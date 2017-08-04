Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, выступая в четверг на съезде Всемирного конгресса татар (ВКТ), заявил, что договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью в свое время «решил судьбу всей России»: «Это было сродни преодолению моста над адом». А теперь, по словам Шаймиева, «сложный правовой вопрос» продления договора необходимо «обсудить с представителями федерального центра».

В резолюции, которая была принята по итогам ВКТ, подчеркивается, что договор оказал «позитивное влияние» на развитие отношений Татарстана и России. Впрочем, в Кремле все равно непреклонны: государство, уверены в Москве, не должно строиться по договорному принципу.

Напомним, первый договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью был подписан в 1994 году. После этого федеральный центр, который ранее старался не заключать «индивидуальные» договоры, начал их подписывать десятками: к концу правления Бориса Едьцина таких договоров между РФ и субъектом федерации было 46.

Но договор с Татарстаном все-таки был особенным. Он давал Казани право устанавливать и собирать собственные налоги, решать вопросы республиканского гражданства, создать свой Национальный банк, решать вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, которые, согласно документу, являлись «исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана».

Лошадиная ферма / pixabay.com

При Владимире Путине практика заключения таких договоров сошла на нет, Татарстан оставался единственным регионом, отношения которого с Москвой регулируются договором. Последний такой договор был заключен 24 июля 2007 года на десять лет — то есть его действие истекло несколько недель назад. Тем договором Казани дается право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан». При этом в п. 1 ст. 2 документа говорится, что в соответствии с Конституцией России и Конституцией республики «Татарстан (государство) — субъект Российской Федерации — обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения» и полномочий России «по предметам совместного ведения».

О том, что Кремль не собирается продлевать действие существующего договора или заключать новый, говорили уже давно, но Татарстан, хоть и желает остаться регионом на «особом положении», не может давить на Москву, так как просто не имеет соответствующих ресурсов. Приходится использовать все что есть — например, Всемирный конгресс татар.

Глава исполкома ВКТ Ринат Закиров, в частности, заявил, что договор «непременно нужно пролонгировать». «Это не капризы руководства республики, а железная воля народа», — заявил он, сославшись на результаты референдума 1992 года, когда более 60% жителей республики голосовали за то, что Татарстан — «суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».

В итоге ВКТ поддержал не только требование о пролонгации договора, но и обращение парламента Татарстана от 11 июля, в котором Владимира Путина просят сохранить должность президента в республике.

Глава Татарстана Рустам Минниханов /realnoevremya.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении не стал касаться спорных вопросов — о подписании договора и о названии его должности. Зато он предложил создать новый национальный орган татар — Милли шуру (национальный совет), который будет избираться сроком на пять лет съездом ВКТ. Поправки в устав ВКТ были тут же приняты, в Милли шуру войдут 75 человек, в том числе иностранцы. Главой нового органа стал экс-мэр Набережных Челнов, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.