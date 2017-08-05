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05 августа 2017, 07:02
Александр Невеев

Наше счастье

Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
duma.gov.ru

Что такое счастье? Возможно ли счастье в этой юдоли скорбей? И если возможно, то каковы пути его достижения? Эти вопросы волновали людей на протяжении всей истории. В поисках ответа создавались философские учения и религии, строились роскошные дворцы и уничтожались целые страны, ломались копья ради благосклонного взгляда прекрасной дамы и создавались целые гаремы безотказных наложниц.

Мы деремся за счастье с остервенением, идя по головам других, но, по-видимому, подлинное счастье, вспоминая метафору из одного советского фильма, действительно, подобно мотыльку: попробуешь грубо схватить – повредишь ему крылышки. Ну а примеры несчастных диктаторов, разочарованных жизнью звезд или миллиардеров, покончивших жизнь самоубийством, лишь подтверждают этот тезис.

На вопрос о счастье попытался ответить Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что депутат должен помогать людям, видеть реальные результаты этой помощи, и именно в этом, по мнению Володина, заключается секрет депутатского счастья. Впрочем, думаю, в данном случае речь идет не только и не столько о констатации, сколько о дорожной карте, о ключевых ориентирах, которые задает председатель работе Госдумы.

Что ж помощь людям – это, несомненно, один из путей достижения счастья. Каждый из нас живет не в вакууме, а среди других людей, даже наши личности во многом существуют благодаря тому, что у нас сложился целый ряд отношений с людьми, которые как-то к нам относятся и благодаря этому мы чувствуем себя собой, уверены, что существуем. Речь тут идет о психологическом явлении под названием «персонализация». Хочешь быть счастливым – отражайся в других людях. Ну а помощь людям – это отличный способ в этих людях отразиться.

Но что еще знает о счастье современная психология?

Прежде всего, счастье, безусловно, в большей степени связано с внутренними факторами, чем с внешними. Широко изучен, например, так называемый «эффект Флориды»: человек долго копит деньги на дом во Флориде (городе в США с весьма благоприятным климатом и кучей проживающих там звезд Голливуда), но когда переезжает в этот солнечный и цветущий штат, довольно быстро разочаровывается и понимает, что жизнь там не стала более счастливой.

Важно понимать, что главный источник счастья и удовольствия – это удовлетворение внутренней мотивации. Так, между психологами ходит следующая байка. Под окнами квартиры, в которой проживал профессор психологии, дворовые ребята повадились играть в мяч, очень шумели, мешали сосредоточиться на научной работе. Тогда профессор вначале стал платить ребятам за то, чтобы они продолжали играть под его окнами, а через какое-то время перестал им платить. И мальчишки сразу перестали играть. Он подменил внутреннюю мотивацию внешней. К сожалению, мы, часто сами того не осознавая, делаем то же самое. Например, начинаем требовать от любимой женщины, улучшить фигуру, а от любимого мужчины – повысить доход. Когда же наша половина не справляется, испытываем огорчение и даже рвем отношения.

Таким образом, чтобы быть счастливым, надо заниматься тем, что вам, действительно, нравится, но именно заниматься, а не лежать на диване перед телевизором или сидеть в кресле, листая ленту в соцсети. 

 

Александр Невеев,

психолог, экономист, кандидат психологических наук

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