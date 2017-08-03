Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о санкциях в отношении Ирана, КНДР и России. В то же время он принял специальное заявление о том, что не намерен выполнять те положения этого «ущербного», как его охарактеризовал сам Трамп, закона, которые считает антиконституционными.

Напомним, закон был принят Конгрессом США в конце июля. В связи с его появлением многие политологи высказывали мнение, что фактически закон направлен на то, что связать руки президенту, – поскольку не подписать его для главы государства в нынешней ситуации означало бы спровоцировать свой досрочный уход с поста.

Таким образом, подписание документа было ожидаемым событием. Однако Трамп, по оценке СМИ, оставил себе некоторые лазейки, отметив в спецзаявлении, что «в своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений».

«Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным», – приводит газета «Коммерсантъ» цитату из перевода заявления Трампа.

Добавим, что в России на происшедшее отреагировали достаточно быстро. Премьер-министр Дмитрий Медведев расценил этот шаг как начало «полноценной торговой войны» с США. Он также высказал мнение, что подписание закона свидетельствует: «антироссийская истерия» перевесила интересы внутренней и внешней политики США.

Дмитрий Медведев на заседании правительства / premier.gov.ru

«Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», – написал глава российского правительства на своей странице в Facebook.

Он добавил, что «санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо». «Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности», – убежден Дмитрий Медведев.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его оценке, заявление в действительности не дает Трампу возможности как-либо существенно маневрировать – оно делалось лишь для того, чтобы имидж главы государства не слишком пострадал.

Павел Салин

«С учетом тех формальных и неформальных ограничений, которыми сейчас американская элита обложила Трампа, я думаю, что его заявление – это попытка «сохранить лицо». То есть в паузе между принятием обеими палатами Конгресса, принятием форсированным и практически единогласным, санкционного билля и подписанием его Трампом команда Трампа как раз и пыталась найти какие-то ходы, которые позволили бы их шефу не выглядеть мальчиком на побегушках у американских элит.

Но ничего, кроме этого заявления при подписании, они не смогли найти, потому что в Соединенных Штатах слишком сильна система институтов, когда в элитах есть консенсус. Поэтому я думаю, что Трамп особой лазейки с точки зрения возможности принятия действительно независимых решений не нашел. А имиджевую лазейку нашел. Это, конечно, совсем маленькая щелочка, скажу, немного утрируя, но у него не оставалось другой.

Что касается Трампа, у него был бы возможен конституционный инструмент – отказаться от выполнения каких-то положений билля, которые ему не нравятся, с одновременным их оспариванием в судебных инстанциях – в том случае, если бы позиция по этому биллю у республиканских и демократических американских элит различалась. Тогда Трамп мог бы воспользоваться ситуацией, выбрать удобный момент и отказаться что-то выполнять, опираясь на поддержку какой-то элиты, и мог бы разыграть какую-то комбинацию.

Верховный суд США / pixabay.com

Но сейчас мы видим, что позиция по биллю у обеих элит совпадает: голосование в Палате представителей и в Сенате Конгресса было практически единогласным. Поэтому Трамп находится и перед неформальным ограничением, и если он начнет вести себя как-то не так, начнет демонстировать самостоятельность, перед ним встанет реальная угроза импичмента. И эту угрозу поддержит республиканская американская политическая элита. И уже никакой лазейки у него тут не остается.

Так что я думаю, что история со специальным заявлением за пределы риторики не выходит – просто Трампу нужно продемонстрировать, что он остается более или менее самостоятельным президентом. Потому что если этого не сделать, ему останется только признать поражение и уйти в отставку. Ведь он приходил с одной программой, формальной и неформальной, а сейчас будет действовать по другой.

Что касается его программы, то она ведь содержала послание избирателю, месседж о том, что Трамп будет отстаивать их интересы перед элитой. И если он сейчас безропотно подписывает этот документ, то в глазах избирателей он фактически становится мальчиком на побегушках у элиты. А тогда у его сторонников и избирателей возникнет вопрос: «А зачем ты нам такой нужен?». Вот Трамп и пытается продемонстрировать самостоятельность.

Думаю, российская пропаганда сейчас попытается это обыграть: она сама ищет лазейки в той сложной ситуации, в которой оказалась страна после принятия этого билля. Сейчас на телевидении уже начала разыгрываться линия «не весь Запад против нас»: мол, есть не только Соединенные Штаты, но есть и Европа, которая начинает проводить самостоятельную политику. И это поведение Трампа наверняка тоже будет обыграно: опять у нас во внутренней пропаганде будут разыгрывать сюжетную линию с «хорошим Трампом» и «плохими элитами». Но инструментарий у Трампа исчерпан.

Он все время будет и дальше пытаться выйти за красные флажки – такова его психология. Но его слишком сильно институционально обложили, и эти его попытки никогда не будут приводить к успеху – за исключением тех случаев, когда элита будет позволять ему сохранить лицо», – сказал Павел Салин.

Комментируя заключение премьера Медведева, что США начинают с Россией «полноценную торговую войну», эксперт высказал мнение, что о торговой войне между нашими странами говорить не приходится.

«Что касается «полноценной торговой войны», то Россия не в таком состоянии, чтобы вести с США такую войну. Во-первых, у нас нет таких всеобъемлющих торговых связей, чтобы устраивать торговую войну. Вот с Европой мы ее фактически устроили – с этими санкциями и контрсанкциями. Да, действительно, ущерб у российского потребителя, наверно, был больше, чем у европейского бизнеса, но это была именно торговая война. С Соединенными Штатами же у нас такой войны нет: экономические связи слабее, чем с Европой. И, во-вторых, мы не можем вести с США торговую войну, потому что если в случае с Европой рычаги взаимозависимости существуют, то с США у нас их нет.

Морской торговый порт / pixabay.com

Что бы Россия ни ответила США в экономической сфере, это будет стопроцентный «самострел», что называется. Действительно, есть сферы, в которых Соединенные Штаты очень сильно зависят от России – они узкие, но болезненные для американской экономики. И они специально оговариваются в санкционном билле, чтобы на них санкции не распространялись. Допустим, сфера космического сотрудничества.

Да, Россия может его приостановить – у американцев сейчас нет полноценной замены российским технологиям в этой области и в ближайшие годы не появится (до 2020 года уж точно, а то и до 2023). Но, извините, это будет означать серьезные убытки для авиакосмической отрасли России, которая во многом финансирует свои разработки и поддержание себя в конкурентоспособном виде за счет американских вложений. Кроме того, место России в таком случае за несколько лет займут другие игроки.

То же самое – с поставками титана в Соединенные Штаты. То же самое – с более мелкими моментами. То есть если Россия обратится именно к торговым мерам ответа, это будет несомненный «самострел». У нас с контрсанкциями в отношении Европы тоже был почти стопроцентный «самострел». Но тогда эти меры ударяли по населению (а у нас к интересам населения власть всегда прислушивается во вторую очередь, а в первую прислушивается к крупным корпоративным лоббистам); и, кроме того, крупные корпоративные лоббисты (по крайней мере, сельскохозяйственные) извлекли из этого свою выгоду.

Здесь же, если будут вводиться какие-то санкции, будет стопроцентный удар по корпоративному сектору, что бы ни вводилось. То есть удар по тому сектору, который имеет очень серьезный лоббистский ресурс. На это власть не решится. Собственно, Москва потому и пошла на такой совсем неравноценный ответ, как требование сократить число дипломатов. Нас ограничили системно, а мы сделали неприятный укол лично Госдепу, когда постановили вывести из России две трети его здешних сотрудников. Это, конечно, меры неравноценные, все равно что взрыв и хлопушка.

Хлопушка громко взрывается, но ничего не разрушает, а взрыв – разрушает. Вот российский ответ – хлопушка, она очень громко выстрелила (внушительное число дипломатов – 750). Но помимо громкого хлопка, больше ничего не будет. Никаких разрушений для Америки не последует.

Словом, ни о какой «полноценной торговой войне» я бы не говорил: у нас нет с США серьезных точек пересечения, как с Европой; а в тех немногих точках пересечения, которые все же есть, ущерб от «торговой войны» для России будет большим, нежели для Соединенных Штатов», – объяснил Павел Салин.