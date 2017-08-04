Милая зарисовка из города Черемхово Иркутской области. Там президент Владимир Путин спросил у градоначальника Вадима Семенова, как, по его мнению, сыграет на ЧМ-2018 российская сборная. «Честно? Плохо», — ответил Семенов, и пошутил, что только если сам Путин станет тренировать футболистов, те «заиграют».

Если вдруг кто-то сомневается: примерно так и выгляди избирательная кампания, и Владимир Путин в ней явно участвует. До выборов президента осталось чуть больше семи месяцев, и даже если окончательное решение не принято и есть загадочный «преемник», все условия для участия Путина в кампании созданы.

А вот почему для создания образа «общения с народом» выбран мэр города — уже другой вопрос.