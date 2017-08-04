Из Ассоциации российских банков может выйти еще ряд кредитных организаций, сообщает газета «Коммерсантъ». По ее данным, несогласные с политикой главы АРБ Гарегина Тосуняна намерены перейти в ассоциацию «Россия», которая подвергнется серьезному реформированию.

Как утверждает издание, о выходе из АРБ теперь размышляют банки «АК Барс», «Зенит» и его «дочка», Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. «Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации «Россия» и эксклюзивные места в совете ассоциации», – приводит газета слова источника в банковских кругах.

Между тем, как отмечает газета, Гарегин Тосунян продолжает настаивать, что происходящее в АРБ не является поводом для проведения реформ в ассоциации.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его словам, давать оценку процессу, происходящему в АРБ, пока преждевременно, так как по факту другие банки пока не только не вышли из Ассоциации, но даже и не заявили официально о намерении выйти.

Константин Корищенко

«Пока что мало конкретного можно сказать. Это ведь, во-первых, еще только заявления – никто никуда не вышел. А во-вторых, переход из одной ассоциации в другую является, в принципе, возможным вариантом развития событий. Но первая группа банков, вышедших из АРБ, ведь не собиралась (по крайней мере, не говорила о том, что собирается) переходить в ассоциацию региональных банков «Россия».

Когда выходила восьмерка крупных банков, спекуляции о том, что они могли бы перейти в ассоциацию «Россия», звучали. Но в заявлениях самих банков ничего такого не было. Разве что звучали комментарии некоторых представителей банков, что они, может быть, совершат такой шаг. И все. Так что происходящее сейчас надо рассматривать как некую подготовку к собранию АРБ, на котором будут обсуждаться вопросы выхода», – сказал Константин Корищенко.

Размышляя, возможно ли, чтобы в результате такого обсуждения банки-участники АРБ приняли решение о том, что покидать Ассоциацию для них нет необходимости, если, допустим, в работе Ассоциации что-то будет откорректировано, он не исключил такой вероятности.

«Да, возможно, что они решат и не покидать АРБ. Все это вполне может быть. Вообще пока все разговоры о выходе еще каких-то банков из Ассоциации – только слухи, и тут еще нечего комментировать. Повторю: это все, на мой взгляд, скорее есть подготовительные действия в свете проведения общего собрания участников АРБ», – объяснил эксперт.

Оценивая выводы экономистов о том, что выход первой восьмерки банков из АРБ (а решение о выходе из Ассоциации приняли самые крупные игроки, такие как Альфа-банк, ВТБ, ВТБ 24, ФК «Открытие», Сбербанк, Бинбанк, Россельхозбанк и Газпромбанк) был закономерен, поскольку интересы многих членов ассоциации разнятся, Константин Корищенко подтвердил, что так оно и есть: Ассоциация объединяет очень значительное количество банков разного калибра, а интересы у них существенно различаются.

Офис Альфа-Банка / advocat-cons.info

«Это справедливо. Крупные банки – в силу своего размера, в силу своего рейтинга, в силу своей структуры собственности – имеют доступ к рынкам, к которым доступа малые и средние банки не имеют. В частности, это различного рода государственные фонды, госгорпорации, возможность работать со средствами бюджета и так далее. Поэтому крупные банки заинтересованы в принятии определенных решений, в которых малые и средние банки не заинтересованы.

В принципе, любой бизнес в естественном рыночном развитии стремится к укрупнению. И укрупнение происходит обычно за счет того, что более крупный бизнес поглощает меньший по размеру. Поэтому интересы тут по определению противоположны», – пояснил Корищенко.

Отвечая на вопрос, означает ли это обстоятельство, что АРБ нуждается в реформировании, он согласился с предположением, что фактически с выходом ряда крупных банков реформа Ассоциации уже происходит.

«Собственно говоря, то, что мы видим сейчас, – это и есть начальная (а может, даже уже и продвинутая) стадия реформы Ассоциации, ее изменения. Подобрав сравнение, можно сказать так: если у вас есть пруд и есть рыбаки и купальщики, то ассоциация, которая объединяет рыбаков и купальщиков, вряд ли будет стабильной, поскольку у них разные интересы», – сказал Константин Корищенко.

По его мнению, рассуждать о том, захотят ли еще какие-то крупные банки покинуть АРБ, пока нет смысла. Однако можно говорить о том, что если крупные банки перейдут из АРБ в ассоциацию «Россия», в ней спустя какое-то время могут возникнуть аналогичные проблемы.

«Ожидать можно чего угодно. Но пока можно говорить лишь о том, что если произойдет переход крупных банков в ассоциацию банков региональных, то, скорее всего, рано или поздно там возникнет такое же противоречие интересов.

Карты разных банков / pixabay.com

Поэтому я считаю, что имело бы смысл создание клуба или ассоциации крупных игроков и ассоциации средних и малых. Тогда, по крайней мере, эти ассоциации будут объединять участников со схожими интересами. И да, у такого объединения есть шансы на стабильность», – резюмировал Константин Корищенко.

О разнице интересов крупных и средних или мелких банков в беседе с «Полит.ру» говорил и Антон Табах, старший экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Обсуждая вопрос, нужна ли крупным банкам вообще какая-либо ассоциация, он, кстати, высказал мнение, что та или иная организация в роли лоббистской структуры нужна всем, не исключая и крупные банки.

«Нужна ли им вообще ассоциация? Это надо спрашивать у самих крупных банков. Но естественно, что всем нужны лоббистские структуры.

Понятно, что крупнейшие банки, с одной стороны, находятся «под колпаком» у Минфина и ЦБ, но, с другой стороны, они имеют прямой выход на руководство. Вполне возможно, что им нужен какой-нибудь, условно говоря, Клуб системообразующих банков. Это им самим решать. Но главное – что в банковском секторе действительно существует очень много группировок с разными интересами.

Поэтому я бы сказал так: если бы было возможно, все эти вопросы утрясались бы внутри самой АРБ. Но в силу разности интересов острота ситуации постепенно нарастала, и сейчас эти вопросы будут решаться уже либо несколькими организациями поменьше, либо всякими клубами и рабочими группами», – считает Антон Табах.