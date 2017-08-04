В четверг президент Владимир Путин на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области провел совещание по развитию Дальнего Востока. Событие это было омрачено случившимся блэкаутом: накануне визита президента в нескольких регионах Дальнего Востока было отключено электричество. Но запомнился визит Владимира Путина из-за другого.

В четверг, 3 августа, президент Владимир Путин на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области провел совещание по развитию Дальнего Востока. Событие это было омрачено случившимся блэкаутом: накануне визита президента в нескольких регионах Дальнего Востока было отключено электричество. Но запомнился визит Владимира Путина из-за другого.

В самом конце совещания Владимир Путин неожиданно отклонился от темы Дальнего Востока и начал рассказывать о том, какие решения приняты или должны быть приняты для того, чтобы хоть как-то улучшить отношения предпринимателей и государства.

Так, Путин уверен, что количество внеплановых проверок предпринимателей необходимо сократить до 30% от плановых. «За исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями», — пояснил глава государства. По словам президента, как правило, внеплановые проверки происходят без согласования с прокуратурой. «Там только 2–3% согласовывается с прокуратурой. Все остальное идет самостоятельно», — сказал он.

Владимир Путин на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции / kremlin.ru

Также Путин заявил, что зачастую административное давление со стороны правоохранителей бывает избыточным. Он рассказал, что в этом направлении ведется работа и принимаются решения. «И, кстати говоря, многие из них работают в положительном плане. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно», — отметил глава государства.

Так, президент считает, что предпринимателей нужно освобождать из-под ареста, если в их отношении не ведутся активные следственные действия. «Часто при обращении в суд за продлением [меры пресечения] представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия», — уточнил он.

Путин отметил, что этот вопрос нужно проработать Верховному суду и Генпрокуратуре и в случае необходимости выйти с законодательной инициативой. По словам главы государства, «главное, чтобы решения были приняты оперативно».

Глава государства уточнил, что законом предусмотрен особый порядок мер при проведении следствия в отношении предпринимателей. При этом, по его словам, сотрудники правоохранительных органов часто «обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству». «И следствие ведется очень долго», — с огорчением сказал Путин.

Владимир Путин на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции / kremlin.ru

Особо президента, оказывается, волнует сохранность жестких дисков у коммерческих предприятий. «Считаю обоснованным и исключительно важным исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов», — заявил президент. «Если для следствия нужно, а такая необходимость, конечно, может возникать, достаточно снять копии, заверить их и пользоваться в ходе следствия», — сказал он. «Зачем создавать условия, невозможные к продолжению деятельности предприятия, вплоть до невозможности уплаты налогов?» — возмутился Путин.

Почему именно на совещании по Дальнему Востоку Владимир Путин вспомнил о защите предпринимательства до конца не ясно. Сам он это объяснил тем, что все сказанное им «имеет непосредственное отношение ко всей экономике, ко всей стране». А в самом конце пообещал сформулировать необходимые поручения.