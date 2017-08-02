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2 августа 2017, среда, 19:32
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02 августа 2017, 18:00

Топ новостей 2 августа

Разминирование в Сирии
Разминирование в Сирии
mil.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о резком росте жертв среди россиян в Сирии, организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса, а Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата.

СМИ сообщили о резком росте жертв среди россиян в Сирии

В течение этого года в Сирии погибли как минимум 40 россиян, что превосходит российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции. «Среди них те, кто лично знал погибших, и местные чиновники», - написали СМИ. В числе погибших оказались 21 наемник и 17 военных. В Кремле заявили, что верят официальным данным Минобороны о потерях (10 человек в этом году), но допускают участие добровольцев в операции. В Минобороны назвали публикацию заказной.

Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за скандала с Самойловой

Европейский вещательный союз изменил регламент «Евровидения» после его проведения в Киеве. Артисты, имеющие ограничение на въезд в страну-хозяйку, не смогут участвовать в конкурсе, как и члены национальных делегаций. Организаторы получили право передать право провести конкурс в другой стране в случае срыва графика подготовки.

Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата из-за его интервью

Правительство Молдавии объявило персоной нон грата Дмитрия Рогозина после его реакции на запрет пролета самолета в страну. Отныне Рогозину запрещено отныне пересекать молдавскую границу. Вице-премьер обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своей поездки в Молдавию и Приднестровье.

Число конвоиров «банды GTA» в суде оказалось вдвое ниже положенного

 
Скорая помощь у здания московского областного суда / ntv.ru

Фигурантов дела «банды GTA» в суде должны были сопровождать не менее десятка конвоиров,их нельзя было перевозить в лифте, а конвоировать должны были по отдельности, а не группой. В СКР дадут правовую оценку организации конвоирования.

ВВС США купят два заказанных «Трансаэро» Boeing для перевозки президента

ВВС США купят два двухпалубных самолета Boeing 747-8, которые изначально должна была приобрести российская авиакомпания «Трансаэро». Их передадут в подразделение Airforce One, которое отвечает за перевозку президента страны. Каждый лайнер стоит 386,8 млн долларов.

Процесс по делу Улюкаева начнется 8 августа

 
А.Улюкаев в здании суда /mskagency.ru / фото: Никеричев Андрей

Заседание по уголовному делу в отношении Алексея Улюкаева стартует 8 августа в Замоскворецком суде Москвы. Экс-министр обвняется в получении азятки в размере 2 млн рублей, его арест продлен до 15 августа.

Суд решил выдворить журналиста «Новой» в Узбекистан

 
Али Феруз / фото: личная страница в Facebook

Суд решил экстрадировать корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, который пишет под псевдонимом Али Феруз, в Узбекистан за нарушение режима пребывания в России. Сам журналист сообщил, что находится на территории РФ легально, имеет российских родственников. Сейчас его поместили в миграционный центр в подмосковной деревне Сахарово. Адвокат сообщил о попытке суицида журналиста.

Памфилова предложила отменить муниципальный фильтр

Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра «в нынешнем виде», призвав «выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах». Приэ том в ЦИКе опровергли, что именно муниципальный фильтр помешал Евгению Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Свердловской области.

Человечество к августу исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов планеты

Население Земли 1 августа перешло ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов. Таким образом, мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год, и до конца года население Земли будет потреблять эти ресурсы «в долг». В 2016 году этот день наступил 3 августа.

На корреспондента НТВ напали в прямом эфире в День ВДВ

Журналист НТВ Никита Развозжаев был атакован неизвестным пьяным мужчиной в День ВДВ в Парке Горького во время репортажа. Некий мужчина ударил корреспондента в лицо и нецензурно обругал. Репортаж пришлось прервать. Нападавший вскоре был задержан. Он не имеет отношения к ВДВ.

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