Вчера днем стало известно о ЧП на шахте «Мир» компании «Алроса». В момент затопления на руднике в Якутии находился 151 человек. Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция», — сообщили в пресс-службе компании.

Поднять на поверхность во время эвакуации удалось только 133 человека, двоим из них по данным минздрава Якутии, потребовалась помощь, еще девять были на техподготовке, так что они были вне опасности. Спасать остальных Владимир Путин поручил министру чрезвычайных ситуаций. «В связи с аварией на шахте в городе Мирный Президент дал поручение главе МЧС Владимиру Пучкову вылететь на место происшествия и возглавить комиссию по спасению людей и ликвидации последствий ЧС», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Владимир Пучков провел первое заседание удаленно — из Новокузнецка. Уже по его поручению был создан штаб. «Особое внимание обращаю на вопросы безопасности при проведении спасательной операции. Шаг за шагом отрабатывайте все технологические цепочки по стабилизации обстановки. И восстанавливайте связь со всеми горизонтами, где могут находиться люди», — приводит пресс-служба МЧС России слова главы чрезвычайного ведомства.

Вылетел к месту аварии и глава «Алросы», сын спецпредставителя президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов. Вместе с ним в Мирный поехал руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. Туда же отправился и глава Республики Саха Егор Борисов, чтобы «лично контролировать работу оперативного штаба». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Будем оказывать помощь пострадавшим. Надеюсь, таких будет мало», — сказал Борисов.

Горноспасатели работали весь день и ночь, они обследовали несколько тысяч метров незатопленных выработок. Кроме того, водолазы-спасатели обследовали и затопленные участки. Это позволило определить места вероятного нахождения оставшихся в шахте рабочих. Один из них сегодня вышел на связь самостоятельно на горизонте 410. Спасатели подняли его на поверхность. Им оказался 36-летний стволовой рудника Алишер Мирзаев, который работает на «Мире» с 2009 года. Ему потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба «Алросы». В минздраве Якутии сообщили, что шахтер чувствует себя плохо, но его жизни ничто не угрожает. «Состояние вялое, взгляд заторможенный, жалуется на боли в ногах», — сказала замминистра здравоохранения Людмила Вербицкая.

Судьба еще восьми горняков пока остается неизвестной. Их ищут, завалы разбирают и в ручную, и с помощью спецтехники. «Планируется организовать отгрузку пульпы (обводненная породная мелочь, образовавшаяся на дне карьера), чтобы пробиться к месту предполагаемого нахождения людей», — сообщил РИА Новости Сергей Иванов младший.

Точные причины ЧП пока неизвестны. «По результатам предварительного анализа происшествия наиболее вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 г. на руднике «Мир», стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере», — сообщили в «Алросе». Авария также могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Якутии.

Между тем, по факту происшествия на руднике прокуратура начала проверку, ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию производства на руднике. Свое расследование проводит и Ростехнадзор. Проверкой также занимаются представители СК. «Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»)», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что изначально сообщалось, что инцидент не повлияет на работу рудника, сейчас она остановлена. Инцидент обвалил акции «Алросы». «Ведомости» со ссылкой на Московскую биржу пишут, что капитализация компании потеряла 4,18%, снизившись до 599,7 млрд рублей.

Напомним, что на руднике «Мир» второй раз за неделю случается ЧП. Так, 29 июля там произошло обрушение горной породы, в результате чего погиб один человек. Работы на шахте тогда не приостанавливали.

Алмазный рудник «Мир» (кимберлитовая трубка) был открыт в 1954 году геологами Натальей Сарсадских и Ларисой Попугаевой. С 2009 года рудник стал разрабатываться только подземным способом. В год здесь добывают порядка миллиона тонн руды, а среднее содержание алмазов — три карата на тонну. На «Мир» приходится 11% добычи «Алросы».