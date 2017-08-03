Польша добивается компенсаций от Германии за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что Польша никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии, так как с правовой точки зрения имеет все основания требовать эти выплаты.

Однако власти ФРГ дали понять, что вопрос компенсаций Польше закрыт. Как пишет газета «Коммерсантъ», об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. По ее словам, вопрос был окончательно урегулирован на политическом и правовом уровнях.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что риторика Варшавы в данном случае рассчитана в большей степени на «внутреннего потребителя». В то же время они не исключают, в Германии и Евросоюзе к заявлениям Варшавы будут относиться достаточно серьезно.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, д.п.н., главный научный сотрудник института Европы РАН. По его мнению, этот шаг совершен для того, чтобы Германия возобновила инвестиции в польскую экономику в том объеме, в котором они велись в течение 25 лет.

«Требования польского руководства к Германии о возмещении ущерба, нанесенного фашистами во время Второй мировой войны, – акция достаточно непростая. Сделано это, конечно, не только «для внутреннего пользования», как пишут СМИ: эта мера принята и для внешнего пользования. Дело в том, что Германия на протяжении целого ряда лет, не менее чем 25, вкладывала достаточно большие средства в польскую экономику: строила заводы, фабрики, инфраструктуру. По сути дела, она вдохнула жизнь в польскую экономику – в основном на инвестициях Германии Польша и поднялась.

Сейчас Польша импортирует достаточно широкий спектр продукции, зарабатывает на этом. Но время большого притока средств в Польшу закончилось: часть этих новых польских предприятий принадлежит немцам, а германские инвестиции в экономику Польши сократились примерно два года тому назад. И то, что немцы перестали вкладываться в Польшу, сказывается на поляках, которые считали, что Германия в роли дойной коровы будет оставаться еще достаточно долго. Весь этот нынешний шум вызван тем, что поляки хотят, чтобы объем инвестиций и объем помощи со стороны Германии увеличился вновь.

Польская деревня. Сбор урожая / pixabay.com

Польша, напомню, является членом Европейского союза, как и Германия. Но в Европейском союзе есть страны-доноры, которые вкладывают больше, чем получают, и страны-реципиенты. Польша – не донор. Германия, Франция, Италия, как и некогда Великобритания, и – это страны-доноры: они платили примерно по 12 млрд евро ежегодно каждый год как внос в ЕС. Плюс еще с них взимались дополнительные деньги. Именно поэтому Великобритания сказала: «Стоп, мы больше платить не будем и выйдем из ЕС». Им не понравилось, что для поддержания реципиентов стали требовать больше и больше.

Германия из ЕС выходить не пыталась, но тоже сказала «стоп!» выплатам. И не только Германия: по отношению к Польше «стоп выплатам» сказал и Европейский союз. Там решили, что в прежних объемах помогать Польше больше не могут – есть страны более бедные (Румыния, Болгария, Хорватия, например), которые нужно помогать. Поляки же взбрыкнули, сказали, что нет, как им помогали, так и будут помогать – иначе они начнут инициировать вопрос о том, что Германия разрушила Польшу, что у Польши отняли территорию. Хотя на деле это не так: Польша получила дополнительные территории в результате Второй мировой войны.

Поэтому сейчас инициация возмещения ущерба, нанесенного фашистской Германией продиктована прежде всего желанием поляков добиться того, чтобы немцы стали сговорчивее. Поляки даже посчитали весь ущерб с учетом упущенной выгоды и тому подобного и выставили конкретные суммы, очень приличные. И шумиха эта неслучайно поднята именно сейчас: в Германии в сентябре состоятся выборы в бундестаг. В этой предвыборной кампании поляки имеют некоторые козыри: они ставят на определенные группы людей, определенные партии, которые будут избираться. Так что сейчас идет торг в рамках избирательной кампании.

И сами поляки считают, что результат тут должен быть один: Германия должна будет еще долго помогать; Европейский союз должен будет еще долго оказывать финансовую помощь. Тогда они смогут чувствовать себя свободно по отношению к «восточному агрессору», как поляки заявляют, – то есть по отношению к России. Они же вынуждены платить – за газ нужны довольно большие деньги, а они хотят жить хорошо. Хотят жить так, как живут немцы. К сожалению, это пока невозможно: Польша была беднейшей страной, сейчас же она пока еще только бедная. Но поляки хотят жить лучше уже сейчас: они съездили в Германию, поработали там, и хотят на родине жить так же. А экономика не позволяет это делать. Поляки не привыкли так работать, как немцы», – считает Александр Гусев.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Германия поддастся и возобновит помощь Польше, он высказал мнение, что это определится уже после выборов.

Познань. Открытая карета на площади / pixabay.com

«Сейчас пока никто не будет предпринимать никаких шагов, потому что на носу выборы, и кто там их выиграет – ХДС, ХСС, «зеленые», СДПГ – посмотрим. Так что сейчас все в ожидании. Поляки сказали «А», но, думаю, говорить «Б» пока не будут. Скорее всего, они дождутся результатов выборов – а потом уже будут действовать целенаправленно в отношении федерального канцлера и нового правительства. Сейчас, до формирования этого нового правительства, полякам нет смысла жать на прежнее по полной. Однако территорию они, что называется, застолбили. А немцы теперь уже будут думать, как им поступать.

Тут есть над чем подумать. Что им предстоит предпринять? Либо надо сделать Польшу своим союзником – помогать ей вечно, и тогда Польша в Евросоюзе будет поддерживать все инициативы Германии; либо Польша будет неизвестно как реагировать на все инициативы Берлина, Брюсселя и даже Вашингтона. Американцы ведь тоже помогают полякам, причем помощь эта достаточно серьезная. Поэтому им буквально в рот и смотрят. Если будет Германия давать деньги в тех же объемах, будут смотреть в рот немцам. Россия же Польше ничего не дает и помогать не собирается. Поэтому и отношение к ней в Варшаве сейчас такое.

Нынешние действия поляков – не мышиная возня, это достаточно серьезные шаги. Ущерб Польше фашисты действительно нанесли большой (хотя он и не сопоставим с ущербом, нанесенным нашей стране). Вот и идет торг. А немцы уже будут исходить из того, кто придет к власти. Тут реакция может быть и жесткая: немцы терпят, пока терпение не кончится. А там уже увидим, как на это будет откликаться новое руководство Германии», – объяснил Александр Гусев.