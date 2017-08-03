Двое сенаторов-республиканцев из американского конгресса предложили проект нового закона, регулирующего иммиграцию. Этот законопроект предполагает значительное сокращение иммиграционного потока, а также изменение качества иммиграции. СМИ оживленно обсуждают перспективы.

При новом подходе, комментирует Wall Street Journal, сохранится количество грин-карт, выдаваемых на основании трудоустройства. Однако резко сократятся возможности иммиграции на основании родственных связей, а также будет прекращена лотерея, посредством которой обеспечивалась иммиграция людей из случайных стран.

Новый иммиграционный законопроект, отмечает WSJ, вызвал полемику среди республиканцев в конгрессе. Часть из них, ориентированные, прежде всего, на развитие бизнеса, приветствуют рост иммиграции. Другие ее порицают на том основании, что иммигранты составляют несправедливую конкуренцию американским работникам на рынке труда. Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа исходила из второго варианта, и сейчас он последовательно его придерживается.

Предвыборная компания Д.Трампа / flickr.com

Если этот законопроект будет одобрен, это изменит нынешнюю систему иммиграции в США. Приоритет будет у высококвалифицированных специалистов, людей, знающих английский язык, а также у людей, способных гарантированно обеспечивать свое существование, не полагаясь на государственную систему социального обеспечения.

Одно из важных потенциальных нововведений состоит в сокращении прав для членов семей. США, в соответствии с нынешним законодательством, ежегодно выпускают около миллиона грин-карт. Примерно две трети из них получают люди, у которых уже есть родственники, проживающие в США. Менее одной пятой из выпускаемых грин-карт выдаются на основании занятости. Остальные распределяются по лотерее или выдаются беженцам. По оценкам, новый законопроект может сократить иммиграцию на 41% уже в первый год, а за десять лет сокращение достигнет 50%.

Инициатива, отмечает WSJ, в принципе имеет шансы на успех. Это уже вторая версия такого законопроекта. Предыдущая появилась в феврале и большим успехом не пользовалась. Закон такого плана требует значительной поддержки для вступления в силу. Между тем, у него было много противников как среди республиканцев, так и среди демократов.

Washington Post сообщает, что новый законопроект может внести серьезные изменения в политику, которой США придерживались уже более полувека. WP тоже напоминает, что в феврале уже была попытка изменить иммиграционную систему. Тогда сенаторы предложили перенести в ней акцент с семейных связей на уровень квалификации и наличие разного рода достижений.

Иммигрант спит на улице / pixabay.com

WP отмечает, что Трамп, который поддерживает эту инициативу, оговорил, что ее продвижение было бы в интересах собственно иммигрантов, уже въехавших в США. У многих из них квалификация невысока, но они уже так или иначе начали обустраиваться. Им это нелегко, и одно из важных затруднений — это конкуренция со стороны вновь прибывающих аналогичных кадров, которые согласны работать за еще меньшую плату.

Автор оговаривает, что вероятность принятия этого законопроекта в конгрессе была бы весьма мала, если бы не затянувшаяся конфронтация среди конгрессменов из-за программы доступного медицинского страхования. По поводу достоинств и недостатков иммиграции у конгрессменов тоже есть множество противоречий, и в иных обстоятельствах это бы стало препятствием к согласованию. Однако на фоне гораздо более серьезного конфликта иммиграционная инициатива может оказаться хорошим поводом для компромисса.