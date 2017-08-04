Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 августа 2017, пятница, 19:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Президент «Алроса» Сергей Иванов: Ведутся поиски 9 человек
В сахалинском УМВД задержан один из руководителей
Рабочая встреча президента РФ с губернатором Амурской области Александром Козловым
Искореженный металл: ГИБДД наглядно показала водителям, к чему приводят нарушения
Названо имя самого высокооплачиваемого писателя мира
Россияне завоевали кубок Армейских международных игр в Тюмени
Мужская сборная России по биатлону начала сбор в Тюмени
В выходные тюменцам обещают грозу и ветер скоростью до 18 м/с
#Происшествия
Жителей Тюмени приглашают присоединиться к поискам пропавшего пенсионера
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
04 августа 2017, 16:57
Альфа-банк банковский сектор ВТБ Сбербанк
Константин Корищенко

АРБ и ее реформа

Гарегин Тосуня, глава АРБ
Гарегин Тосуня, глава АРБ
arb.ru

Из Ассоциации российских банков может выйти еще ряд кредитных организаций, сообщает газета «Коммерсантъ». По ее данным, несогласные с политикой главы АРБ Гарегина Тосуняна намерены перейти в ассоциацию «Россия», которая подвергнется серьезному реформированию.

Как утверждает издание, о выходе из АРБ теперь размышляют банки «АК Барс», «Зенит» и его «дочка», Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. «Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации «Россия» и эксклюзивные места в совете ассоциации», –  приводит газета слова источника в банковских кругах.

Между тем, как отмечает газета, Гарегин Тосунян продолжает настаивать, что происходящее в АРБ не является поводом для проведения реформ в ассоциации.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. По его словам, давать оценку процессу, происходящему в АРБ, пока преждевременно, так как по факту другие банки пока не только не вышли из Ассоциации, но даже и не заявили официально о намерении выйти.

 
Константин Корищенко

«Пока что мало конкретного можно сказать. Это ведь, во-первых, еще только заявления – никто никуда не вышел. А во-вторых, переход из одной ассоциации в другую является, в принципе, возможным вариантом развития событий. Но первая группа банков, вышедших из АРБ, ведь не собиралась (по крайней мере, не говорила о том, что собирается) переходить в ассоциацию региональных банков «Россия».

Когда выходила восьмерка крупных банков, спекуляции о том, что они могли бы перейти в ассоциацию «Россия», звучали. Но в заявлениях самих банков ничего такого не было. Разве что звучали комментарии некоторых представителей банков, что они, может быть, совершат такой шаг. И все. Так что происходящее сейчас надо рассматривать как некую подготовку к собранию АРБ, на котором будут обсуждаться вопросы выхода», – сказал Константин Корищенко.

Размышляя, возможно ли, чтобы в результате такого обсуждения банки-участники АРБ приняли решение о том, что покидать Ассоциацию для них нет необходимости, если, допустим, в работе Ассоциации что-то будет откорректировано, он не исключил такой вероятности.

«Да, возможно, что они решат и не покидать АРБ. Все это вполне может быть. Вообще пока все разговоры о выходе еще каких-то банков из Ассоциации – только слухи, и тут еще нечего комментировать. Повторю: это все, на мой взгляд, скорее есть подготовительные действия в свете проведения общего собрания участников АРБ», – объяснил эксперт.

Оценивая выводы экономистов о том, что выход первой восьмерки банков из АРБ (а решение о выходе из Ассоциации приняли самые крупные игроки, такие как Альфа-банк, ВТБ, ВТБ 24, ФК «Открытие», Сбербанк,  Бинбанк, Россельхозбанк и Газпромбанк) был закономерен, поскольку интересы многих членов ассоциации разнятся, Константин Корищенко подтвердил, что так оно и есть: Ассоциация объединяет очень значительное количество банков разного калибра, а интересы у них существенно различаются.

 
Офис Альфа-Банка / advocat-cons.info

«Это справедливо. Крупные банки – в силу своего размера, в силу своего рейтинга, в силу своей структуры собственности – имеют доступ к рынкам, к которым доступа малые и средние банки не имеют. В частности, это различного рода государственные фонды, госгорпорации, возможность работать со средствами бюджета и так далее. Поэтому крупные банки заинтересованы в принятии определенных решений, в которых малые и средние банки не заинтересованы.

В принципе, любой бизнес в естественном рыночном развитии стремится к укрупнению. И укрупнение происходит обычно за счет того, что более крупный бизнес поглощает меньший по размеру. Поэтому интересы тут по определению противоположны», – пояснил Корищенко.

Отвечая на вопрос, означает ли это обстоятельство, что АРБ нуждается в реформировании, он согласился с предположением, что фактически с выходом ряда крупных банков реформа Ассоциации уже происходит.

«Собственно говоря, то, что мы видим сейчас, – это и есть начальная (а может, даже уже и продвинутая) стадия реформы Ассоциации, ее изменения. Подобрав сравнение, можно сказать так: если у вас есть пруд и есть рыбаки и купальщики, то ассоциация, которая объединяет рыбаков и купальщиков, вряд ли будет стабильной, поскольку у них разные интересы», – сказал Константин Корищенко.

По его мнению, рассуждать о том, захотят ли еще какие-то крупные банки покинуть АРБ, пока нет смысла. Однако можно говорить о том, что если крупные банки перейдут из АРБ в ассоциацию «Россия», в ней спустя какое-то время могут возникнуть аналогичные проблемы.

«Ожидать можно чего угодно. Но пока можно говорить лишь о том, что если произойдет переход крупных банков в ассоциацию банков региональных, то, скорее всего, рано или поздно там возникнет такое же противоречие интересов.

 
Карты разных банков / pixabay.com

Поэтому я считаю, что имело бы смысл создание клуба или ассоциации крупных игроков и ассоциации средних и малых. Тогда, по крайней мере, эти ассоциации будут объединять участников со схожими интересами. И да, у такого объединения есть шансы на стабильность», – резюмировал Константин Корищенко.

О разнице интересов крупных и средних или мелких банков в беседе с «Полит.ру» говорил и Антон Табах,  старший экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Обсуждая вопрос, нужна ли крупным банкам вообще какая-либо ассоциация, он, кстати, высказал мнение, что та или иная организация в роли лоббистской структуры нужна всем, не исключая и крупные банки.

«Нужна ли им вообще ассоциация? Это надо спрашивать у самих крупных банков. Но естественно, что всем нужны лоббистские структуры.

Понятно, что крупнейшие банки, с одной стороны, находятся «под колпаком» у Минфина и ЦБ, но, с другой стороны, они имеют прямой выход на руководство. Вполне возможно, что им нужен какой-нибудь, условно говоря, Клуб системообразующих банков. Это им самим решать. Но главное – что в банковском секторе действительно существует очень много группировок с разными интересами.

Поэтому я бы сказал так: если бы было возможно, все эти вопросы утрясались бы внутри самой АРБ. Но в силу разности интересов острота ситуации постепенно нарастала, и сейчас эти вопросы будут решаться уже либо несколькими организациями поменьше, либо всякими клубами и рабочими группами», – считает Антон Табах. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Флаги Евросоюза
ЕС ввел санкции против партнеров Siemens в России
Алексей Навальный в суде
Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше»
Рудник «Мир» компании «Алроса»
МЧС сообщило о спасении всех рабочих якутской шахты «Мир»
Али Феруз
ЕСПЧ потребовал отложить выдворение журналиста «Новой»
Эдуард Мыра
Омский гей отсудил у магазина 30 тысяч рублей
18:58 МЧС сообщило о спасении всех рабочих якутской шахты «Мир»
18:30 Медведев утвердил дополнительное выделение Крыму 57 млрд рублей
18:05 В ДНР сообщили о доказательствах поставок оружия НАТО украинской армии
17:59 Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше»
17:52 Суд в Лондоне отказался высылать в Россию зятя Березовского

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Александров
Александр Данилович Александров
4 августа 1914 года родился Александр Александров, математик, знаменитый ректор ЛГУ.
17:40 В Дублине прошла международная олимпиада по лингвистике
17:31 ЕС ввел санкции против партнеров Siemens в России и чиновников Минэнерго
17:14 Проходивший по делу о покраске звезды бейсджампер погиб в горах Швейцарии
17:13 Росстат объявил о снижении инфляции ниже плановых значений
16:57 Али Феруз обжаловал решение о его экстрадиции в Узбекистан
16:46 ЦБ заявил о рекордном снижении ставок по ипотеке
16:38 В правительстве Украины скептически отнеслись к достройке Россией Крымского моста
16:24 СМИ сообщили о подготовке ЕС новых санкций против России из-за Siemens
16:22 Для поисков горняков с якутской шахты «Мир» привлекли водолазов
15:57 Саакашвили смог прилететь в Польшу без документов
15:47 Один из видов пауков сумел пересечь Индийский океан
15:40 На «Дожде» назначен временный главный редактор
15:24 Введение курортного сбора не понравилось большинству опрошенных россиян
15:04 Кадыров сообщил о возвращении в Россию двух вывезенных на Ближний Восток детей
14:58 При затоплении шахты в Якутске пропали 16 горняков
14:46 Омский гей отсудил у магазина 30 тысяч рублей за отказ взять его на работу
14:34 Минкомсвязи предложило наказывать за печать статей зарубежных СМИ без разрешения
14:19 ЕСПЧ потребовал отложить выдворение журналиста «Новой» до рассмотрения дела
14:15 Рыжий анкилозавр использовал защитную окраску
13:59 Вылетевший из Москвы в Майами самолет экстренно сел в Шереметьево
13:36 Из затопленной шахты рудника «Мир» эвакуировали 150 человек
13:10 Минприроды предложило уменьшить водоохранную зону Байкала в 10 раз
13:02 В МИД РФ рассказали о влиянии Евросоюза на новые санкции США
12:47 Путин отказался стать тренером сборной России по футболу
12:34 На алмазном руднике в Якутии вода прорвалась в шахту со 100 работниками
12:20 Сотрудники СИЗО пытались отнять у адвоката показания о «секретной тюрьме ФСБ»
12:16 Украина научилась глушить российские телеканалы в Донбассе
11:56 Фонд «Соцгоспроект» подал в суд на Навального из-за фильма «Он вам не Димон»
11:52 Правительство придумало «универсальные основания» лишения регионов полномочий
11:40 На станции «Перово» в Москве электричка сбила пешеходов
11:36 Североамериканские ящерицы адаптировались к холоду в кратчайшие сроки
11:29 ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry программиста
11:18 Таиланд пригрозил отозвать лицензии у провайдеров YouTube и Facebook
10:58 Группа Scooter прилетела с концертом в Крым
10:35 Режиссер «Матильды» попросил Чайку наказать жалующихся на фильм активистов
10:15 Путин пообещал подумать над участием в выборах 2018 года
09:58 Forbes выбрал самого высокооплачиваемого писателя мира
09:41 Полпред попросил уволить племянницу Рогозина с поста директора нацпарка Сочи
09:15 Главред Snob.ru назвал причину своего увольнения
09:04 Саркози заподозрили в получении взяток от Катара
08:47 МИД РФ обвинил США в возврате к штампам времен холодной войны
08:27 Спецпрокурор США созвал большое жюри по «вмешательству» России в выборы
08:13 Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей
07:56 Госдеп призвал Россию найти «необходимые сферы сотрудничества»
03.08 22:11 С 3 по 9 сентября в Анапе пройдет «Киношок»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.