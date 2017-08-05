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05 августа 2017, 11:09
Московская область Химки

Во имя Кафки: электрический стул, детские пальцы и председатель химкинского суда

Еремин у химкинского райсуда
Еремин у химкинского райсуда

Это дело началось почти 3 года назад. Осенью 2014 известный коллекционер и антиквар Андрей Еремин, вернувшись из-за границы в Москву, обнаружил в почтовом ящике несколько повесток из Химкинского горсуда. Почему Химкинского, хотя Еремин — москвич, он тогда не понял, но в суд поехал. А там выяснил, что, оказывается, должен 10 000 000 (десять миллионов) долларов. Некоему Константину Вачевских.

Константин Вачевских — одиозный предприниматель с неоднозначной репутацией. Настолько неоднозначной, что еще в 2013 году умудрился нажить себе врагов в лице руководителей Сбербанка, Альфа-банка, Нового московского банка и «Северстали». Сам Герман Греф и не менее известные банкиры обратились тогда с открытым письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Просили взять под личный контроль расследование в отношении бенефициара ГК «Металлоинвест-маркет» Константина Вачевских, не расплатившегося по многочисленным кредитам в размере 517 миллионов рублей.

 
Андрей Еремин у химкинского райсуда

На момент обнаружения Ереминым повесток оказалось, что решение Химкинского горсуда по делу о его долге уже вынесено и он признан задолжавшим. То есть — виновным. Как такое решение было принято в отсутствие обвиняемого, с трудом понимают даже сотрудники самого Химкинского суда. Вот что говорит об этом бывшая на тот момент начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Химкинского горсуда Александр Щедрина: «Иск Вачевских был рассмотрен Химкинским судом в августе 2014 г., хотя ответчик, несмотря на вызовы, в судебное заседание так и не явился (оказалось, он в это время был за границей, ни о каком иске в отношении себя не подозревал).

Иск на 10 миллионов долларов был удовлетворен, это решение (естественно) никто не обжаловал (ввиду отсутствия ответчика), оно вступило в законную силу. Истцу выдали исполнительный лист на взыскание с Еремина 10 000 000 долларов США».

Так почему Химки, если ни истец, ни ответчик не имеют к этому городу никакого отношения? Пока — это почти детективная загадка, но мы разберемся.

Итак, Еремин едет в суд, обнаруживает себя, по суди, уже осужденным и выясняет, что в деле, оказывается, фигурирует его расписка о взятии в долг этих самых 10 миллионов. Вот — новый поворот! Еремин, вроде как, никакой расписки никогда не писал и денег таких в долг у Вачевских никогда не брал. Он пишет заявление о получении оригинала расписки для передачи на экспертизу, и получает документ от секретаря канцелярии Л.Тереховой, передает его для установления подлинности в Московский облсуд, и там экспертиза признает расписку фальшивой: расписка написана не Ереминым, а установить подлинность подписи на документе «не представляется возможным».

Но пока Еремин проверяет документ, в Химкинском суде закипают нешуточные страсти. У секретаря Канцелярии Л.Тереховой, выдавшей Еремину расписку, был руководитель — начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам, уже знакомая нам по предыдущей цитате Александра Щедрина. И вот что случилось с ней после того, как Еремин получил на руки оригинал «своей» расписки:

«Председатель Химкинского горсуда Вадим Агеенко […], увидев отсутствие оригинала расписки в деле, изменился в лице, моментально вышел из себя, начал кричать на меня и Терехову. Первое, что он сказал: «Я вместе с вами по этапу не пойду!!!!»

Прозвучало это все, по словам Александры, в присутствии остальных сотрудников канцелярии, кроме того в помещении присутствовали как минимум двое граждан, которые знакомились с делами.

Хочется задать вопрос: а что, собственно, случилось? В деле осталась ксерокопия расписки, за получение оригинала ответчик расписался. Так почему же Агеенко настолько расстроился, что, как рассказывает Александра, в течение нескольких дней «скандалил, угрожал, говорил страшные вещи и гадости, причем делал это в присутствии многих сотрудников суда».

Щедрина расценила действия Агеенко как «неконтролируемый страх перед Вачевских» за утрату этой расписки, он «не смог удержать себя в рамках приличия. Это прямо показало его заинтересованность в этом деле и опасения за свою судьбу». Мы приближаемся к ответу на вопрос: почему именно Химкинский горсуд?

Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи (А.С. Пушкин)

Дальше — больше. Щедрину увольняют. За грубое нарушение служебных обязанностей и вред, причиненный государственному органу. Без служебной проверки, без ознакомления ее с результатами этой проверки. Как будто из привокзального киоска уволили, а не из городского суда. И тут же председатель Химкинского горсуда Вадим Агеенко требует от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить в отношении Щедриной уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). За то, что секретарь канцелярии выдала ответчику расписку. Да, вы правильно поняли: выдала одна, увольняют другую. Так в этом закрученном деле появляется новая жертва.

Одновременно с этим Верховный суд России отменяет решение Мособлсуда по расписке и направляет дело на новое рассмотрение, снова в Химкинский суд, который вновь признает Еремина должником. Во второй раз.

Но между тем, в Хабаровском крае уже вовсю разбирается уголовное дело по тому самому банковскому мошенничеству на 517 миллионов рублей, против самого Вачевских.

Еремин узнает об этом и отправляет оригинал расписки туда, на новую почерковедческую экспертизу, а к ней прикладывает новый иск. В Хабаровске экспертизу расписки проводят, и снова признают документ фальшивкой. Так в деле о банковском мошенничестве в отношении Вачевских появляется новый эпизод.

Как объясняет Щедрина, он «признан виновным в покушении на хищение имущества Еремина путем мошенничества. Следственные органы Хабаровского края установили факт подделки злополучной долговой расписки и предъявили Вачевских обвинение по указанному факту». После этого сама Щедрина получает еще один иск — уже от Вачевских, на 5 миллионов рублей. За то, что «обеспечила» ему дополнительное обвинение по делу, в котором он же изначально был истцом.

В это самое время председатель Химкинского горсуда Вадим Агеенко требует от от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить в отношении Александры Щедриной уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Однако, в прокуратуре возбуждать уголовное дело не стали — из-за отсутствия состава преступления. В отказе написано: «ошибочно выданный оригинал расписки стороне ответчика по гражданскому делу № 2/3911/2014 Еремину А.Н., […], был предоставлен последним в правоохранительные органы с целью защиты своих законных прав и интересов, а не уничтожен. В результате проверки было возбуждено уголовное дело № 62471 в отношении истца Вачевских К.Ю. (по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), расписка признана подложной. Данные обстоятельства способствовали раскрытию совершенного в отношении Еремина А.Н. преступления. Таким образом, действия Щедриной А.В. и Тереховой Л.А., […], не повлекли причинение крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интересов граждан».

Но Агеенко не останавливается. В итоге, по словам Щедриной, прокуратура отказывалась возбуждать против нее уголовное дело четыре раза (!). Наконец, Агеенко обращается к родным правоохранителям и они идут навстречу важному человеку. Химкинская полиция дело в отношении Щедриной все-таки возбуждает — за тот самый злополучный оригинал расписки Еремина, который уже дважды, разными инстанциями был признан вовсе не оригиналом, и не распиской, и не Еремина.

Закон могуч, но власть нужды сильнее (Гете)

Эта расписка сделала Александру еще одной жертвой этого дела. Она — уже бывший работник суда, теперь может говорить открыто, и после разговора с ней начинаешь понимать, что «дело о расписке» — отнюдь не рядовое, не проходное. Щедрина настаивает на тесных связях председателя Химкинского горсуда Агеенко и бизнесмена Вачевских. Утверждает, что именно из-за этих связей дело рассматривается именно в этом суде: «Иск изначально "попадает" к молодой судье Мироновой Ю.В., пришедшей на работу в 2014 году, на которую возможно оказывать давление, заставить рассмотреть гражданское дело в нужные сроки (пока "ответчик" Еремин где-то за границей и его, якобы, невозможно найти и вызвать). Опытный судья на такое бы никогда не пошел, я говорю об этом исходя из своего опыта работы в суде с 2006 года».

И далее посвящает нас в правила рассмотрения подобных дел: «если в гражданском деле имеется спор и фигурирует расписка, то обязательно по ней судья назначает экспертизу подлинности и только после получения результатов выносит решение». Тут же никакой экспертизы не было, более того, когда ответчик Еремин сам ее инициировал, в целях собственной защиты, на которую имел право по закону, полетели головы.

О тесных контактах Агеенко и Вачевских может свидетельствовать ходатайство адвоката Вачевских об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его для рассмотрения именно в Химкинский горсуд. В прошении указан следующий мотив: «большинство свидетелей (43 человека) проживают в г. Москве, Московской области и других субъектах европейской части РФ, а один – в Германии.

Между тем, по словам Щедриной, «в г. Химки проживает не более двух свидетелей. Почему бы следственным органам не задуматься, в связи с чем Вачевских К.Ю. опять хочет попасть в Химкинский суд, где так успешно получил решение в свою пользу по гражданскому делу? Не потому ли, что председателем суда все еще является Агеенко В.М.?»

«Секретарь судьи Мироновой Ю.В. Драгунова А. прямо сообщила мне, что в период рассмотрения данного гражданского дела председатель суда Агеенко В.М. проявлял к ходу рассмотрения дела необычайный интерес - практически ежедневно контролировал это дело. Я готова по данному факту сесть на полиграф чтобы подтвердить свои слова» — продолжает Щедрина и задает еще один вопрос: почему судья в отсутствие ответчика вынесла обычное решение а не заочное, тем самым нарушив прав Еремина на его защиту.

В судебной машине кто не успел сесть за руль, сядет за что угодно (народная мудрость)

«Если бы не произошло описанной выше ошибки, я думаю, что расписка впоследствии исчезла бы из дела в суде, после сдачи мной гражданского дела в архив» — говорит Александра. Сейчас же расписка находится в целости и сохранности в материалах уголовного дела в отношении Вачевских К.Ю. в Кировском райсуде г. Хабаровска и исчезновение документу не угрожает. Кстати, Александра Щедрина, чей сотрудник выдал Еремину оригинал расписки, действительно опасается за свою голову. В прямо смысле слова. Вот, например, что она выслушала от председателя суда Агеенко — еще одна цитата: «Он угрожал мне, что, поскольку я – никто, а он всемогущий человек (!), то в отношении меня будет возбуждено уголовное дело за взятку. Кричал, что за выдачу расписки я получила 5 миллионов долларов. Наверное, это именно та сумма, которую предполагалось разделить после исполнения решения (грустно улыбается). Говорил, сделает так, что я буду арестована, чтобы я смотрела кинофильмы про тюрьму, на нарах мне крысы отъедят конечности, а меня саму там сделают лесбиянкой». Давайте еще раз уточним должность автора этих угроз: председатель Химкинского городского суда.

 
У химкинского райсуда

Но и это еще не все. Заботливый начальник обещал организовать Александре электрический стул, что если та не признается в получении взятки от Еремина за выдачу расписки. Причем, по словам Агеенко, комфортное сидячее место он обеспечит Щедриной с помощью именно следственного комитета, а кроме прочего, на женщину повесят еще и убийство. Какое-нибудь. Найдут подходящее.

«Но главная угроза, высказанная прилюдно мне – это что у меня будут похищены двое моих малолетних детей 4-х и 5-ти лет, и мне будут присылать по одному отрезанному у них пальцу».

Александра считает, что Агеенко уже частично реализовал свои угрозы: уголовное дело в отношении нее, хоть и не за взятку, но все же возбудили, а еще ограбили квартиру, похитив все документы и, что странно, — диски с видеозаписями детей с рождения. После выше процитированных угроз заказчик ограбления кажется более чем ясен.

После всего этого ужаса Александра сама обратилась в полицию. «Угрозы со стороны председателя суда подтвердили в СД МВД РФ конкретные сотрудники суда». К Щедриной были применены меры государственной безопасности. То есть, ее самым серьезным образом пришлось защищать от председателя Химкинского городского суда? Выходит, что так.

По делу Щедриной прокуратура в очередной раз не подписала обвинительное заключение «за отсутствием состава преступления». Однако, заново возбуждается уголовное дело в отношении Еремина, не смотря на дважды признанную фальшивой расписку, на которую, по сути, опирается обвинительное заключение. Дело, как не трудно догадаться, вновь рассматривается в Химкинском суде, и 22 июля 2017 года Еремина помещают под домашний арест.

Не во всякой игре тузы выигрывают! (Козьма Прутков)

Итак, «дело об антикварной расписке» оказалось настолько сложным и запутанным, раскиданным по разным регионам, прошедшим суды различных инстанций, которые то отменяют, то просто игнорируют решения друг друга. Не смотря на очередное обвинительное решение Химок, Еремин продолжает бороться, и теперь доказывать его невиновность будет Павел Астахов.

Шоу продолжается.

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