Видео дня. Как Путин щуку в Туве ловил

Телеканал RT опубликовал кадры подводной охоты президента России Владимира Путина в Туве. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что камера GoPro, которая была установлена на маске для подводной рыбалки Путина, сняла уникальные кадры подводной охоты на щуку.

С 1 по 3 августа глава государства находился на отдыхе в Туве. Он побывал в тайге, порыбачил и опробовал подводную охоту.