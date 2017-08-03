Закон о митингах может быть скорректирован: Совет по правам человека при президенте РФ приступил к разработке поправок к нему. Поправки разрабатываются совместно с Росгвардией, однако представители рабочей группы утверждают, что они направлены на снижение репрессивности, передает газета «Коммерсантъ».

«31 июля мы встретились с руководством Росгвардии в Санкт-Петербурге, – приводит газета слова члена СПЧ Андрея Бабушкина. – Они говорили о необходимости ведения аудио- и видеозаписи во время задержаний, о создании группы разбора задержания, чтобы людей оформлять и отпускать на месте, о выдаче спецкарточек для журналистов и организации для них проходов на митинг».

Именно Бабушкин сообщил, что в целом курс взят на «смягчение репрессивности». При этом что конкретно будет предлагать Росгвардия, пока неясно. «Но в целом речь идет о том, чтобы Росгвардии не приходилось из пушки стрелять по воробьям», – уточнил он.

Издание отмечает, что уполномоченные по правам человека считают: ужесточение закона приводит к тому, что люди все чаще выходят на акции протеста. В то же время, напомним, в Совете федерации обсуждают вопрос о том, нужно ли законодательно запрещать несовершеннолетним ходить на не согласованные с властями митинги. Одной из первых эту тему подняла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Поджог дымовой шашки на демонстрации / pixabay.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Павел Чиков, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат юридических наук, председатель организации «Агора». По его мнению, если говорить об общих трендах, которые отмечаются в области законотворчества, скорее можно ожидать ужесточения, а не смягчения законодательства о митингах, в особенности если говорить об участии в акциях несовершеннолетних.

Павел Чиков

«Общественность и власти впервые обратили внимание на несовершеннолетних участников протестных акций в марте этого года в связи с публичными акциями 26 марта. И мне представляются не очень правдоподобными сообщения о попытках властей ослабить какие-то гайки в этой сфере.

Наоборот, вся предыдущая динамика и обычные подходы, которые пропагандирует власть и, в том числе, депутатский корпус, направлены как раз на дополнительные ужесточения и ограничения. И те инициативы, которые звучали в связи с этим и касались несовершеннолетних, тоже целиком и полностью относились к введению различного рода новых ограничений.

Законодательство не запрещает несовершеннолетним участвовать в публичных акциях. Более того, я не очень хорошо представляю, каковы могут быть перспективы запрета такого участия или запрета, к примеру, на участие в протестных акциях. Потому что тогда возникнет необходимость законодательно выделять протестные акции из всех остальных. Перспективы этого тоже довольно сомнительны.

Тем не менее, я уверен, что законодатели найдут способ сформулировать свои новые ограничительные предложения. Их конституционность будет вызывать большие сомнения, что, конечно же, не будет препятствием для их активного применения на практике», – сказал Павел Чиков.

Комментируя высказывания омбудсменов о том, что ужесточение в отношении участников акций может даже побуждать людей снова выходить с протестами на улицы, Павел Чиков высказал мнение, что санкции за участие в протестах по большому счету не влияют на тех, кто в таких акциях хочет участвовать.

«Думаю, что люди выходят на протесты вне зависимости от того, какие санкции и какая реакция со стороны властей их ждет. Конечно, структура и численность этих акций может меняться: понятно, что акции протеста, не вызывающие агрессивной реакции властей собирают большее число участников. Но жесткое реагирование на участие граждан в акциях также вызывает у них желание акции протеста проводить. Может, проводить и в меньшем численном составе, но зато с большей агрессией и неготовностью соблюдать процедуры согласования, проведения.

Вандализм. Пожар на территории / pixabay.com

То есть я бы, скорее, говорил о том, что неадекватная реакция властей толкает молодежь на проведение несогласованных акций более агрессивных и не взирающих на возможные последствия. В том числе – на последствия, носящие характер беспорядков», – объяснил он.

Отвечая на вопрос о том, могло бы смягчение законодательства в этой области способствовать сокращению числа акций протеста и установлению диалога между протестующими и властями, эксперт выразил убеждение, что такого эффекта смягчение законодательства также не имело бы.

«Сложно ответить на вопрос, нужно или не нужно смягчать законодательство, потому что тогда возникает вопрос, кому именно это нужно. Властям? Участникам акций протеста? И, честно говоря, возникает сомнение в потребности в каком бы то ни было диалоге в настоящее время у какой бы то ни было стороны. Мне кажется, что те, кто хочет участвовать в публичных акциях, будут в них участвовать вообще вне зависимости от того, какие действия будут предпринимать власти», – считает Павел Чиков.

Без особого одобрения относительно возможности принятия закона, запрещающего несовершеннолетним участвовать в не согласованных с властями акциях, ранее высказался и председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«Особого смысла в принятии такого закона нет, наоборот, он может привести к негативным последствиям. Выходящие на несогласованные акции школьники в основном приходят на них сами, так как они имеют доступ ко всей информации об их проведении. Принятие же закона просто даст еще один инструмент борьбы с протестной активностью. Причем, как показывает практика применения подобных запретов, привлекаться за участие несовершеннолетних в акциях организаторы будут, скорее всего, по факту их наличия на акции», – объяснил «Полит.ру» Евгений Корчаго.