Только в 2017 году в Сирии погибли 40 российских военнослужащих и сотрудников российских частных военных компаний. Такие подсчеты провели в агентстве Reuters. В Министерстве обороны и Кремле эти цифры, конечно же, опровергли.

О количестве погибших россиян говорится в большой статье, которая была опубликована 2 августа. При этом в апреле агентство сообщало о том, что на тот момент погиб только 21 человек с начала года.

Информацию о пяти погибших агентству предоставили члены их семей, знакомые или чиновники из их родных городов. В статье приводятся имена и звания четырех из них (личность пятого установить не удалось): подполковник Геннадий Перфильев, офицер сил специального назначения Богдан Деревицкий (или Деревитский, Bogdan Derevitsky), Александр Складан и Евгений Константинов.

Также есть имена семи погибших сотрудников частных военных предприятий: Александр Промогайбо, Андрей Володин, Александр Мотынга (Motynga), Евгений Чупрунов, Артем Городилов, Евгений Третьяков и мужчина по имени Дмитрий из Новосибирска, фамилию которого установить не удалось.

Некий чиновник из Якутии сказал, что были Егор Анёха и Прокопий Соломонов, но установить, служили ли они в Вооруженных силах или были сотрудниками частных военных предприятий, не удалось.

Сотрудники ЧВК в Сирии / pbs.twimg.com

По официальным данным Минобороны, с начала российской операции в Сирии (30 сентября 2015 года) погибли 34 человека. В последний раз информация о потерях пришла 11 июля 2017 года, тогда погиб военный советник Николай Афанасов.

Российские власти почти мгновенно отреагировали на информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать возможность того, что в Сирии гибнут сотрудники ЧВК. «Данные поступают по линии Министерства обороны. Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными. Если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», — заявил Песков.

А вот представитель Министерства обороны опроверг данные агентства Reuters о 40 погибших в Сирии российских военных и сотрудниках частных военных компаний. Он назвал это попыткой дискредитировать миротворческую операцию России. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что агентство Reuters «не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и возвращению мира в Сирии».

Конашенков утверждает, что источниками материала агентства стали «какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы «запуганными» анонимными «родственниками и знакомыми». Представитель Минобороны также заявил, что в материале содержится «миф о неких погибших «контрактниках» и «таинственной» организации».

Иван Слышкин, погиб 12 февраля при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии

«Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам и тем более к операции в Сирии — лживы от начала до конца», — подчеркнул он и добавил, что в ведомстве знают, «кто является заказчиком этой публикации Reuters».

Напомним, президент России Владимир Путин 28 мая 2015 года подписал указ, который объявляет данные о потерях личного состава Министерства обороны в мирное время государственной тайной. Верховный суд признал такой указ законным, сейчас он до сих пор не отменен.