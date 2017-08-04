Во вторник американская консалтинговая фирма Oliver Wyman опубликовала прогнозы о судьбе британских банков в условиях отсоединения Британии от ЕС. Речь идет о банках, обслуживающих нужды юридических лиц. Как отмечает японско-британская газета Financial Times, это пока самое обстоятельное и детальное исследование ситуации в банковском секторе Британии в контексте грядущего отделения. По оценкам экспертов, британская банковская система рискует лишиться части капитала и значительной доли рабочих мест, в первую очередь, из-за продолжающейся неопределенности в том, каковы будут условия взаимодействия Британии и ЕС после ее выхода из блока.

Падение котировок крупнейших британских банков из-за результатов референдума о выходе из ЕС Yahoo Finance

Пока британское правительство только обсуждает с ЕС условия отсоединения, объясняет американский Wall Street Journal. Однако есть риск, что по итогам этих переговоров банки утратят право продавать продукты клиентам из ЕС. Чтобы предотвратить такую ситуацию, банки продумывают запасные варианты, как им устроить дополнительные связи с блоком. На основании таких первичных набросков эксперты уже допускают, что порядка 15-17 тысяч рабочих мест из британского банковского сектора переместятся в ЕС вскоре после отделения Британии от ЕС. В долгосрочной перспективе число таких рабочих мест может достичь сорока тысяч.

В британской банковской системы сейчас заняты около 560 000 человек. Отток рабочих мест в пределах 40 000 едва ли окажется критичным для репутации Британии в качестве мировой финансовой гавани. Но все же это не самый удачный сценарий для Британии, потому что она перестанет быть главной банковской системой Европы. Кроме того, реорганизация приведет к большим затратам банков на поддержание европейских филиалов. Это, в свою очередь, означает отток банковского капитала из Британии.

Газеты сообщают о возможном перемещении рабочих мест из британского банковского сектора Canadian Pacific

Брюссельский EUObserver, рассказывая об отчете Oliver Wyman, указывает, прежде всего, на то, что потенциальные издержки банков на создание и поддержание обходных путей составляют 30-50 млрд. евро. Расходы и перераспределение рабочих мест, собственно, уже начались, потому что банки открывают в ЕС новые филиалы, чтобы сохранить беспрепятственный доступ к европейскому финансовому рынку. Это связано с тем, что банки тревожатся из-за затянувшейся на переговорах неопределенности. Делая вложения в альтернативную автономную систему связей с ЕС, они тем самым снижают для себя риски.

Исходу британских банков в ЕС способствует политика Европейского центробанка (ЕЦБ). Главными пунктами назначения таких банков станут, по оценкам экспертов, Амстердам, Дублин, Люксембург, Париж и Франкфурт. Франкфурт привлекателен тем, что там находится сам ЕЦБ, поэтому он считается центром влияния и стабильности. Дублин привлекателен низкими налогами. Париж и Амстердам считаются удобно расположенными.

Политики сейчас не считают внесение ясности в судьбу банков своей приоритетной задачей. Для них гораздо важнее согласовать такие вопросы, как статус границы с Ирландией, права граждан и счет, по которому должна заплатить Британия, чтобы отделиться от ЕС. Между тем, пока будет оставаться вероятность, что итог переговоров приведет к отсоединению Британии по «жесткому сценарию», то есть с прерыванием всех связей, банки будут ориентироваться именно на такой сценарий, чтобы обезопасить свои позиции.