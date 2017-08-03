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03 августа 2017, 19:37
«Газпром» «Северный поток» Украина
Симон Жаворонков

OPAL не заменит Украину

Логотип "Газпрома"
Логотип "Газпрома"

«Газпром» начал перераспределять экспортные потоки. Вместо того, чтобы поставлять в Европу газ через территорию Украины, компания воспользовалась открывшейся возможностью и резко увеличила поставки через «Северный поток», напрямую в Германию. Говорят даже о своеобразном «наказании» Украины — правда, Киев вряд ли почувствует изменения.

Дело в том, что «Газпром» получил возможность увеличить прокачку сырья через трубопровод OPAL, который соединяет «Северный поток» с восточной частью Германии Чехией. Ранее российский концерн мог использовать его мощности только наполовину, но с 23 июля Еврокомиссия разрешила увеличить квоту. В Москве этим тут же воспользовались и стали поставлять газ в Европу не через Украину и Словакию, а по «Северному потоку», который проходит по дну Балтийского моря.

Разблокированные мощности «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. Пока что транзит по газопроводу OPAL увеличился на 15,3 млн кубометров в сутки, но у «Газпрома» есть право выкупать еще больше мощностей, так что в год через газопровод можно будет прокачать дополнительно 12 млрд кубометров.

По данным словацкого оператора Eustream, на которые ссылаются «Ведомости», заявка на транзит российского газа через местную газоизмерительную станцию 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн куб. м (со 161 млн до 147,6 млн), но вскоре была скорректирована (до 155,1 млн куб. м). То есть в итоге сокращение составило 5,9 млн куб. м.

 
Компрессорная подстанция по перекачке газа / wikipedia.org

При этом Украина, как бы ни хотелось этого Москве, вряд ли почувствует какое-то заметное ухудшение ситуации. Страна получает за транзит российского газа около 2 млрд долларов в год, что является заметной суммой для украинской экономики. Но через Украину идет транзит не только в страны Центральной и Западной Европы — который, в теории, можно перебросить на трубопроводные системы, проходящие через Балтийское море или, например, Белоруссию. Через Украину также идет газ на Балканы и в страны Южной Европы — и тут замены нет, по крайней мере пока не запущена экспортная нитка «Турецкого потока».

Да и чисто арифметически пока что отказаться от транзита через Украину не получается. Мощность «Северного потока», продолжением которого является OPAL — 55 млрд кубометров, а через Украину в 2016 году было прокачано более 80 кубометров. В этом году «Газпром» уже нарастил экспорт примерно на 10 млрд куб. м и примерно 90% этого объема прошла именно через территорию Украины.

 
Алексей  Миллер / sharij.net

При этом «Газпром» постоянно жалуется на высокую стоимость транзита через Украину. Год назад глава компании Алексей Миллер говорил, что тариф по «Северному потоку» составляет $2,1 за 1000 куб. м на 100 км, по территории Украины – $2,5, при этом маршрут через Украину поставлять газ в страны Центральной и Западной Европы просто дальше.

Впрочем, и публично декларировать цель отказа от транзита Россия не спешит. Замдиректора департамента информации и печати МИДа Анастасия Федорова заявила, что строительство «Северного потока — 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину.

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