Англоязычные СМИ обсуждают введение в США расширенных санкций против России. Оценки комментаторов расходятся. Многие авторы, впрочем, единодушны в том, что эффективность санкций, с точки зрения заявленной цели (воздействия на Россию) сомнительно, а вся эта история больше отражает противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в США.

The Economist рассуждает о роли санкций в жизни России. Через два года рецессии российская экономика начала восстанавливаться. В связи с этим интерес иностранных инвесторов к России стал возрастать. Теперь США ввели дополнительные санкции, и это привело к возобновлению полемики об их эффективности и возможном воздействии. Сторонники расширения санкций утверждают, что они могут заставить Россию прекратить конфликт с Украиной. Противники считают, что санкции имеют разве что символическое значение, а сами по себе никакой роли не играют.

По мнению автора, ситуация несколько сложнее. Санкции не повлияли на внешнюю политику России и, вероятно, даже укрепили позиции российского руководства во внутренней политике. Тем не менее, автор не теряет надежды, что в долгосрочной перспективе санкции эти позиции все же подорвут.

Первая порция санкций, напоминает автор, была введена в 2014 г. по итогам присоединения к России Крыма. Сначала это были адресные санкции против конкретных граждан России, потом были введены так называемые «секторальные санкции», которые ограничили финансирование российских банков, а также энергетической и оборонной отраслей. Это делалось с таким расчетом, чтобы избежать глобальных экономических последствий, потому что такому повороту событий мог бы воспротивиться ЕС.

Митинг за возвращение Крыма в состав России

В 2014 г. также упали цены на нефть, что привело к кризису в российской экономике. Из-за санкций ситуация оказалась тяжелее, чем была бы без них. Общая неопределенность отпугнула иностранных инвесторов. В 2013 г. прямые иностранные инвестиции в России составляли $69 млрд. В 2015 г. они составили $6,8 млрд. Американские политики склонны представлять российские трудности как успех именно санкций.

Фактическим результатом новых антироссийских санкций, по мнению автора, может стать очередной спад в инвестировании. Для Кремля такой сценарий не критичен, но и неудобен, потому что это означает, что экономика будет расти медленнее, чем хотелось бы, а в контексте предстоящих в 2018 г. президентских выборов это нехорошо. Перспектива затягивающегося противостояния с Западом, заключает автор, так или иначе должна повлиять на российскую политику.

Wall Street Journal пишет, что новые санкции, введенные американским конгрессом, представляют собой наиболее серьезный выпад против России со времен холодной войны. Президент США Дональд Трамп, подписавший закон о санкциях «во имя сохранения национального согласия» раскритиковал эту инициативу постфактум, заявив, что из-за этого закона США будет труднее заключать сделки на благо американцев, а у России будет больше стимула солидаризироваться с противниками США в лице Китая и Северной Кореи.

Владимир Путин с визитом в Китае / kremlin.ru

WSJ также отмечает, что против санкционного закона возражали европейские страны, в том числе Германия и Австрия. В ответ на это в конгрессе добавили к закону оговорку, что введение санкций должно согласовываться и координироваться с союзниками США. Кроме того, против законопроекта выступали американские энергетические компании. Особенно их тревожила предыдущая версия законопроекта, которая могла заблокировать партнерство с их российской энергетической отраслью.