OPAL не заменит Украину
«Газпром» начал перераспределять экспортные потоки. Вместо того, чтобы поставлять в Европу газ через территорию Украины, компания воспользовалась открывшейся возможностью и резко увеличила поставки через «Северный поток», напрямую в Германию. Говорят даже о своеобразном «наказании» Украины — правда, Киев вряд ли почувствует изменения.
Дело в том, что «Газпром» получил возможность увеличить прокачку сырья через трубопровод OPAL, который соединяет «Северный поток» с восточной частью Германии Чехией. Ранее российский концерн мог использовать его мощности только наполовину, но с 23 июля Еврокомиссия разрешила увеличить квоту. В Москве этим тут же воспользовались и стали поставлять газ в Европу не через Украину и Словакию, а по «Северному потоку», который проходит по дну Балтийского моря.
Разблокированные мощности «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. Пока что транзит по газопроводу OPAL увеличился на 15,3 млн кубометров в сутки, но у «Газпрома» есть право выкупать еще больше мощностей, так что в год через газопровод можно будет прокачать дополнительно 12 млрд кубометров.
По данным словацкого оператора Eustream, на которые ссылаются «Ведомости», заявка на транзит российского газа через местную газоизмерительную станцию 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн куб. м (со 161 млн до 147,6 млн), но вскоре была скорректирована (до 155,1 млн куб. м). То есть в итоге сокращение составило 5,9 млн куб. м.
При этом Украина, как бы ни хотелось этого Москве, вряд ли почувствует какое-то заметное ухудшение ситуации. Страна получает за транзит российского газа около 2 млрд долларов в год, что является заметной суммой для украинской экономики. Но через Украину идет транзит не только в страны Центральной и Западной Европы — который, в теории, можно перебросить на трубопроводные системы, проходящие через Балтийское море или, например, Белоруссию. Через Украину также идет газ на Балканы и в страны Южной Европы — и тут замены нет, по крайней мере пока не запущена экспортная нитка «Турецкого потока».
Да и чисто арифметически пока что отказаться от транзита через Украину не получается. Мощность «Северного потока», продолжением которого является OPAL — 55 млрд кубометров, а через Украину в 2016 году было прокачано более 80 кубометров. В этом году «Газпром» уже нарастил экспорт примерно на 10 млрд куб. м и примерно 90% этого объема прошла именно через территорию Украины.
При этом «Газпром» постоянно жалуется на высокую стоимость транзита через Украину. Год назад глава компании Алексей Миллер говорил, что тариф по «Северному потоку» составляет $2,1 за 1000 куб. м на 100 км, по территории Украины – $2,5, при этом маршрут через Украину поставлять газ в страны Центральной и Западной Европы просто дальше.
Впрочем, и публично декларировать цель отказа от транзита Россия не спешит. Замдиректора департамента информации и печати МИДа Анастасия Федорова заявила, что строительство «Северного потока — 2» не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину.