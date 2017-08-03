Пока на Московской бирже рубль постепенно дешевеет (хотя, кажется, в четверг он сможет несколько отыграть падение), финансисты пытаются понять, как на российской валюте скажутся новые американские санкции.

Вводные самые плохие: подписанный Трампом закон позволяет вводить достаточно серьезные ограничения на самые разные отрасли промышленности, так что неопределенность явно усилилась, а рынки этого не любят. При этом теперь окончательно понятно: санкции — это надолго, может быть, на десятилетия.

Значит ли это, что рубль должен обрушиться? Нет, несмотря на все проблемы, экономика России достаточно сильна, чтобы выстоять. Значит ли это, что рублевые активы все еще будут головной болью для инвесторов? К сожалению, да.