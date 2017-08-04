Топ новостей 4 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня затопило шахту с горняками в Якутске, Путин пообещал подумать над участием в выборах 2018 года, Фонд сокурсника Дмитрия Медведева подал в суд на Алексея Навального.

По состоянию на 14:20 мск из подтопленной шахты «Мир» в якутском городе Мирный на поверхность подняты 102 человека. Еще 33 человека находятся «в процессе подъема». Спасатели ведут поиски еще 16 человек, заявляет компания «Алроса». Между тем, по данным МЧС, остается неизвестной судьба 17 горнорабочих.

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области. Во время совещания перед президентом по видеосвязи выступил один из пострадавших жителей.

— У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост, — сказал пострадавший.

— Хорошо, я подумаю, спасибо, — ответил Путин.

Фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева — однокурсника премьера Дмитрия Медведева — подал иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и самому ФБК. Заявитель оспаривает отдельные утверждения из фильма «Он вам не Димон», которые, как говорится в иске, содержат ложные сведения и порочат деловую репутацию заявителя.

Рыбаки на озере Байкал / pixabay.com

Минприроды РФ подготовило предложения по сокращению в десять раз водоохранной зоны озера Байкал. Это позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности, сообщил глава министерства Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Худоберди Нурматов / ntv.ru

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России приостановить выдворение корреспондента «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Об этом сообщил в Facebook юридический директор «Мемориала» адвокат Кирилл Коротеев, представляющий интересы журналиста.

Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил в Минприроды письмо, в котором раскритиковал назначение Дарьи Филипповой временным директором Сочинского национального парка. В письме Устинова на имя министра природных ресурсов Сергея Донского говорится, что Филиппова не подходит для руководства нацпарком, так как является журналистом по профессии, работала в организациях, «не имеющих отношения к сфере охраны природы», «за последние пять лет сменила более пяти мест работы», а также «в течение последних полутора лет допустила около 40 административных правонарушений».

Президент России Владимир Путин отверг идею стать тренером сборной России по футболу для ее победы на чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году. Перспективы российской сборной Путин обсудил с главой города Черемхово в Иркутской области Вадимом Семеновым. В ходе беседы Путин вдруг спросил мэра, как, по его мнению, сыграет на ЧМ-2018 российская сборная. «Честно? Плохо», — ответил Семенов. При этом он выразил уверенность, что российские футболисты «заиграют», только если их тренером станет сам президент. «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться», — отмел идею Путин.

М.Саакашвили / wikipedia.org

Экс-президент Грузии, бывший глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили прилетел в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания против гитлеровских оккупантов. В июле Украина официально сообщила, что у Сакашвили аннулирован паспорт республики. Грузинского гражданства он лишился в 2015 году, получая гражданство Украины.

Заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Александра Перепелова назначена исполняющей обязанности главреда.

Фонд «Общественное мнение» провел всероссийский опрос, в ходе которого 68% респондентов высказались против введения курортного сбора. По их мнению, «это удорожает отдых» (17%), «люди и так платят налоги, это очередные поборы, грабеж граждан» (10%) и, наконец, «у людей мало денег» (9%).