«Коммерсантъ» в статье «Меняем метры на километры» пишет, что москвичам предложат переехать в квартиры побольше в районах подальше.

«В минусе только цены»: третий квартал обещает стать самым удачным за последние годы.

«Бизнес отправят на реабилитацию»: правительство внесло в Госдуму поправки к закону о банкротстве.

«Редкий самолет долетит до космодрома»: правительство поручило проверить аэропорты Байконура.

РБК: «В Госдуме 17 депутатов за год не проявили никакой активности». В их числе Артур Чилингаров и Адам Делимханов.

«10 главных фактов о новых антироссийских санкциях США». Трамп, наконец, подписал закон об ужесточении санкций в отношении России.

«Известия»: «Крымские льготы привлекли 27 млрд». Вложения бизнеса в свободную экономическую зону полуострова превысили инвестиции из бюджета в 13 раз.

«Россия стала крупным экспортером крабов и устриц»: В январе–мае их поставки за рубеж выросли на 62%.

«Врио губернаторов вышли на "прямую линию"»: сразу в нескольких российских регионах рассматривается введение нового формата общения с избирателями.

«Газета.ru»: «Трамп подставил рубль». Российская валюта ускорила падение после одобрения санкций Трампом.

«Московские агенты пытались убить премьера Черногории»: Пенс обвинил Россию в подрыве демократии на Западных Балканах.

«России объявлена полноценная торговая война»: Медведев считает, что новые санкции ставят крест на возможности улучшения в ближайшее время отношений Москвы и Вашингтона.

The Economist: «Абсурд у власти. Последний суд над журналистами в Турции сюрреалистичен даже по местным меркам» (Absurdity in power: Turkey’s latest trial of journalists is surreal even by its own standards). 17 человек обвиняются в пособничестве движению, подрывную деятельность которого они помогли раскрыть.

«Едва заметное изменение на британском рынке жилья возвещает всеобщие проблемы» (A little-noticed change in Britain’s housing market spells trouble for everybody). Британские домовладельцы меняют жилье вдвое реже, чем американцы. Это значимая разница.

Bloomberg: «Трамп подписал закопроект о санкциях против России, но выразил настороженность по поводу права» (Trump Signs Russia Sanctions Bill, But Lays Out Concerns About the Law). Президент США Дональд Трамп подписал навязанный ему конгрессом закон об антироссийских санкциях. Он добавил к нему положение, согласно которому администрация будет выполнять закон, но лишь постольку, поскольку он не выходит за конституционные рамки.

«Не торопись, Банк Англии» (Take Your Time, Bank of England). В Банке Англии должен принять решение о том, поднимать ли ставку.

The Wall Street Journal: «Трамп подписал санкционный закон, направленный против России в связи с вмешательством в выборы» (Trump Signs Sanctions Bill Aimed at Russia for Elections Meddling). Президент США Дональд Трамп подписал закон, налагающий на Россию санкции за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 г.

«Швейцарская проблема "первого мира": что делать с $750 млрд» (Switzerland’s First-World Problem: What to Do With $750 Billion). В швейцарском центробанке скопилась сумма в $750 млрд. Вопрос в том, как страна может их использовать и кому они в итоге принадлежат.