Плохой климат

Власти США направили в ООН официальное уведомление о выходе из Парижского соглашения по климату. Впрочем, это заявление во многом является символическим, поскольку ни одна страна, желающая покинуть пакт, официально не может объявить о намерении выйти из соглашения до 4 ноября 2019 года.

О соответствующем решении властей США сообщается в письме президента США, опубликованном на сайте гоосдепартамена. В нем отмечается, что Соединенные Штаты открыты для повторного участия в соглашении, если им предложат «более благоприятные» условия.

«Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы при одновременном содействии экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности», — говорится в письме.

При этом в США заявили, что продолжат сокращать выбросы загрязняющих веществ за счет инноваций и технологических достижений, а также продолжат помогать другим странам эффективнее использовать ископаемые виды топлива и другие источники энергии. Кроме того, американская сторона продолжит участвовать в международных переговорах и совещаниях по вопросам изменения климата.

Соответствующий регламент прописан в Парижском соглашении, принятом в ноябре 2016 года. После этого процесс выхода США из соглашения с юридической точки зрения займет еще один год.

Прописанный до 4 ноября 2019 года срок означает, что американские власти откажутся от участия в договоре только после окончания президентских выборов в США в 2020 году. Любой новый президент США в свою очередь может затем легко принять решение о повторном присоединении к соглашению.

4 августа постпредство США при Организации Объединенных наций официально уведомило генсека ООН о выходе из климатического соглашения, которое подписали около 200 стран, в том числе администрация Барака Обамы. чале июня, что выведет США, второй по величине в мире «загрязнитель воздуха», из соглашения, призванного попытаться противостоять влиянию потепления климата на человечество. По данным Reuters, республиканские лидеры поддержали намерение Трампа выйти из соглашения. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл сказал, что нанесен «еще один важный удар по нападкам администрации Обамы на производство и рабочие места в стран».