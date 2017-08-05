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05 августа 2017, 15:02
Елена Сычева

В Ригу с любовью

Рига
Рига
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Новые правила работы визового отдела латвийского посольства в Москве вступят в силу с 1 сентября этого года. «Посольство Латвийской Республики в Российской Федерации подтверждает информацию о том, что с 1 сентября 2017 года прекращает аккредитацию туроператоров», — цитирует сообщение дипломатов РИА Новости.

Шаг, однако, не связан напряженными отношениями между Россией и странами Запада, которые по-прежнему не сняли санкций. Проблема в низкой заинтересованности клиентов турфирм и туроператоров в получении виз именно через посольство Латвии. «В первом полугодии 2017 года, при посредничестве аккредитованных туристических компаний в посольстве было оформлено менее 5% от общего количества виз, выданных посольством, что указывает на неэффективность формы нынешнего сотрудничества и требует изменений», — говорится в сообщении посольства. 

Напомним, что Латвия относится к странам Шенгенского договора, поэтому, в теории, серьезно ударить по рынку это решение не должно — получить въездные документы по-прежнему можно через другое посольство или консульство страны, которая также входит в Шенген. Кром того, профессионалы туристического рынка говорят о том, что будут переориентировать туристов на Эстонию и Литву. 

Многие представители туроператоров остались недовольны решением посольства Латвии. Дипломаты заранее предупредили туроператоров о прекращении аккредитации, однако, это было уведомление, а не согласование. «Туристический бизнес не спросили, когда принимали это решение», — сказала РБК PR-директор туроператора TEZ Tour Лариса Аханова. 

К тому же поток выезжающих из России в Латвию страну довольно большой. Центральное статистическое управление Латвии сообщило, что по итогам первого квартала этого года россияне стали ездить в Ригу чаще, чем в том же квартале прошлого года, на 17%, что в итоге привело к тому, что Россия стала лидером по числу иностранных туристов, посетивших Латвию в этот период. По данным ведомства, 20,4% посетителей этой страны из России, 11,7% — из Эстонии, 11,6% — из Литвы, 3,2% — из Белоруссии. Если говорить об абсолютных цифрах, за первые три месяца 2017 года Латвию посетили 53,9 россиян, сообщает портал Delfi

Весной этого года представители Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов также отмечали, что после спада, который был в 2014-15 годах, поток российских туристов в страну восстановился до прежних — лидерских — значений, пишет «БалтНьюс».

Тем не менее, туристы могут получать визы в Латвию обращаясь в отдел в Москве, а также в офисы аккредитованного посольством на выдачу документов оператора — это Pony Express. В Ассоциации туроператоров России вообще посчитали, что нововведение упростит жизнь турагентам. «Кажется, что все плохо, но на самом деле все не страшно. То, что латвийское посольство отменило аккредитацию, не значит, что туроператоры не смогут подавать документы туристов на визы. Они будут как прежде подавать документы в визовый центр, просто им не нужен теперь процесс аккредитации», — пояснила РИА Новости исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

Эксперты рынка напоминают, что подобные эксперименты уже были. И ничего страшного не произошло. «Время от времени разные посольства ставили такие эксперименты. Три года назад Литва лишила аккредитации туроператоров. Туристы получали визы через визовые центры, но через полгода посольство вернуло все обратно. Это делается для того, чтобы сбросить с себя груз ответственности. Хотя не думаю, что посольство Латвии настолько загружено», — сказал РБК генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. 

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