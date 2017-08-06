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06 августа 2017, 18:00
МИД России Рекс Тиллерсон санкции Сергей Лавров США

Бесконечный диалог

Встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на форуме АСЕАН в Маниле
Встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона на форуме АСЕАН в Маниле
Мария Захарова/Facebook

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня объявил, что он во время переговоров разъяснил госсекретарю США Рексу Тиллерсону ответные меры Москвы в отношении Вашингтона.

«Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США», — сказал министр. По его словам, собеседник получил разъяснения на основе интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия 1», где «объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации». Министр в очередной раз заявил, что «русофобская настроенность» членов конгресса США «помешала этому сбыться».

Однако в МИДе отметили, что Россия готова нормализовать диалог с США, если Вашингтон сменит линию поведения в отношении РФ.

«С.В. Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества», — сообщили в ведомстве. Дипломаты пригрозили американским коллегам ответом на все недружественные меры: «Так будет и впредь».

Во время встречи Лавров и Тиллерсон обсудили также те вопросы, которые постоянно ставятся во главу угла при встречах между представителями двух стран. Так, российский министр призвал наладить диалог по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

«Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны», — отметил Лавров. Кроме того, был затронут вопрос дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «К февралю 2018 года должны быть достигнуты полностью все уровни, все ограничения, которые установлены договором об ограничении стратегических наступательных вооружений», — сообщил глава российского МИДа.

По итогам переговоров Лавров заверил журналистов, что Москвыа и Вашингтона продолжают обсуждать ситуацию в Сирии, и эти контакты никогда не прерывались. «Рассчитываем, что и по другим аспектам сирийского урегулирования, как военным аспектам, так и политическим, наши контакты с Соединенными Штатами будут продолжаться. Они, собственно, никогда и не прерывались», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Россия, США и Иордания продолжают переговоры по созданию южной зоны деэскалации в САР, а в настоящее время идет работа над созданием зоны деэскалации в Идлибе с участием Турции.

Подняли стороны как никогда актуальную тему сотрудничества в сфере кибербезопасности. «Мы напомнили о тех пониманиях, которые были достигнуты на встрече президентов России и США в Гамбурге, в том числе о необходимости наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбы с киберпреступностью, предотвращения киберпреступлений», — заявил Лавров.

Поитогам переговоров было решено продолжить диалог по линии замруководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Рябкова и Томаса Шеннона. «Как вы знаете, есть механизм Рябков — Шеннон. Они встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его рамках обсуждение всех вопросов, в том числе сложных, нашей двусторонней повестки дня», — пояснил российский министр.

Кроме того, в ближайшее время в РФ приедет спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. «Мы напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию, господин Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время», — заявил Лавров.

Перед началом переговоров постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что целью встречи Тиллерсона и Лаврова будет поиск сфер возможного сотрудничества Вашингтона и Москвы, где стороны будут «работать совместно». Она перечислила, в том числе, борьбу с терроризмом, северокорейскую проблему, а также урегулирование сирийского кризиса.

Встреча дипломатов проходила на саммите АСЕАН в Маниле.

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