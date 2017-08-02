Топ новостей 2 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о резком росте жертв среди россиян в Сирии, организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса, а Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата.

В течение этого года в Сирии погибли как минимум 40 россиян, что превосходит российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции. «Среди них те, кто лично знал погибших, и местные чиновники», - написали СМИ. В числе погибших оказались 21 наемник и 17 военных. В Кремле заявили, что верят официальным данным Минобороны о потерях (10 человек в этом году), но допускают участие добровольцев в операции. В Минобороны назвали публикацию заказной.

Европейский вещательный союз изменил регламент «Евровидения» после его проведения в Киеве. Артисты, имеющие ограничение на въезд в страну-хозяйку, не смогут участвовать в конкурсе, как и члены национальных делегаций. Организаторы получили право передать право провести конкурс в другой стране в случае срыва графика подготовки.

Организаторы «Евровидения» узаконили действия Украины для всех участников. — pani Walewska (@pani_walewska) 2 августа 2017 г.

Правительство Молдавии объявило персоной нон грата Дмитрия Рогозина после его реакции на запрет пролета самолета в страну. Отныне Рогозину запрещено отныне пересекать молдавскую границу. Вице-премьер обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своей поездки в Молдавию и Приднестровье.

В качестве контрсанкций Рогозин проклянет Молдавию в Твитере pic.twitter.com/4fqm5ZUhbw — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 августа 2017 г.

Скорая помощь у здания московского областного суда / ntv.ru

Фигурантов дела «банды GTA» в суде должны были сопровождать не менее десятка конвоиров,их нельзя было перевозить в лифте, а конвоировать должны были по отдельности, а не группой. В СКР дадут правовую оценку организации конвоирования.

Пять членов «банды ГТА», убивавшей водителей, охранялись двумя конвоирами. Это вам не особо опасные пикетчики! pic.twitter.com/7NkmkQJmRx — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 1 августа 2017 г.

Конвойную службу в Москве давно надо разогнать, а кого-то и судить - за пытки электрошокером, побои, унижения, хамство и непрофессионализм — Pavel Chikov (@pchikov) 2 августа 2017 г.

Охранники и приставы в Мособлсуде пытаются доставить на заседание члена банды ГТА. pic.twitter.com/cmxAfNrn0u — СмутноеВремя (@Durevestnik) 2 августа 2017 г.

ВВС США купят два двухпалубных самолета Boeing 747-8, которые изначально должна была приобрести российская авиакомпания «Трансаэро». Их передадут в подразделение Airforce One, которое отвечает за перевозку президента страны. Каждый лайнер стоит 386,8 млн долларов.

Трамп настолько русский президент, что даже самолеты решил купить те, которые не пригодились обанкротившейся "Трансаэро". pic.twitter.com/mN5voQdVNd — Вестник инквизиции (@qlapeyron) 2 августа 2017 г.

А.Улюкаев в здании суда /mskagency.ru / фото: Никеричев Андрей

Заседание по уголовному делу в отношении Алексея Улюкаева стартует 8 августа в Замоскворецком суде Москвы. Экс-министр обвняется в получении азятки в размере 2 млн рублей, его арест продлен до 15 августа.

8 августа- начало суда над Улюкаевым...Охранять его будут серьезнее чем банду ГТА..Ну, мало ли..Может быть он с виду пухлый очкарик.. — деревня Дураково (@willi_rusland) 2 августа 2017 г.

Али Феруз / фото: личная страница в Facebook

Суд решил экстрадировать корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, который пишет под псевдонимом Али Феруз, в Узбекистан за нарушение режима пребывания в России. Сам журналист сообщил, что находится на территории РФ легально, имеет российских родственников. Сейчас его поместили в миграционный центр в подмосковной деревне Сахарово. Адвокат сообщил о попытке суицида журналиста.

Требую прекратить преследование журналиста @novaya_gazeta Али Феруза! Россия должна предоставить ему политическое убежище. — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 2 августа 2017 г.

Корреспондент "Новой" Али Феруз пытался покончить с собой, чтобы его не депортировали из России в Узбекистан https://t.co/eyXJAVyALJ pic.twitter.com/sE1Z22FeFN — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 2 августа 2017 г.

Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра «в нынешнем виде», призвав «выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах». Приэ том в ЦИКе опровергли, что именно муниципальный фильтр помешал Евгению Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Свердловской области.

Если Элла Памфилова пойдёт по неверному пути Чурова и продолжит делать свои заявления, то у неё обязательно вырастут усы и борода. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 августа 2017 г.

Население Земли 1 августа перешло ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов. Таким образом, мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год, и до конца года население Земли будет потреблять эти ресурсы «в долг». В 2016 году этот день наступил 3 августа.

Журналист НТВ Никита Развозжаев был атакован неизвестным пьяным мужчиной в День ВДВ в Парке Горького во время репортажа. Некий мужчина ударил корреспондента в лицо и нецензурно обругал. Репортаж пришлось прервать. Нападавший вскоре был задержан. Он не имеет отношения к ВДВ.

Нашли чувака в майке "Оплот".

История болезни: pic.twitter.com/zMj9CpcclS — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 2 августа 2017 г.