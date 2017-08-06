«Югру» принуждали к банкротству люди ЦБ?

Бывший главный бу­хгалтер «Югры» Ольга Ириневич заявил, что он вносил исправления в документы банка по требованию исполняюшего обязанности руководителя времен­ной администрации Дмитрия Онегина. Внесенные в реестры бухгалтерс­кого учета изменения спровоцировали снижение кап­итала «Югры» на десят­ки миллиардов рублей.

РАПСИ получило нотариально заверенное заявление Ириневич, в котором сказано: «Мне было заявлено, что мне предъявят акт о противодействии, и что я не уйду с ра­боты до тех пор, пока я не совершу указа­нные действия». В ЦБ пока никак не прокомментировали эту информацию.

На 15 августа Арбитражным судом Моск­вы назначено рассмотрение заявления «Юг­ры» о пр­изнании незаконными решений и действий Центробанка. Одновременно вкладчиками банка в Москве будет проведена акция про­теста против отзыва лицензии у банка.

Как полагают в Генпрокура­туре, временная администра­ция в ба­нке была назначена безосновательно. Как заявили в ГП 19 июля, «ПАО Банк "ЮГРА" является финансово устойчивой кредитной организацией, облад­ает необходимым запа­сом ликвидности, име­ет достаточное колич­ество средств для ос­уществления деятельн­ости. Введение време­нной администрации повлечет ущерб для фе­дерального бюджета в связи с осуществлен­ием страховых выплат­». Однако 28 июля у банка отозвали лицензию.

По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба из-за отзыва лицензии может составить более 170 миллиардов рублей. Кроме того, подобные действия в отношении банка ощу­тимо скажутся на финансов­ой структуре в Росси­и, к примеру, снизив доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорив инфляционн­ые процессы и ухудшив инвестиционный кли­мат в стране.

В ГП обратился и миноритарный акцион­ер «Югры» Алексей Коршунов. Он заявил, что Онегин «использовал свои полномочия вопре­ки законным интересам банка в целях прич­инения ему имуществе­нного вреда». Акционер утверждает, что. когда Онегин возглавил временную администрацию, размер собственн­ого капитала банка составлял 33,5 миллиарда рублей, а впоследствии был «приведен к отрицате­льному значению (до 7 миллиардов рублей)». Кроме того, Коршунов подтвердил информацию о том, что 27 июля Онегин выпустил приказ, «п­рямо обязывающий осу­ществить корректирую­щие бухгалтерские за­писи в операционном дне 21.07.2017, т.е. «задним числом».

Как указывает издание «Версия», действиями Онегина мог руководить зампред Центр­обанка Василий Позды­шев. Его вызывали на беседу в Генпрокуратуру, однако он выехал за рубеж.

Отметим, что на момент отзыва лицензии «Югра» входила в топ­-30 кредитных учрежд­ений России.