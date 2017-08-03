Центральная избирательная комиссия подготовила проект постановления, которое регулирует порядок видеонаблюдения в помещениях для голосования на президентских выборах в 2018 году. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ». Организация видеонаблюдения обойдется в 2,7 млрд рублей, впервые камерами могут быть оборудованы территориальные избиркомы, но эффективность всей системы видеонаблюдения от этого может и не повысится.

Напомним, камеры наблюдения на российских избирательных участках впервые появились в 2012 году, когда приписки и прямые фальсификации на думских выборах 2011 года вызвали массовые протесты. Каждый россиянин получил возможность в прямом эфире следить за происходящем на любом избирательном участке страны. Правда, как показала практика, при помощи нововведения бороться с нарушениями закона все равно крайне проблематично.

Во-первых, опытные члены избирательных комиссий могли все делать так, что их нарушения (например, вброс бюллетеней в урны) не были видны с камер. Во-вторых, даже когда нарушения были очевидно заметны, довести дело до отмены результатов выборов крайне проблематично. Например, в 2016 году в ЦИКе обратили вникание на вбросы, которые были совершены на трех избирательных участках, в Ростовской и Нижегородской областях. Между тем постой статистический анализ результатов голосования во многих кавказских республиках показывает, что результаты там просто «нарисованы». А, например, аргументы о том, что, судя по видеонаблюдению, на избирательный участок могли прийти в разы меньше человек, чем отражены в итоговом протоколе, суды предпочитали не замечать.

Вскрытие переносной урны /mskagency.ru / фото: Ведяшкин Сергей

Отдельная проблема с тем, как камеры устанавливают. По правилам, в зону их видимости должны попадать места выдачи бюллетеней, избирательные урны, места подсчета бюллетеней и подписания итогового протокола УИК. Сделать это, как правило несложно. Но все требования крайне формализованы, а помещения для голосования везде разные и, порой, слабо приспособлены для этого мероприятия — в результате иногда получается, что хотя правила выполнены, но в помещении остается большая «слепая зона», которой и могут пользоваться фальсификаторы.

Еще одна проблема, на которую давно обращали внимания в оппозиционных партиях и в общественных организациях, которые занимаются контролем за проведением голосования, — непрозрачность работы территориальных (районных) избирательных комиссий. Дело в том, что помещения ТИКов, как правило, находятся в зданиях районных администраций. И если в кабинеты, которые отведены для работы избиркома, наблюдатели и члены комиссии, назначенные партиями и кандидатами, имеют доступ, то кабинеты, которые заняты чиновниками райадминистрации, для них закрыты. А если какая-то фальсификация и происходит, то именно в помещениях, доступ к которым наблюдатели не имеют.

Это серьезная проблема, истоки которой лежат еще в начале 1990-х, когда российская избирательная система только создавалась. Территориальные избирательные комиссии, фактически, не отделены от районных органов власти, так что, зачастую, именно они являются ключевым звеном избирательной вертикали, через которое региональная администрация при желании может продавливать фальсификацию выборов.

Полицейский на выборах / mskagency.ru

Пока решить эту проблему ЦИК не может, принято решение впервые оснастить камерами территориальные избиркомы. Они начнут работать после 21 часа, когда закроется последний участок в Калининградской области и можно будет официально объявлять первые результаты голосования.

По новому порядку видеозаписи из ТИКов и УИКов будут хранится 3 месяца. Получить запись можно будет по запросу суда или прокурора, а избиратели смогут запросить разрешение на просмотр видеозаписи, однако в заявке им необходимо будет четко обосновать необходимость просмотра изображения — допущенное, по их мнению, нарушение и его временные границы.