили дополнительно все возможные аргументы, направленные на выявление хотя бы минимальных возможностей, не нарушая закон, его зарегистрировать. В пятницу еще раз все подробно проанализируем и примем решение. Очень хотелось бы в целях конкуренции его зарегистрировать, но не ценой нарушения закона», — объяснила Памфилова.

Митинг в поддержку Вячеслава Мархаева в Улан-Удэ kprf.ru

Отметим, что уже в среду, на заседании ЦИКа, Памфилова высказалась насчет другого кандидата, который не смог пройти муниципальный фильтр — Евгений Ройзмана.

«Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного - не открыл счета», — сказала Памфилова. «Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь», — подчеркнула она.

«Миф первый — что фильтр совсем непроходим. Миф второй — что действующие кандидаты во власти забрали все подписи (муниципальных депутатов) и ничего не осталось», — пояснила Памфилова. «Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72-73 (района) были свободными. Значит, если хотелось, надо было поездить и поговорить, пообщаться. Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», — возмутилась Памфилова.

По словам главы ЦИКа, по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Напомним, Ройзман утверждал, что у него даже не было возможности собрать необходимые подписи, потому что до того администрация врио губернатора Евгения Куйвашева вынудила муниципальных депутатов поставить свои подписи за других кандидатов.