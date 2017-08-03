Главный редактор «Ленты.ру» Александр Белоновский покидает издание – он займется развитием проекта Iz.Ru. Эту информацию распространил телеграмм-канал «Давыдов.Индекс». Согласно сообщению в его твиттере, вместо Белоновского главным редактором «Ленты.ру» станет 23-летний журналист Владимир Тодоров.

По данным источников информационного агентства «Интерфакс», из «Ленты.ру» уйдет и заместитель Белоновского Михаил Пак. Что касается самого Владимира Тодорова, то он в настоящее время возглавляет в «Ленте.ру» отдел «интернет и СМИ». По сообщению информационного агентства РБК, Тодоров вступит в новую должность 14 августа.

О переменах и кадровых перестановках в крупнейших интернет-изданиях России с «Полит.ру» поговорил медиа-эксперт Алексей Суворин, в свое время имевший отношение к изданию «Новое время». По его мнению, они могут свидетельствовать о попытках рационализации производственного процесса внутри холдинга Rambler & Co.

«В этой истории есть несколько аспектов, главным из которых является попытка рационализации производственного процесса внутри холдинга Rambler & Co. Долгое время активы приобретались не то чтобы бессистемно, но по принципу «А почему бы не купить?». И назрела необходимость в серьезной оптимизации. В том числе возник вопрос, отчего бы не рассмотреть создание объединенной редакции.

Журналист / pixabay.com

Понятно, что объединенная редакция «Газеты.ру», «Ленты.ру» и RNS – это несколько сложно, но при наличии квалифицированного медиа-менеджера, а еще лучше – медиа-менеджеров эту задачу можно решить довольно безболезненно. В этом контексте – если мы допускаем, что такая задача ставилась, – уход Белоновского выглядит очень логичным, особенно если верить тому, о чем написал в телеграм-канал «Давыдов.Индекс». А он написал, что Белоновский переходит в то, что раньше называлось «Известия», а теперь зовется мультипорталом или, может быть, каналом Iz.Ru.

То, что происходит в этом портале или канале, вызывает очень серьезные вопросы со всех точек зрения. Очевидно, что нынешнее руководство ресурса либо не понимает, что нужно делать, либо понимает, но всячески скрывает это от общественности. И вполне возможно, что Белоновский как-то изменит лицо этого издания и привнесет туда какое-то свое содержание. Другое дело – вопрос, получится ли у него это. Но это уже покажет практика.

Вторая история – это история с назначением в «Ленту.ру» нового главного редактора, которое, в известном смысле, беспрецедентно. В нет ничего ни плохого, ни хорошего, поскольку господин Тодоров известен как очень качественный журналист-«расследователь». Более того, сведущие люди говорили мне о том, что материал Тодорова по «группам смерти» являлся первым материалом, которые в своих социальных сетях перепащивали сотрудники госпожи Тимченко. Что, согласитесь, для них было как острый нож. Это как же надо через себя переступить, чтобы понять, что в «Ленте», которую они долго холили, лелеяли и с помощью господина Носика выводили в топы, после их ухода все-таки осталось какое-то внутреннее содержание, отличное от них самих…

Но назначение человека в столь опасном возрасте, наверное, должно свидетельствовать не о том, что холдинг Rambler & Co испытывает острый кадровый голод, а о том, что в этом шаге есть какое-то целеполагание, которое нам пока неизвестно. Здесь, опять-таки, можно предполагать. Первое, что приходит в голову, – это попытка придать «Ленте» некое новое содержание и привлечь к ней более молодую аудиторию.

Если мы принимаем такую точку зрения, то решение это выглядит безусловно правильным. Поскольку господин Тодоров и в силу своего бэкграунда, и в силу своего возраста оказывается ближе к той новой аудитории, которая может стать целевой и, в известном смысле, «ядерной». И с ней можно ожидать больших, так скажем, приобретений. Особенно – приобретений в рамках того нового курса на работу с молодежью, который оказался вдруг в мейнстриме деятельности, в частности, внутриполитического блока Кремля.

Александр Белоновский, главный редактор «Ленты.ру»

Иное дело – что благими намерениями вымощена дорога в ад, как писал один известный тосканский (а некоторые считают, что другой, британский) поэт и мыслитель. На том пути, который, возможно, теперь прокламируется, видится ряд опасностей. Опасности эти связаны главным образом с тем, что молодежную аудиторию удержать крайне сложно. И молодежная аудитория столь по-хорошему ветрена и непостоянна в своих пристрастиях, что сделать из нее пользовательское «ядро» крайне сложно.

В этой связи существует серьезная опасность потери традиционного читателя, который худо-бедно, но все-таки есть (и дай бог всем нам такое «ядро»). То есть существует риск потери традиционного ядра и не приобретения нового. Ну, вполне понятно, что эта опасность руководителями холдинга считана и они каким-то образом готовы мобилизовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы ее преодолеть», – сказал Алексей Суворин.

Напомним, Александр Белоновский стал главным редактором «Ленты.Ru» в феврале 2016 года, сменив на этом посту Алексея Гореславского. До этого редакцию возглавляла Галина Тимченко, после увольнения которой из издания ушли практически все журналисты.

Тодоров окончил Высшую школу экономики, до прихода в «Ленту.ру» он работал в отделах «Технологии» и «Бизнес и финансы» в «Газете.ру».