Топ новостей 3 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня главным кандидатом в главреды «Ленты.ру» назвали 23-летнего журналиста, рейтинг Владимира Путина снизился, Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, а в Абхазии нашли тела погибших при взрыве россиянок.

Новым главным редактором «Ленты.ру» будет назначен 23-летний журналист Владимир Тодоров. Нынешний главред Александр Белоновский перейдет в «Известия» где «будет заниматься сайтом газеты».

Жительница России / pixabay.com

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 83,5% опрошенных россиян, сообщает ВЦИОМ по результатам исследования, проведенного в последнюю неделю июля. Этот показатель оказался немного ниже, чем неделей раньше. 17-23 июля он составил 84,1%.

Владимир Кличко (слева) / wiki.org

Украинский боксер Владимир Кличко, проиграв британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира, принял решение завершить профессиональную карьеру. 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с Джошуа. 30 апреля Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям IBO и IBF, а также за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Владимир Кличко о завершении спортивной карьеры: «Пришла моя очередь. Я готов к новым испытаниям».

Да, мэр Крыжопля то ещё испытание — Во///дь™ (@zybb_zer0) 3 августа 2017 г.

Владимир Кличко после сегодняшнего завершения карьеры может с легкостью пойти в Премьеры Украины. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 3 августа 2017 г.

Жертвами взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии оказались две россиянки. По данным МЧС Абхазии, погибшие – туристки из Санкт-Петербурга, Панакова Елена 1970 года рождения и Тимофеева Елена, 1962 года рождения. С их телами также обнаружили Дмитриеву Людмилу 1954 года рождения, с переломом руки она доставлена в больницу.

В.Путин и А.Миллер

Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпрому» необходимо воздержаться от возведения «дворцов» в ходе строительства объектов на Дальнем Востоке: «Здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть предложения по господдержке развития электрического транспорта в стране, среди которых ограничение на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в крупные города и на курорты.

Мосгорсуд заменил осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву наказание в виде 4,5 лет колонии на штраф в размере 200 тысяч рублей. «Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — говорится в решении судейской коллегии.

Телеведущий Андрей Малахов не подписывал заявления об уходе с Первого канала. По словам источника, конфликт в съемочной группе «Пусть говорят» действительно имел место, но предсказать будущее передачи, которую Малахов бессменно вел на протяжении 12 лет, можно будет только после его выхода из отпуска 9-10 августа: «Конфликт был, но с политикой ни разу не связанный, а исключительно с приходом Натальи Никоновой и ее манерой руководства».

Грин карта - документ для иммигрантов

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением отменить электронную визовую лотерею для получения Green Card. Законопроект предполагает замену «низкокачественной системы» Green Card «соревновательным процессом», основанным на баллах. В случае принятия соответствующего закона получить вид на жительство в США смогут в первую очередь те мигранты, кто хорошо говорит по-английски, финансово самостоятелен и «демонстрируют необходимые для экономики США навыки».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутата делает счастливым способность помогать людям: «Счастье — это любить свою работу… А для депутата счастье, когда он может помочь человеку. Если он от этого получает счастье и вдохновение, значит, это его призвание».