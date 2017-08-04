Судьбы российского правительства и американских санкций, рост ВВП, падение рубля и рост доходности бондов коммерческих банков — все это звучит красиво, но не так захватывающе. Путин и щука — вот что важно в конце этой недели.

Российский президент любит отдыхать в отдаленных регионах нашей Родины, но, кажется, Тува, все-таки у него одно из любимых направлений. Все самые красивые фотографии Путина на природе сделаны именно в Туве. Говорят это увеличивает влияние Сергея Шойгу, местного уроженца, но кого это, в конце концов, интересует.

На этот раз президент России решил поохотиться щуку. В 2013 году он уже ловил щуку, тоже, кстати, в Туве, в сопровождении Шойгу и Медведева. Тогда рыба чуть не укусила главу российского государства — в социальных сетях, видимо, вспомнив тот эпизод, начали беспокоиться за президентские пальцы. Дмитрию Пескову пришлось даже делать специальное заявление.

Но эта охота на щуку была особенной. Путин не ловил рыбу на удочку или спиннинг, он за ней нырял. Причем так или иначе провел в воде два часа. Таким образом посрамлены скептики, которые считают, что руководителям страны рыб всегда насаживают на крючок специально нанятый ФСО аквалангист.

В.Путин во время посещения государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» / kremlin.ru

На этот раз Песков рассказал, что Путин рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой с маской и трубкой. «Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — передает РБК слова пресс-секретаря главы государства.

Более того, известно, что Владимир Путин, не слишком большой поклонник высокотехнологичных гаджетов, все же нырял с подводной с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», — заверил Песков.

Видимо потому, что что Владимир Путин очень любит природу, охотой на щуку он не ограничился — из Тувы он направился в Бурятию, где на берегу Байкала, в бурятском поселке Танхой, лично выпустил в озеро искусственно выращенных мальков байкальского омуля.

В. Путин перед началом церемонии выпуска в Байкал молоди омуля / kremlin.ru

Этому виду рыб ничего не угрожает, просто глава государства посетил церемонию выпуска молоди омуля с целью поддержания биоразнообразия озера компанией «Рыбозавод Байкал» совместно с байкальским филиалом «Главрыбвод». Мальков рыбы выращивают в садках, а затем отпускают на волю.

На этом, можно считать, что экотурне Владимира Путина по Южной Сибири закончено. Уже в субботу, 5 августа, он окажется в Кирове, где будут проходить обычные скучные мероприятия из графика главы государства — заседание совета по развитию местного самоуправления, а также обсуждение проекта «Бережливая поликлиника». Там президент вряд ли появится с камерой Go Pro.