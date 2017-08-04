Бразильский футболист Неймар, нападающий сборной Бразилии, в течение нескольких лет выступавший за испанский клуб «Барселона», подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». По информации СМИ, контракт рассчитан на пять лет.

За «Барселону» Неймар играл с 2013 года. Он участвовал в 186 ее матчах и забил в них 105 мячей. Как пишет интернет-издание «Газета.ру», ожидается, что Неймар станет главной звездой чемпионата Франции. По версии этого издания, Неймар покинул «Барсу» для того, чтобы больше не оставаться в тени Лионеля Месси.

Однако его переход интересен не в последнюю очередь своими финансовыми условиями. Дело в том, что сделка по переезду футболиста в Париж обошлась «ПСЖ» в рекордные 222 миллиона евро. Таким образом, Неймар стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.

Происшедшее привлекло внимание многих спортсменов. Как пишет спортивное издание «Спорт-экспресс», главный тренер клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп отметил, что не понимает действий «ПСЖ». По его словам, если этот переход продемонстрирует, что правила финансового fair play УЕФА не работают.

«Есть только два клуба, которые могут себе такое позволить, – приводит издание отрывок из публикации газеты Daily Star со словами Клоппа. – Их все знают: это «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Я думал, что fair play ввели для того, чтобы таких ситуаций не возникало. Но, похоже, это правило не работает. Не могу понять, как такое может произойти. Надеюсь, это лишь исключение из правил, а не новый виток на трансферном рынке».

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и особенностях трансфера Неймара согласился спортивный комментатор Владимир Стогниенко. Комментируя замечание, что сумма, заплаченная за переход нападающего во французский клуб, производит впечатление невероятной, даже если в целом постепенный рост стоимости контрактов футболистов можно было бы считать нормальным, он отметил, что и сам этот рост стоимости свойственен не всем странам.

«В данном случае процесс роста стоимости контрактов можно считать более естественным скорее в Англии – там цены трансферов растут невероятно, но там рост обеспечивается большими заработками и телевизионными контрактами. Прошлогодний переход Поля Погба в «Манчестер» как раз является свидетельством роста этого рынка, который связан с английской Премьер-лигой.

Поль Погба / flickr.com

Повторю: в Великобритании цены в этой области тоже ненормальные. Недавно стали всерьез обсуждать возможность перехода исландца Гилфи Сигурдссона из «Суонси Сити» в клуб «Эвернтон» за 50 миллионов фунтов стерлингов (около 56,4 млн долларов – прим. ред.). Это, конечно, тоже дикость. Но, тем не менее, там деньги на футболе действительно зарабатываются.

Что касается того, что происходит со стоимостью контрактов футболистов во всех остальных странах, то на многое, безусловно, повлияли арабские и китайские деньги, которые пришли в последние годы. И, в общем, понятно было, что захотели шейхи купить Неймара, и, несмотря на все попытки установить финансовый fair play (фейр-плей, «честная игра» – свод этических правил, основанный на вере в справедливость и благородство в спорте – прим. ред.), они этот fair play обошли. Ну, о том, что эта система несовершенна и ее можно как-то обойти, говорили много – и это, собственно, и сделали.

Не скажу, что этот переход можно считать неожиданным – о нем много говорили на протяжении нескольких недель. Рано или поздно это все же должно было случиться.

С точки зрения бизнеса этот переход, как я думаю, спровоцирует еще ряд дорогих переходов. Понятно, что «Барселона» сейчас будет искать возможность укрепить свой состав. Но понятно и то, что если они захотят купить сильного футболиста, действительно звезду, то меньше чем за 130-140 миллионов им никто футболиста не продаст. Уже просто потому, что они только что получили очень много денег, и все об этом знают.

Поэтому я и считаю, что сейчас это вызовет целую цепочку дорогих переходов. Но все же думаю, что в данном случае это – история несколько нездоровая, потому что деньги эти пришли со стороны. Французская лига столько, конечно же, не зарабатывает.

Разумеется, сейчас «Пари Сен-Жермен» повысит свою медийность; есть еще и такой миф, что трансферы якобы потом «отбиваются» потом на футболках. Но это все ерунда: большую часть денег от продажи футболок получает технический спонсор, то есть какая-нибудь крупная спортивная фирма. Конечно, и «ПСЖ» на этом заработает, потому что продано будет много маек с фамилией «Неймар». И, конечно, они заработают не один миллион, а много больше. Но «отбить» такой трансфер все же невозможно. Это, конечно, абсолютно нерыночная история.

Со спортивной точки зрения могу сказать вот что. Неймар будет суперзвездой, как был Ибрагимович в свое время. Французская лига, конечно, испанской уступает, но, по крайней мере, в прошлом году у них клуб «Монако» себя неплохо проявил. Может быть, будет интересная борьба «Монако» и «Пари Сен-Жермен», – сказал Владимир Стогниенко.

Чемпионат Франции по футболу / www.0rao.com

Стогниенко согласился с утверждением, что Неймар будет главной звездой всего чемпионата Франции. «Да, это правда. Наверное, будет. Просто французский чемпионат, конечно, упорный, но понятно, что «Пари Сен-Жермен» там возвышается над всеми. Но напомню: в прошлом году клуб «Монако» стал открытием, и в Лиге чемпионов он проявил себя даже интереснее, чем «Пари Сен-Жермен».

Правда, там-то как раз модель рыночная: «Монако» молодых футболистов очень активно продает. А «Пари Сен-Жермен», конечно, ведет себя совершенно по-другому – он тратит. Тратит много, каждый год.

В общем, есть всего две команды такого типа: «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Но с «Манчестером» немножко другая история, потому что там значительно более конкурентный чемпионат», – уточнил Владимир Стогниенко.