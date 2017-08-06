«Югру» принуждали к банкротству люди ЦБ?
Бывший главный бухгалтер «Югры» Ольга Ириневич заявил, что он вносил исправления в документы банка по требованию исполняюшего обязанности руководителя временной администрации Дмитрия Онегина. Внесенные в реестры бухгалтерского учета изменения спровоцировали снижение капитала «Югры» на десятки миллиардов рублей.
РАПСИ получило нотариально заверенное заявление Ириневич, в котором сказано: «Мне было заявлено, что мне предъявят акт о противодействии, и что я не уйду с работы до тех пор, пока я не совершу указанные действия». В ЦБ пока никак не прокомментировали эту информацию.
На 15 августа Арбитражным судом Москвы назначено рассмотрение заявления «Югры» о признании незаконными решений и действий Центробанка. Одновременно вкладчиками банка в Москве будет проведена акция протеста против отзыва лицензии у банка.
Как полагают в Генпрокуратуре, временная администрация в банке была назначена безосновательно. Как заявили в ГП 19 июля, «ПАО Банк "ЮГРА" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности. Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат». Однако 28 июля у банка отозвали лицензию.
По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба из-за отзыва лицензии может составить более 170 миллиардов рублей. Кроме того, подобные действия в отношении банка ощутимо скажутся на финансовой структуре в России, к примеру, снизив доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорив инфляционные процессы и ухудшив инвестиционный климат в стране.
В ГП обратился и миноритарный акционер «Югры» Алексей Коршунов. Он заявил, что Онегин «использовал свои полномочия вопреки законным интересам банка в целях причинения ему имущественного вреда». Акционер утверждает, что. когда Онегин возглавил временную администрацию, размер собственного капитала банка составлял 33,5 миллиарда рублей, а впоследствии был «приведен к отрицательному значению (до 7 миллиардов рублей)». Кроме того, Коршунов подтвердил информацию о том, что 27 июля Онегин выпустил приказ, «прямо обязывающий осуществить корректирующие бухгалтерские записи в операционном дне 21.07.2017, т.е. «задним числом».
Как указывает издание «Версия», действиями Онегина мог руководить зампред Центробанка Василий Поздышев. Его вызывали на беседу в Генпрокуратуру, однако он выехал за рубеж.
Отметим, что на момент отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 кредитных учреждений России.