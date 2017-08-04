Врио губернаторов — и одновременно кандидаты на пост глав своих регионов — Рязанской, Пермской областей, а также Удмуртии намерены ввести формат «прямой линии» для обратной связи с избирателями. В прошлом месяце аналогичные форматы уже заработали в Новгородской, Калининградской и Кировской областях, в Карелии и Марий Эл, так также в сентябре пройдут губернаторские выборы.

В некоторых регионах, как пишут «Известия» в четверг, все-таки изначальный формат был скорректирован: помимо общения в радио- и телеэфирах, губернаторы стали использовать интернет-площадки и социальные сети. По данным Экспертного института социальных исследований, в июле этого года «прямые линии» уже провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Хакасии Виктор Зимин, а также врио губернаторов Карелии и Марий Эл Артур Парфенчиков и Александр Евстифеев. 8 июня «прямую линию» с гражданами организовал и врио главы Новгородской области Андрей Никитин.

Еще в трех регионах эта идея обсуждается. Так, собеседник, близкий к врио главы Пермского края Максиму Решетникову, пояснил изданию, что подобный формат «скорее всего, будет реализован уже после выборов», поскольку сейчас такая обратная связь может быть расценена как незаконная агитация. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил «Известиям», что «прямая линия» станет постоянным проектом, а к участию в нем подключатся главы муниципальных районов и городских округов.

Народный телефон / mskagency.ru

Прямое общения губернатора или президента с избирателями — достаточно типичный формат для регионов или, соответственно, стран, где именно от главы исполнительной власти зависит значительная часть принимаемых решений. Среди российских губернаторов, например, очень любил появляться в телеэфире столичного канала Юрий Лужков. Все происходило в рамках передачи «Лицом к городу», которая была снята с эфира сразу после отставки Лужкова.

Владимир Путин впервые провел «Прямую линию» в конце 2001 года и с тех пор она выходит в эфир почти каждый год. «Фишка» этой передачи в том, что россияне задают главе государства вопросы не только из студии в столице, по прямой связи выходят также корреспонденты из регионов страны, порой самых далеких. Таким образом создается ощущение, что президент ведет диалог со всей Россией. В последнее время Путин стал использовать вопросы, которые ему присылали россияне, при общении с губернаторами: во время встречи создается ощущение, что глава государства лучше знает ситуацию в регионе, чем сам губернатор.

Игорь Васильев, врио губернатора Кировской области на встрече с байкерами / vyatka-grad.ru

В апреле 2016 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично поддержал губернаторов, которые намерены провести «прямые линии», назвав этот формат полезным. С ним согласна и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заметившая, что такая инициатива должна исходить не от федерального центра, а от самих глав субъектов.

Впрочем, учитывая, что региональные «прямые линии» стали в этом году по-настоящему массовым явлением, некая централизация процесса все-таки есть. Видимо, в Москве посчитали, что проведение эфиров поможет врио губернаторам выиграть выборы . Не исключено, что теперь в региональные избиркомы начнут поступать жалобы на то, что врио губернаторы используют служебное положение для проведения агитации.