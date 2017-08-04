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4 августа 2017, пятница, 09:29
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04 августа 2017, 09:21
бизнес Минэкономразвития ритейл санкции Совет по правам человека
Илья Карпюк

Заголовки утра. 4 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» под заголовком «Затишье после Буреи» помести репортаж о том, как Владимир Путин призвал перестать дергать бизнес бесконечными проверками.

«Прокуроры собрались в магазин»: у ритейлеров может появиться еще одно проверяющее ведомство.

«Госпрограммы подвели под указы»: Минэкономики оценило исполнение заданий президента.

«Судей предлагают защитить от председателей»: СПЧ придумал, как усилить независимость судебной власти.

РБК в статье «Продуктовая политика: какими результатами "отмечают" три года эмбарго» подводит итоги к очередной годовщине введения санкций.

«Совместное лечение: зачем "Ростех" и "Марафон Групп" объединяют активы». В России создается производитель и поставщик лекарств федерального масштаба.

«Как Европа сможет ответить США на новый закон о санкциях». Утверждается, что Брюссель готовит ответ на новые санкции США против России.

«Известия»: «Рада рассмотрит введение виз для россиян осенью». Законопроект о введении ограничений на въезд для граждан России уже подготовлен в украинском парламенте.

«Данные о турбинах защитят от иностранных спецслужб»: Новые требования к поставщикам критически важного оборудования включают раскрытие данных о доступе и контроль за информационными каналами.

«Парламентская оппозиция просит о партийной реформе»: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» предложили администрации президента сократить число «фейковых партий».

«Газета.ru»: «Навального оштрафовали за листовки». Суд оштрафовал Навального, Волкова и Ляскина за «агитационный уикенд».

«Московский август переживет кризис»: ближайшие выходные станут вторыми и едва ли не последними в этом сезоне днями, которые можно с комфортом провести за городом.

«Россия ведет себя как загнанный в угол медведь»: Запад не может определиться в своем отношении к санкциям против России.

The Economist: «Как избежать ядерной войны с Северной Кореей» (How to avoid nuclear war with North Korea). Хороших способов взаимодействия с северокорейским руководством не существует. Но есть возможность избежать наихудшего сценария.

«Бразильский конгресс решил не судить Мишела Темера» (Brazil’s congress decides not to put Michel Temer on trial). Однако могут последовать новые обвинения в коррупции.

Bloomberg: «Британцы склоняются к мысли, что Британия на неправильном пути» (Britons Increasingly Think UK Is on Wrong Track). Большинство британцев, согласно опросу, обеспокоены проблемами терроризма и медицины.

«Трампу безразлично, станут ли его предложения законом» (Trump Doesn't Care If His Proposals Become Law). Материал о возвращении Стивена Миллера, советника президента США Дональда Трампа, в фокус внимания наблюдателей.

The Wall Street Journal: «Банк Англии намекнул, что ставки будут повышаться быстрее, чем ожидают рынки» (BOE Signals Rates to Rise Faster Than Markets Expect). Банк Англии присоединился к другим крупным центробанкам и дал понять, что эпоха легких денег заканчивается.

«Катар принимает меры по усилению экономики и безопасности» (Qatar Takes Steps to Boost Economy, Security). Катар, которому его арабские соседи объявили бойкот, занялся укреплением своей экономики и безопасности.

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