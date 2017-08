Культовая немецкая группа Scooter выступила на концерте в Балаклаве на фестивале ZBFest, несмотря на предупреждения украинских властей о том, что это приведет к санкциям в отношении музыкантов. Впрочем, сами они неоднократно подчеркивали, что их выступление не относится к политике. Даже отказали журналистам в общении за кулисами после выступления, отмечает «Российская газета». «Экспрессивное шоу в стиле техно и транс сопровождалось вспышками огня, фейерверками, выступлением танцовщиц go-go. Scooter исполнил свои самые известные песни — How Much Is The Fish, Hyper Hyper, Weekend!, Bora! Bora! Bora! и другие. Если в начале концерта зрители с интересом смотрели на сцену и снимали шоу на телефоны, то спустя несколько композиций стали вовсю танцевать и подпевать энергичному немцу», — сообщает издание. Также газета пишет, что среди зрителей были не только россияне, но и, например, немцы — участники автопробега Берлин-Москва.

Выступление Scooter не прошло незамеченным. Депутаты Верховной Рады Украины обратились в прокуратуру страны с требованиями наказать музыкантов. «По обращению народного депутата Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до восьми лет лишения свободы)», — приводит слова пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик портал «Крым. Реалии». По ее словам, музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы. Для того, чтобы допросить участников группы, прокуратура Украины собирается направить запрос в правоохранительные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи.

Еще в середине июня депутаты Рады предупреждали Scooter, что если музыканты поедут в Крым — тем более, через Москву, то им навсегда запретят въезд на Украину. Об этом, в частности, заявлял Иван Винник, напоминает издание «Лига.Новости». Против выступления немцев в Балаклаве была и представительница Европарламента Ребекка Хармс, т.к., по ее мнению, музыканты «становятся» на сторону Путина. Позднее с менеджером группы встречался посол Украины в Германии Андрей Мельник, чтобы отговорить Scooter от поездки, но выступление все же состоялось. Эйч Пи Бакстер, солист группы, даже обещал во время концерта вернуться в Крым еще раз.

Тем временем, украинский сайт «Миротворец» включил Scooter в свой черный список. «Радиостанция «Говорит Москва» первой сообщила в Центр Миротворец о четверых нарушителях Государственной границы Украины. Благодаря им все четверо немецких нарушителей идентифицированы и занесены в Чистилище», — говорится на официальной странице объединения в Facebook.