На прошедшей неделе журнал Nature опубликовал результаты исследования, в котором геномы представителей древних минойской и микенской цивилизаций сопоставлялись друг с другом и с генетическими данными других народов. В результате авторам удалось сделать новые выводы о происхождении этих культур.

Минойская цивилизация, которую называют «первым звеном в европейской цепи», возникла в конце эпохи ранней бронзы, то есть на рубеже III—II тысячелетий до н. э. Ее центром был остров Крит, где к тому времени был достигнут значительный прогресс в экономике и сельском хозяйстве, что привело к значительному росту населения плодородных областей острова и возникновению государств. Жизнь в этих государствах концентрировалась вокруг так называемых «дворцов», самым большим из которых был Кносский дворец.

Эти дворцы были не зданиями, служившими резиденцией местных царей, а целым комплексами строений, в которых были и апартаменты властителей, и залы для религиозных ритуалов, и многочисленные складские помещения. Множество портиков, открытых террас, балконов и лоджий, коридоров, внутренних двориков, световых колодцев, расположенных, на первый взгляд без всякой системы, высотой до пяти этажей, производит, как пишет историк XX века, «впечатление муравейника или колонии кораллов». За свою историю, которая насчитывает много веков, Кносский дворец неоднократно перестраивали, восстанавливая после нередких на Крите землетрясений или просто по царской воле.

Постепенно цари Кносса объединили под своей властью весь Крит. Расцвета минойская цивилизация достигла к XVI — первой половине XV века до н. э. Минойцы активно занимались морской торговлей (а также пиратством). Их поселения существовали на островах Эгейского моря и на побережье Анатолии. Стоянки минойцев были найдены археологами и на Сицилии, и на юге Италии, и даже на Пиренейском полуострове. Критяне торговали с Египтом, Финикией и другими государствами Ближнего Востока. На острове изготовляли прекрасные произведения искусства: керамические сосуды с изображениями осьминогов и других морских животных, каменные ритоны в виде раковины или головы быка, фаянсовые статуэтки, резные печати из драгоценных камней, изделия из золота. На стенах Кносского дворца были нарисованы прекрасные фрески, а помещения были снабжены водопроводом и канализацией.

Карта минойских памятников Крита

Предметы минойского искусства в экспозиции Национального археологического музея в Ираклионе

Ритон в виде бычьей головы

Минойская керамика

Современный вид руин дворца в Кноссе

Упадок крито-минойской цивилизации начался в середине XV века до н. э. В то время почти все дворцы и поселения на Крите, кроме Кносского дворца, оказались разрушены. Часть из них была восстановлена, часть покинута обитателями навсегда. Критское государство так и не смогло оправиться от этой катастрофы и утратило лидирующую позицию в Эгеиде. Часто упадок минойского Крита связывают с мощным извержение вулкана на острове Фера (Санторин), но ученые отмечают, что хотя это извержение и было грандиозной катастрофой, после него жизнь во дворцах восстановилась, а падения минойцев объясняется вторжением с материка ахейских племен, создавших следующую цивилизацию архаической Греции – микенскую.

Ахейцы стали первыми жителями Греции, которые были греками в этническом смысле. В начале II тысячелетия до н. э. они приходят в северные области нынешней Греции, в Фессалию, а затем распространяются на юг, достигнув, наконец, Пелопоннеса. Они создали первые государства в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах, Аргосе. В XV веке до н. э. они захватили Крит. Микенцы переняли у минойцев немало культурных достижений. Поэтому первые исследователи, в частности знаменитый археолог Артур Эванс, даже считали поселения в Микенах и в других местах материковой Греции просто колониями Крита. Микенцы заимствовали на Крите систему письма, создав так называемое линейное письмо Б. Оно было расшифровано в 1950-х годах английскими учеными М. Вентрисом и Дж. Чедвиком. Как выяснилось, язык линейного письма Б был очень ранней формой древнегреческого языка. Существует и линейное письмо А, которое до сих пор не прочитано. Оно появилось на Крите раньше, в минойскую эпоху, и его язык было не греческим, а каким – ученые до сих пор не пришли к единому мнению.

Расцвет микенской культуры пришелся на XV – XIII века до н. э. Она охватила Пелопоннес, Среднюю и значительную часть Северной Греции, а также многие из островов Эгейского моря. Самый северный из дворцов этого периода находился в фессалийском Иолке. Но микенские дворцы значительно отличались от дворцов минойского Крита, они представляли собой мощные крепости, стены которых были сложены из огромных, почти не обработанных, известняковых глыб.

Распространение микенской культуры

Погребальная маска ахейского царя, найденная Шлиманом в Микенах (так называемая «маска Агамемнона»)

Остатки древних стен в Микенах

Происхождение людей, создавших минойскую цивилизацию, вызывало у ученых большой интерес. Были ли они прямыми потомками населения Крита эпохи неолита и ранней бронзы или переселились на остров позже? Если переселились, то откуда? Связаны ли они родством с представителями микенской цивилизации? Археологические данные указывали на определенное сходство материальной культуры минойского Крита и Восточной Анатолии. В качестве возможных предков минойцев называли представителей халафской археологической культуры, распространенной в V тысячелетии до н. э. в Северной Месопотамии и Восточной Анатолии. Но также минойскую культуру связывали и с догреческим населением материковой Греции, и с древними жителями северной Африки.

В XXI веке к археологам, историкам и лингвистам, искавшим родственные связи древних минойцев присоединились лингвисты. В 2013 году в Nature Coomunicatios было опубликовано исследование, проведенное учеными из Греции и США, которые выделили геномы древних минойцев из останков, погребенных на территории нома Ласитион (восток Крита) от 3700 до 4400 лет назад. Их сравнили со 135 образцами, принадлежавшими древним и современными жителям материковой Греции, Анатолии, Северной Африки, Египта, Западной и Северной Европы. В исследовании использовалась митохондриальная ДНК, которая передается потомству по материнской линии. Согласно выводам ученых, генетически минойцы оказались близки современным европейцам и особенно – критянам, живущим в наши дни в том же Ласитионе. «Теперь мы знаем, что основоположниками первой европейской цивилизации были европейцами, – сказал один из авторов исследования Джордж Стаматуяннопулос из Вашингтонского университета. – Они были очень похожи на неолитических европейцев и очень похожи на нынешних критян». По мнению, ученых древние обитатели Европы переселились на Крит еще в неолитическую эпоху, а их потомки стали создателями минойской культуры.

Но эти результаты противоречат другим исследованиям, в которых обнаруживалось сходство митохондриальной ДНК минойцев с образцами древнего населения Ближнего Востока. В 2014 году ученые сопоставили минойские геномы и геномых древних жителей других стран с 15 митохондриальными геномами, выделенными из останков эпохи докерамического неолита B в ближневосточных поселения Телль-Халула, Телль-Рамад (Сирия) и Джаде-эль-Мугхара (Ирак), датируемых 8700 – 6600 годами до н. э. Они указали на связь этих геномов и предположили ближневосточное происхождение населения Крита, что укладывается в их общий вывод о заселении Европы ранними земледельцами с Ближнего Востока, двигавшимися через Кипр, Крит и другие острова Эгейского моря.

На азиатское происхождение минойцев указывают и исследования ДНК Y-хромосомы, которая передается по мужской линии. В работе международной группы ученых, опубликованной в 2004 году в Human Genetics, было установлено, что для минойцев была характерна Y-хромосомная гаплогруппа J2, и это указывало на их приход из Малой Азии.

В нынешнем исследовании были использованы образцы ДНК, выделенные из зубов 19 представителей древних культур. Пятеро из них были минойцами (останки датируются от 2900 до 1700 года до н. э.), четверо – микенцами (от 1700 до 1200 года до н. э.), остальные представляли ранние земледельческие общества юго-западной Анатолии (от 5400 до 1340 года до н. э.). Проанализировав состав их ДНК, авторы сравнили полученные данные с 334 геномами древних людей, выделенными ранее, и с геномами современных греков, а также жителей стран Европы и Западной Азии, в том числе нынешних критян.

Они установили тесную связь между минойцами и микенцами. Оба этих этноса получили большую часть своего генома (62–86 %) от ранних земледельцев юга-запада Анатолии. Как у минойцев, так и у микенцев часть ДНК (9–32%) была унаследована и от древних обитателей восточного Кавказа и севера Ирана, причем это произошло еще до разделения минойцев с микенцами. Особенностью микенцев оказались от 4–16 % ДНК, связанных с древним населением Восточной Европы и Сибири. Руководивший исследованием Иосиф Лазаридис (Iosif Lazaridis) из Гарвардского университета полагает, что эта часть генома микенцев указывает на миграцию жителей евразийских степей, которые проникли в Грецию через Восточную Европу или Армению, но не достигли Крита.

Ученые особенно выделяют большое сходство ДНК древних минойцев и жителей современного Крита. Лишь небольшая часть ДНК критян оказалась привнесенной позднейшими миграциями. Так что убежденность нынешних обитателей острова в том, что они потомки древней минойской цивилизации, имеет основания.