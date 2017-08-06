Жители России отказываются от поездок в Абхазию. Пока что речь не идет о массовом отзыве путевок. «В четверг [мы] приняли много звонков. Люди пытались разобраться, что происходит. Аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%», — сказал «Интерфаксу» генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Туроператоры отмечают, что тенденция для Абхазии крайне негативная. «После трагедии в том же Гудаутском районе, где 11 июля было совершено нападение на туристов и погиб россиянин, продажи сразу же провалились на две-три недели вперед, было аннулировано несколько сотен оплаченных или забронированных туров. Только спрос начал восстанавливаться – появилась информация об ограблении 31 июля российской семьи, переехавшей в Абхазию. И вот теперь – взрывы на складе боеприпасов. Такая концентрация негативных событий наверняка ударит по спросу, тем более что Абхазия – семейное направление, куда многие едут с детьми», — сказала РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Оценки того, насколько упал спрос, при этом очень разные. Генеральный директор компании Tui Тарас Демура говорит, например, о падении в 30%. «Мы снизили объем продажи, но за счет этого немного увеличили туры в Сочи», — сказал РБК г-н Демура.

«Интерфакс» пишет об общем снижении продаж путевок в Абхазию на 12-15% по сравнению с началом августа прошлого года. Издание приводит данные компании «Аква База», согласно ним падение составляет порядка 50% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. «В прошлом году туристов было много. В этом году — спад. Связано, наверное, с тем, что Турцию «открыли», — приводит РИА Новости слова местной жительницы, хозяйки гостевого дома Индиры.

О том, что снижение спроса на туры в Абхазию может быть связано не только со взрывами боеприпасов, говорят и эксперты отрасли. «Падение спроса на курорты не останавливается, а в числе причин — как трагические события, так и снижение покупательской способности у населения, появление дешевых туров за рубеж», — цитируют исполнительного директора одной из специализирующихся на продаже туров в Абхазию компаний Ирину Глазкову «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, что ранее посольство России опубликовало заявление об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии, рекомендовав туристам «проявлять повышенную осторожность и бдительность, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи». Пресс-секретарь посольства Турал Джавадов в беседе с корреспондентом РИА Новости, что предупреждение все еще действует. Оно было введено после серии инцидентов, в которых пострадали граждане России. Так, 11 июля двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин, Андрей Кабанов, стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения — он скончался в местной больнице. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения. Затем, в конце июля, поселке Хипста того же Приморского района бандиты ворвались в дом к россиянам, недавно переехавшим из Санкт-Петербурга в Абхазию на ПМЖ. Преступники требовали у них деньги, которые те приготовили на ремонт. Чтобы жертвы были «разговорчивее», женщину пытали, поставив ей на лицо утюг. Наконец, 2 августа в Приморском взорвался склад боеприпасов, расположенный рядом с сероводородным источником и маршрутом конных прогулок. В результате пострадали 64 человека, в том числе — туристы из России, два человека погибли.