В Сирии орудует тайная ячейка экстремистов-исламистов «Аль-Кхарса», которая специализируется на подготовке террористических актов в странах Европы от имени «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Об этом газете The Times рассказал боевик ИГИЛ*, плененный курдами. «Обучение в бригаде «Аль-Кхарса» длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается туда вступить. Если двадцать человек начинают тренировки, только пять их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты», — рассказал на допросе, подробности которого стали известны газете, экстремист. Он объяснил, что речь идет и о технических моментах, например, как собрать бомбу, так и о идеологических.

Издание со ссылкой на его слова сообщает, что помимо собственно подготовки, подразделение «Аль-Кхарса» коммуницировало с сочувствующими ИГИЛовцам*, которые постоянно проживают в Европе. Причем, по его словам, в странах Запада есть множество «спящих» ячеек террористической организации, иногда они также командируют сторонников для прохождения спецкурса. «Они остаются в своих странах и выходят на связь Когда они готовы, то организуют взрывы», — цитирует слова пленника The Times.

Он рассказал, что в «школе смертников» проходили обучение выходцы из Германии, Бельгии, Великобритании, Франции. «Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу. Они осуществят новые атаки террористов-смертников в Европе, потому что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане», — рассказал террорист.

Рассказанное пленным экстремистом согласуется с мнением ученых. «Давно известно, что большое количество европейских мусульман, зачастую имеющие гражданство стран Старого света, воспринимают идеологию ИГИЛ* и едут воевать в качестве «воинов Аллаха», как их называют. Во-первых, поводом для этого могут стать деньги, поскольку оплата подобной «боевой деятельности» достаточно высока. Во-вторых, ими могут двигать идеологические мотивы: действительно, есть такие европейские мусульмане, которые воспринимают эту доктрину, верят, что они якобы защищают ислам, борются за создание самого справедливого государства. Известно, что на подконтрольной ИГ* территории, в частности в Сирии, существуют секретные лагеря, где подготавливаются боевики, которые должны действовать в европейских странах. Такие члены ИГИЛ* чаще всего снабжаются поддельными сирийскими паспортами, проходят подготовку и затем под видом беженцев направляются в Европу и там проводят террористические акции», — рассказал ФАН старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. Он также утончил что в рядах ИГИЛ* состоят уже 1000 граждан Франции, исповедующих ислам, по 800 — из Великобритании и Бельгии.

Власти европейских стран осведомлены о проблеме. Так, министр внутренних дел Франции Жерар Колон сообщил, что минимум 271 человек, имеющий гражданство страны, воевал в Сирии на стороне исламистов, а теперь вернулся во Францию. «Террористическая угроза остается высокой. Дважды Елисейские поля становились целью атак, всего нам удалось предотвратить семь покушений с начала года», — сказал министр в интервью изданию Le Journal du dimanche.

Отметим, что накануне вечером радиостанция France Info сообщила о задержании мужчины с ножом, который пытался проникнуть на Эйфелеву башню, но был схвачен полицейскими. В результате происшествия никто не пострадал, посетителей лишь попросили покинуть Эйфелеву башню чуть раньше официального закрытия.

В январе 2015 года во Франции исламисты расстреляли редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo за карикатуру на пророка Магомеда. В том же году осенью террористы устроили стрельбу в ресторане и взрывы возле стадиона «Стад де Франс», захватили заложников в театре «Батаклан». В марте 2016 года террористы взорвали две бомбы в международном аэропорту Брюсселя и одну в метро. В июле того же года водитель грузовика протаранил толпу людей на Английской набережной Ниццы в День взятия Бастилии. Аналогичные атаки произошли в декабре 2016-го в центре Берлина, в марте 2017-го в Лондоне, в апреле 2017-го в Стокгольме. В апреле же террористы устроили взрывы в метро Санкт-Петербурга.

* Организация запрещена на территории РФ